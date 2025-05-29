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Gizli kamerayla görüntü almanın cezası ne kadar?
Gizli kamerayla görüntü almanın cezası ne kadar?
Sputnik Türkiye
Gizli kamerayla görüntü almak TCK 134’e göre suç. Ceza sadece 1 ila 3 yıl. Görüntüler internette yayılırsa 5 yıla çıkabiliyor ama dijital izler silinmiyor.
2025-05-29T07:39+0300
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Gizli kamera skandalları son günlerde haber bültenlerinin ve sosyal medyanın değişmeyen gündem maddesi haline geldi. Özellikle ev kiralama yoluyla kurulan tuzaklar ve gizli cihazlarla yapılan kayıtlar, birçok masum insanı hayat boyu sürecek dijital mağduriyetin içine sürüklüyor.Türk Ceza Kanunu’nun 134. maddesine göre, özel hayatın gizliliğini ihlal eden kişi, yani örneğin evine gizli kamera yerleştiren bir şahıs, yalnızca 1 ila 3 yıl arası hapis cezası alabiliyor.İşin daha da çarpıcı yanı şu: Eğer bu görüntüler internette veya sosyal medyada paylaşılırsa, ceza ancak 3 ila 5 yıla kadar çıkabiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/sakaryada-gizli-kamera-iddiasi-hakkinda-iki-kisi-gozaltina-alindi-bungalov-muhurlendi-1095414571.html
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gizli kamera cezası, tck 134, özel hayatın gizliliğini ihlal, gizli kamera suçları, evde gizli kamera yerleştirmek, gizli kamera görüntüleri internete, gizli kamera yayıldı ne yapılır, gizli kamera davası, gizli kamera internetten silme, gizli kamera yasal ceza
gizli kamera cezası, tck 134, özel hayatın gizliliğini ihlal, gizli kamera suçları, evde gizli kamera yerleştirmek, gizli kamera görüntüleri internete, gizli kamera yayıldı ne yapılır, gizli kamera davası, gizli kamera internetten silme, gizli kamera yasal ceza

Gizli kamerayla görüntü almanın cezası ne kadar?

07:39 29.05.2025 (güncellendi: 08:04 29.05.2025)
© AAGizli kamera
Gizli kamera - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2025
© AA
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Gizli kamerayla görüntü alma vakaları artarken,özel hayatın gizliliğini ihlal edenlere 1 ila 3 yıl arası hapis cezası veriliyor. Eğer bu görüntüler internette paylaşılırsa ceza daha da fazla oluyor.
Gizli kamera skandalları son günlerde haber bültenlerinin ve sosyal medyanın değişmeyen gündem maddesi haline geldi. Özellikle ev kiralama yoluyla kurulan tuzaklar ve gizli cihazlarla yapılan kayıtlar, birçok masum insanı hayat boyu sürecek dijital mağduriyetin içine sürüklüyor.
Türk Ceza Kanunu’nun 134. maddesine göre, özel hayatın gizliliğini ihlal eden kişi, yani örneğin evine gizli kamera yerleştiren bir şahıs, yalnızca 1 ila 3 yıl arası hapis cezası alabiliyor.
İşin daha da çarpıcı yanı şu: Eğer bu görüntüler internette veya sosyal medyada paylaşılırsa, ceza ancak 3 ila 5 yıla kadar çıkabiliyor.
Sakarya bungalov evleri - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2025
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