İBB'den yeni taksi ihalesi: 150 taksi plakası için ihale şartları ve tarihi belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2 BİN 500 yeni taksinin ilk etabında 150 taksi plakası için ihaleye çıkacak. 29.05.2025, Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2 bin 500 yeni taksi için ilk etapta yapacağı 150 yeni taksi ihalesinin ayrıntıları belli olmaya başladı. 'Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı' yapacak olan yeni taksiler için her bir plakaya 29 yıllığına ruhsat verilecek ve gerçek kişilere işletme hakkı verilecek. İhale ise 12 Haziran'da gerçekleştirilecek; son teklif verme tarihi 11 Haziran olarak açıklanırken, İBB, ihale kapsamında her bir taksi plakasının muhammen bedelini 4 milyon 250 bin TL + KDV olarak belirledi.12 Haziran'da ihaleye çıkacakİhale, 12 Haziran 2025 tarihinde saat 10:00’da Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek. Son teklif verme tarihi ise 11 Haziran 2025 saat 12:00 olarak belirlendi. İhaleye kapalı teklif usulüyle katılım sağlanacak. İhaleye katılmak isteyenlerin, teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını Büyükşehir Belediye Encümeni’ne sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekiyor. İBB, ihale kapsamında her bir taksi plakasının muhammen bedelini 4 milyon 250 bin TL + KDV olarak belirledi. Geçici teminat bedeli ise 127 bin 500 TL olacak.İhaleye katılım şartları neler?Başvuru yapacak kişilerin;• İstanbul’da oturduğunu gösterir İkametgah belgesi,• Geçerli sürücü belgesi,• Adli sicil kaydı,• Geçici teminatın yatırıldığını gösteren makbuz• Şartname satın alındığına dair makbuz gibi evrakları sunmaları gerekiyor.İhaleye yalnızca bireysel başvuru yapılabilecek ve her katılımcı yalnızca bir plaka hakkı alabilecek. İlgili ihale şartnamesi, İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nde 1.000 TL karşılığında temin edilebilecek. Başvurular, İBB Encümen Şube Müdürlüğü’ne elden teslim edilecek ve telgraf, faks veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

