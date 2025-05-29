https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/iranda-52-buyuklugunde-deprem-1096608785.html
İran'da 5.2 büyüklüğünde deprem
İran'da 5.2 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
İran'ın güneyinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 29.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-29T02:45+0300
2025-05-29T02:45+0300
2025-05-29T02:45+0300
dünya
i̇ran
deprem
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Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), İran'ın güneyinde 5.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremin Türkiye saati ile saat 00.30'da yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi. Olası can kayıpları ve hasar hakkında henüz bilgi alınamadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/afad-duyurdu-boluda-deprem-1096573977.html
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i̇ran, deprem
İran'da 5.2 büyüklüğünde deprem
İran'ın güneyinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), İran'ın güneyinde 5.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremin Türkiye saati ile saat 00.30'da yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Olası can kayıpları ve hasar hakkında henüz bilgi alınamadı.