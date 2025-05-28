https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/afad-duyurdu-boluda-deprem-1096573977.html
AFAD duyurdu: Bolu'da deprem
AFAD duyurdu: Bolu'da deprem
Sputnik Türkiye
AFAD, merkez üssü Bolu Merkez olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 28.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-28T01:27+0300
2025-05-28T01:27+0300
2025-05-28T01:28+0300
son depremler
afad
bolu
deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD),Bolu Merkez'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 01.13’te yerin 8.15 kilometre derinliğinde kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/kandilli-duyurdu-kocaelinde-deprem--1096563352.html
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bolu deprem
AFAD duyurdu: Bolu'da deprem
01:27 28.05.2025 (güncellendi: 01:28 28.05.2025)
AFAD, merkez üssü Bolu Merkez olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD),Bolu Merkez'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 01.13’te yerin 8.15 kilometre derinliğinde kaydedildi.