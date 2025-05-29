https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/ibrahim-tatlisesin-vasiyeti-olay-yaratti-2-kisiyi-isaret-etti-mezarima-gelmesinler-1096613027.html
İbrahim Tatlıses'in vasiyeti olay yarattı: 2 kişiyi işaret etti, 'mezarıma gelmesinler'
İbrahim Tatlıses'in vasiyeti olay yarattı: 2 kişiyi işaret etti, 'mezarıma gelmesinler'
Sputnik Türkiye
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, yaptığı açıklamayla gündeme oturdu. Tatlıses, biri kadın biri erkek iki kişiyi hayatı boyunca affetmeyeceğini belirtti... 29.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-29T09:09+0300
2025-05-29T09:09+0300
2025-05-29T09:09+0300
yaşam
i̇brahim tatlıses
vasiyet
vasiyetname
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İbrahim Tatlıses, son yıllarda ünlü isimlerin yaptığı sıra dışı vasiyet açıklamalarına kendi sözleriyle damga vurdu. Gazete Magazin’e konuşan Tatlıses, hayatı boyunca affetmeyeceği iki kişinin olduğunu söyledi ve “Mezarıma da gelmesinler” diyerek sert bir çıkış yaptı. Tatlıses şunları kaydetti:"Biri erkek biri kadın olmak üzere ölene kadar iki kişiyi affetmeyeceğim. Gün gelir ölür giderim, sevenlerim onları görünce yuh çeksinler."'Af yok, af dileseler de yok'Açıklamasında kin duyduğu bu iki kişinin ismini vermeyen Tatlıses, affetmenin söz konusu olmadığını vurguladı:“Onlara af yok, af dileseler de af yok. Etrafımda bile istemiyorum. Bulundukları şehirden bile kaçtım, İzmir’e taşındım. Hatta Bodrum’dan bile kaçabilirim.”Uzaklaştırma kararı almayı düşünüyorÜnlü sanatçı, söz konusu kişilerle ilgili olarak hukuki yollara başvurmayı da planladığını açıkladı:“Savcılıktan uzaklaştırma alacağım, 500 metreden fazla yanıma yaklaşmasınlar.”Bu ifadeler, Tatlıses’in geçmişte yaşadığı bazı gergin ilişkilerin halen etkisini sürdürdüğüne işaret etti.Tatlıses, söz konusu kişilerden birinin kadın olduğunu açıklasa da kim olduklarını belirtmedi. Gazetecinin “Kadın olan Didem Kınalı mı?” sorusunu ise yanıtsız bıraktı.
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i̇brahim tatlıses, vasiyet, vasiyetname
i̇brahim tatlıses, vasiyet, vasiyetname
İbrahim Tatlıses'in vasiyeti olay yarattı: 2 kişiyi işaret etti, 'mezarıma gelmesinler'
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, yaptığı açıklamayla gündeme oturdu. Tatlıses, biri kadın biri erkek iki kişiyi hayatı boyunca affetmeyeceğini belirtti. “Mezarıma gelmesinler, sevenlerim görünce yuh çeksin” diyen sanatçı, şehir değiştirme ve uzaklaştırma kararı alma planını da açıkladı.
İbrahim Tatlıses, son yıllarda ünlü isimlerin yaptığı sıra dışı vasiyet açıklamalarına kendi sözleriyle damga vurdu. Gazete Magazin’e konuşan Tatlıses, hayatı boyunca affetmeyeceği iki kişinin olduğunu söyledi ve “Mezarıma da gelmesinler” diyerek sert bir çıkış yaptı. Tatlıses şunları kaydetti:
"Biri erkek biri kadın olmak üzere ölene kadar iki kişiyi affetmeyeceğim. Gün gelir ölür giderim, sevenlerim onları görünce yuh çeksinler."
'Af yok, af dileseler de yok'
Açıklamasında kin duyduğu bu iki kişinin ismini vermeyen Tatlıses, affetmenin söz konusu olmadığını vurguladı:
“Onlara af yok, af dileseler de af yok. Etrafımda bile istemiyorum. Bulundukları şehirden bile kaçtım, İzmir’e taşındım. Hatta Bodrum’dan bile kaçabilirim.”
Uzaklaştırma kararı almayı düşünüyor
Ünlü sanatçı, söz konusu kişilerle ilgili olarak hukuki yollara başvurmayı da planladığını açıkladı:
“Savcılıktan uzaklaştırma alacağım, 500 metreden fazla yanıma yaklaşmasınlar.”
Bu ifadeler, Tatlıses’in geçmişte yaşadığı bazı gergin ilişkilerin halen etkisini sürdürdüğüne işaret etti.
Tatlıses, söz konusu kişilerden birinin kadın olduğunu açıklasa da kim olduklarını belirtmedi. Gazetecinin “Kadın olan Didem Kınalı mı?” sorusunu ise yanıtsız bıraktı.