https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/istanbul-trafiginde-yeni-donem-sistem-devreye-girdi-1096624805.html
İstanbul trafiğinde yeni dönem: Sistem devreye girdi
İstanbul trafiğinde yeni dönem: Sistem devreye girdi
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Otoyolu Avcılar gişelerinde Serbest Geçiş Sistemi’nin (SGS) devreye alındığını duyurdu. Gişe adaları... 29.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-29T13:23+0300
2025-05-29T13:23+0300
2025-05-29T13:23+0300
türki̇ye
abdulkadir uraloğlu
trafik
gişe
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Otoyolu Avcılar gişelerinde Serbest Geçiş Sistemi (SGS) uygulamasının başladığını duyurdu. Uraloğlu, sistem sayesinde araçların kesintisiz, duraksamadan ve güvenli geçiş yapabildiğini belirtti.“Gişe adalarını ve kanopileri kaldırdık. Vatandaşlarımız artık Avcılar gişelerinden kesintisiz geçebiliyor” ifadelerini kullanan Uraloğlu, projenin trafik yoğunluğunu ciddi ölçüde azaltacağını vurguladı.3,5 günde tamamlandı23 Mayıs gecesi trafiğe kapatılan yolda, altyapı, tak ve elektronik sistem çalışmaları sadece 3,5 gün içinde tamamlanarak trafiğe yeniden açıldı. Bakan Uraloğlu, “Trafik akışını hızlandırmak için kararlılıkla çalışıyoruz” dedi.Trafikte konfor ve güvenlik artıyorSGS uygulamasıyla yolculuk konforunun, trafik güvenliğinin ve zamandan tasarrufun sağlandığına dikkat çeken Uraloğlu, “Bu kritik noktada trafik büyük ölçüde rahatladı. SGS’yi yaygınlaştıracağız” dedi.27 gişede aktif, yeni noktalar yoldaUraloğlu, Türkiye genelinde 106 gişeden 27’sinde SGS sisteminin devreye alındığını belirtti. Daha önce Gebze, Şekerpınar, Kurtköy, Samandıra ve Hadımköy gişelerinde SGS kullanılmaya başlanmıştı.Sırada Ispartakule, Edirne, Kandıra ve Adapazarı varYeni hedefler arasında Ispartakule, Edirne, Kandıra ve Adapazarı gişeleri yer alıyor. Bakanlık, bu noktalarda da SGS sisteminin 2025 yılı sonuna kadar devreye alınacağını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/turkiyede-yapay-zeka-destekli-mobil-radar-donemi-basliyor-e-devlet-entegrasyonu-ile-cezalar-aninda-1096616428.html
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abdulkadir uraloğlu, trafik, gişe
abdulkadir uraloğlu, trafik, gişe
İstanbul trafiğinde yeni dönem: Sistem devreye girdi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Otoyolu Avcılar gişelerinde Serbest Geçiş Sistemi’nin (SGS) devreye alındığını duyurdu. Gişe adaları kaldırıldı, araçlar artık durmaksızın geçiş yapabilecek. SGS uygulaması 27 gişede aktif, yıl sonuna kadar yeni noktalar da eklenecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Otoyolu Avcılar gişelerinde Serbest Geçiş Sistemi (SGS) uygulamasının başladığını duyurdu. Uraloğlu, sistem sayesinde araçların kesintisiz, duraksamadan ve güvenli geçiş yapabildiğini belirtti.
“Gişe adalarını ve kanopileri kaldırdık. Vatandaşlarımız artık Avcılar gişelerinden kesintisiz geçebiliyor” ifadelerini kullanan Uraloğlu, projenin trafik yoğunluğunu ciddi ölçüde azaltacağını vurguladı.
23 Mayıs gecesi trafiğe kapatılan yolda, altyapı, tak ve elektronik sistem çalışmaları sadece 3,5 gün içinde tamamlanarak trafiğe yeniden açıldı. Bakan Uraloğlu, “Trafik akışını hızlandırmak için kararlılıkla çalışıyoruz” dedi.
Trafikte konfor ve güvenlik artıyor
SGS uygulamasıyla yolculuk konforunun, trafik güvenliğinin ve zamandan tasarrufun sağlandığına dikkat çeken Uraloğlu, “Bu kritik noktada trafik büyük ölçüde rahatladı. SGS’yi yaygınlaştıracağız” dedi.
27 gişede aktif, yeni noktalar yolda
Uraloğlu, Türkiye genelinde 106 gişeden 27’sinde SGS sisteminin devreye alındığını belirtti. Daha önce Gebze, Şekerpınar, Kurtköy, Samandıra ve Hadımköy gişelerinde SGS kullanılmaya başlanmıştı.
Sırada Ispartakule, Edirne, Kandıra ve Adapazarı var
Yeni hedefler arasında Ispartakule, Edirne, Kandıra ve Adapazarı gişeleri yer alıyor. Bakanlık, bu noktalarda da SGS sisteminin 2025 yılı sonuna kadar devreye alınacağını açıkladı.