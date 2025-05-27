https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/yeni-infaz-duzenlemesi-geliyor-50-bin-tahliye-edilebilir-1096542545.html

Yeni infaz düzenlemesi geliyor: 50 bin mahkum tahliye edilebilir

Yeni infaz düzenlemesi geliyor: 50 bin mahkum tahliye edilebilir

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanlığı ile AK Parti'nin hazırladığı infaz indirimi düzenlemesi bayramdan önce Meclis’e sunuluyor. Üç yıldan az cezası kalan yaklaşık 50 bin hükümlü... 27.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-27T09:23+0300

2025-05-27T09:23+0300

2025-05-27T09:23+0300

türki̇ye

infaz

adalet bakanlığı

cezaevi

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Adalet Bakanlığı ile AK Parti’nin hazırladığı yeni infaz indirimi düzenlemesi bu hafta içinde TBMM gündemine geliyor. Amaç, cezaevlerindeki aşırı kapasite sorununu hafifletmek. Şu anda 410 bini aşan mahkûm sayısının, yeni düzenlemeyle birlikte 45-50 bin dolayında hükümlünün tahliyesiyle düşürülmesi hedefleniyor.Ceza gözlem kurulu karar verecekTürkiye Gazetesi'nin haberine göre düzenleme, 31 Temmuz 2023’ten önce işlenen suçları kapsayacak. Buna göre üç yıldan az cezası kalanlar denetimli serbestlik yoluyla salıverilecek. Ancak her hükümlü otomatik olarak tahliye edilmeyecek. Kararı, cezaevi gözlem kurulları verecek.AK Parti kaynakları, sürecin dikkatle yönetileceğini vurguluyor: "Otomatik tahliye olmayacak. Psikopat eğilimli, suç işlemeye yatkın olanlar bırakılmayacak."İyi hâlli olan, cezaevi içindeki meslek kurslarına katılmış, sosyal projelerde yer almış kişiler şartlı salıverilmeden yararlanabilecek.Açık cezaevi̇ndeki̇ler doğrudan tahli̇ye edi̇lecekYeni paketle birlikte şu anda açık cezaevinde bulunanlar, gözlem kurulundan olumlu rapor almaları hâlinde doğrudan tahliye edilecek. Kapalı cezaevindekiler ise açık cezaevine geçip kalan cezasını dışarda tamamlayabilecek.Özel durumdaki̇ mahkûmlara esnekli̇kDüzenleme, bazı özel gruplar için de farklı infaz koşulları getiriyor:Mükerrer suçlulara da tahli̇ye i̇mkâniMevcut sistemde mükerrer suçlular hiçbir indirimden yararlanamıyordu. Yeni paketle birlikte, bu suçları işleyenler de 3/4’ünü tamamladıktan sonra şartlı tahliye edilebilecek. İndirim, basit yaralama, hakaret ve tehdit gibi suçları kapsayacak.AK Parti kaynakları, "İndirim olmaması mükerrer suçluların cezaevinde daha fazla sorun çıkarmasına yol açıyor. Bu düzenleme, onların da topluma kazandırılmasını amaçlıyor" açıklamasını yaptı.Yeni infaz düzenlemesi, kamuoyunda oluşan “yatarı olmayan suç” eleştirilerine de çözüm getirecek. İki yıldan az hapis cezası alanlar da artık en az 5 ila 7 gün hapis yatacak. Böylece cezaların caydırıcılığı artırılacak.Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği, “örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” başlığı altında verilen cezalarla ilgili yeni bir düzenleme ise bu pakette yer almayabilir. AK Parti kaynakları, "Bu konuda formül bulamadık, yeniden iptal edilme riski var" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/narin-guran-cinayeti-davasinda-cezalar-onandi-1096534249.html

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