https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/harvard-universitesinde-80-yil-sonra-bir-ilk-durustluk-dersleri-veren-akademisyen-dolandiriciliktan-1096607712.html
Harvard Üniversitesi'nde 80 yıl sonra bir ilk: Dürüstlük dersleri veren akademisyen dolandırıcılıktan kovuldu
Harvard Üniversitesi'nde 80 yıl sonra bir ilk: Dürüstlük dersleri veren akademisyen dolandırıcılıktan kovuldu
Sputnik Türkiye
Dürüstlük üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan ancak daha sonra veri sahteciliğiyle suçlanan Harvard profesörü Francesca Gino, üniversite tarafından işten... 29.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-29T00:00+0300
2025-05-29T00:00+0300
2025-05-29T00:00+0300
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Dürüstlük üzerine ders veren profesör, dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle üniversiteden kovuldu.Harvard Üniversitesi'nde Profesör Francesca Gino, 2023 yılında etik davranış üzerine yaptığı araştırmalarda sahte veri kullandığına dair çok sayıda iddianın ardından Harvard İşletme Fakültesi (HBS) tarafından idari izne ayrılmıştı. Üniversite yönetimi tarafından bugün yapılan açıklamada, Gino’nun kadrosunun iptal edildiği ve işine son verildiği doğrulandı.1940'lı yıllardan bu yana üniversitede hiçbir öğretim üyesinin bu şekilde kadro kaybı yaşamadığı belirtilirken, Gino’ya ulaşma girişimlerinin yanıtsız kaldığı açıklandı. Ancak kendisi daha önce tüm suçlamaları reddetmiş ve masumiyetini savunmuştu. Haziran 2023'te, Gino'nun 2012 tarihli 'dürüstlük beyanlarının etkisi' konulu makalesinde verilerin çarpıtıldığı ortaya çıktı. HBS profesörü Max Bazerman, kendisine sunulan 14 sayfalık kanıt dosyasını doğrularken Data Colada blogu, Gino'nun 4 makalesinde daha sahtecilik yaptığını belgeledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/harvard-hakkinda-irka-dayali-ayrimcilik-iddiasiyla-sorusturma-baslatildi-1095761172.html
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harvard üniversitesi, harvard, harvard i̇şletme okulu, ahlak, din ve ahlak bilgisi, dolandırıcılık, dolandırıcılık büro amirliği, akademi, akademisyen
Harvard Üniversitesi'nde 80 yıl sonra bir ilk: Dürüstlük dersleri veren akademisyen dolandırıcılıktan kovuldu
Dürüstlük üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan ancak daha sonra veri sahteciliğiyle suçlanan Harvard profesörü Francesca Gino, üniversite tarafından işten çıkarıldı. Üniversite ise yaklaşık 80 yıl aradan sonra bir kadrolu öğretim üyesini görevden almasıyla gündem oldu.
Dürüstlük üzerine ders veren profesör, dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle üniversiteden kovuldu.
Harvard Üniversitesi'nde Profesör Francesca Gino, 2023 yılında etik davranış üzerine yaptığı araştırmalarda sahte veri kullandığına dair çok sayıda iddianın ardından Harvard İşletme Fakültesi (HBS) tarafından idari izne ayrılmıştı. Üniversite yönetimi tarafından bugün yapılan açıklamada, Gino’nun kadrosunun iptal edildiği ve işine son verildiği doğrulandı.
1940'lı yıllardan bu yana üniversitede hiçbir öğretim üyesinin bu şekilde kadro kaybı yaşamadığı belirtilirken, Gino’ya ulaşma girişimlerinin yanıtsız kaldığı açıklandı. Ancak kendisi daha önce tüm suçlamaları reddetmiş ve masumiyetini savunmuştu.
Haziran 2023'te, Gino'nun 2012 tarihli 'dürüstlük beyanlarının etkisi' konulu makalesinde verilerin çarpıtıldığı ortaya çıktı. HBS profesörü Max Bazerman, kendisine sunulan 14 sayfalık kanıt dosyasını doğrularken Data Colada blogu, Gino'nun 4 makalesinde daha sahtecilik yaptığını belgeledi.