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Holding genel koordinatörüne eşinden 8 milyonluk boşanma davası: 'Damacana gibisin dedi, ölümle tehdit etti'
Holding genel koordinatörüne eşinden 8 milyonluk boşanma davası: 'Damacana gibisin dedi, ölümle tehdit etti'
Sputnik Türkiye
Büyük bir holdingin genel koordinatörü M.Ü.'ye eşi şiddet gördüğü ve ölümle tehdit edildiği iddiasıyla boşanma davası açtı. 29.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-29T11:04+0300
2025-05-29T11:04+0300
yaşam
i̇stanbul aile mahkemesi
boşanma davası
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Eşi, büyük bir holdingte genel koordinatör olarak çalışan M.Ü'ye kendisini dövüp, şiddet uyguladığı gerekçesiyle 8 milyon TL tazminat talebiyle boşanma davası açtı. Boşanma dilekçesinde kadın, eşinin "Seni geberteceğim, sonun diğer kadınlar gibi olacak' diye tehdit ettiğini ve kilolarıyla dalga geçerek 'Damacana gibisin, cips yemekten tanker gibi oldun tanker, aynaya bak fıçı gibi oldun, sağa sola dönemiyorsun' diye hakaretlerde bulunduğunu iddia etti. 'Seni yok ederim kızım'Hürriyet'in haberine göre, İstanbul Aile Mahkemesi'ne açılan boşanma davasına göre, büyük bir holdingte genel koordinatör olarak çalışan M.A ile H.Ü 2020'de evlendi. Çiftin evliliğinden bugün 3 yaşında olan çocuğu dünyaya geldi.İddiaya göre M.Ü evlendiği ilk günden itibaren eşi H.Ü'ye psikolojik, fiziksel, ekonomik ve sözlü şiddet uyguladı.Her seferinde eşinin özür dilemesine inanan H.Ü, şiddetin artarak devam etmesi üzerine boşanma davası açtı. Defalarca eşini darp eden M.Ü, "Seni geberteceğim, sonun diğer kadınlar gibi olacak. Seni yok ederim kızım, cehennemi yaşatırım sana" diyerek ölüm tehditlerinde de bulundu.'Damacana gibisin' diyerek hakaret ettiH.Ü'nün avukatının mahkemeye sunduğu dilekçede de, "Müvekkilimin kilolarıyla dalga geçmiştir. M.Ü adlı koca, 'Damacana gibisin, cips yemekten tanker gibi oldun tanker, aynaya bak fıçı gibi oldun, sağa sola dönemiyorsun, kendini güzel sanıyorsun kibirli tanker' diye konuşarak, müvekkili sürekli aşağılamıştır ve çocuğu ile evden kovmuştur. Çocuğunun gözü önünde M.Ü müvekkili defalarca darp etmiştir. Ayrıca müvekkilim, eşinin bir kadınla dağ kulübesinde kalarak yıldızları izlemeyi teklif ettiğini mesajlaşmalarını da görmüş ve büyük şok yaşamıştır. Evlilik birliğini yalnızca iş hayatından ibaret gören, müvekkili aldatan, şiddet uygulayan, tehdit ve hakaretlerde bulunan M.Ü'nün 8 milyon lira tazminata hükmedilmesini, çocuğun velayetinin anneye verilmesini ve M.Ü'nün 150 bin lira nafaka ödemesini talep ediyoruz" denildi.
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i̇stanbul aile mahkemesi, boşanma davası
i̇stanbul aile mahkemesi, boşanma davası

Holding genel koordinatörüne eşinden 8 milyonluk boşanma davası: 'Damacana gibisin dedi, ölümle tehdit etti'

11:04 29.05.2025
boşanma
boşanma - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2025
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Büyük bir holdingin genel koordinatörü M.Ü.'ye eşi şiddet gördüğü ve ölümle tehdit edildiği iddiasıyla boşanma davası açtı.
Eşi, büyük bir holdingte genel koordinatör olarak çalışan M.Ü'ye kendisini dövüp, şiddet uyguladığı gerekçesiyle 8 milyon TL tazminat talebiyle boşanma davası açtı. Boşanma dilekçesinde kadın, eşinin "Seni geberteceğim, sonun diğer kadınlar gibi olacak' diye tehdit ettiğini ve kilolarıyla dalga geçerek 'Damacana gibisin, cips yemekten tanker gibi oldun tanker, aynaya bak fıçı gibi oldun, sağa sola dönemiyorsun' diye hakaretlerde bulunduğunu iddia etti.

'Seni yok ederim kızım'

Hürriyet'in haberine göre, İstanbul Aile Mahkemesi'ne açılan boşanma davasına göre, büyük bir holdingte genel koordinatör olarak çalışan M.A ile H.Ü 2020'de evlendi. Çiftin evliliğinden bugün 3 yaşında olan çocuğu dünyaya geldi.
İddiaya göre M.Ü evlendiği ilk günden itibaren eşi H.Ü'ye psikolojik, fiziksel, ekonomik ve sözlü şiddet uyguladı.Her seferinde eşinin özür dilemesine inanan H.Ü, şiddetin artarak devam etmesi üzerine boşanma davası açtı. Defalarca eşini darp eden M.Ü, "Seni geberteceğim, sonun diğer kadınlar gibi olacak. Seni yok ederim kızım, cehennemi yaşatırım sana" diyerek ölüm tehditlerinde de bulundu.

'Damacana gibisin' diyerek hakaret etti

H.Ü'nün avukatının mahkemeye sunduğu dilekçede de, "Müvekkilimin kilolarıyla dalga geçmiştir. M.Ü adlı koca, 'Damacana gibisin, cips yemekten tanker gibi oldun tanker, aynaya bak fıçı gibi oldun, sağa sola dönemiyorsun, kendini güzel sanıyorsun kibirli tanker' diye konuşarak, müvekkili sürekli aşağılamıştır ve çocuğu ile evden kovmuştur. Çocuğunun gözü önünde M.Ü müvekkili defalarca darp etmiştir.
Ayrıca müvekkilim, eşinin bir kadınla dağ kulübesinde kalarak yıldızları izlemeyi teklif ettiğini mesajlaşmalarını da görmüş ve büyük şok yaşamıştır. Evlilik birliğini yalnızca iş hayatından ibaret gören, müvekkili aldatan, şiddet uygulayan, tehdit ve hakaretlerde bulunan M.Ü'nün 8 milyon lira tazminata hükmedilmesini, çocuğun velayetinin anneye verilmesini ve M.Ü'nün 150 bin lira nafaka ödemesini talep ediyoruz" denildi.
boşanma - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2025
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