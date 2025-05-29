https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/gizli-kamerayla-goruntu-almanin-cezasi-ne-kadar-1096610422.html

Gizli kamerayla görüntü almanın cezası ne kadar?

Gizli kamerayla görüntü almanın cezası ne kadar?

Sputnik Türkiye

Gizli kamerayla görüntü almak TCK 134’e göre suç. Ceza sadece 1 ila 3 yıl. Görüntüler internette yayılırsa 5 yıla çıkabiliyor ama dijital izler silinmiyor.

2025-05-29T07:39+0300

2025-05-29T07:39+0300

2025-05-29T08:04+0300

türki̇ye

gizli kamera

tck

ceza

ceza kanunu

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Gizli kamera skandalları son günlerde haber bültenlerinin ve sosyal medyanın değişmeyen gündem maddesi haline geldi. Özellikle ev kiralama yoluyla kurulan tuzaklar ve gizli cihazlarla yapılan kayıtlar, birçok masum insanı hayat boyu sürecek dijital mağduriyetin içine sürüklüyor.Türk Ceza Kanunu’nun 134. maddesine göre, özel hayatın gizliliğini ihlal eden kişi, yani örneğin evine gizli kamera yerleştiren bir şahıs, yalnızca 1 ila 3 yıl arası hapis cezası alabiliyor.İşin daha da çarpıcı yanı şu: Eğer bu görüntüler internette veya sosyal medyada paylaşılırsa, ceza ancak 3 ila 5 yıla kadar çıkabiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/sakaryada-gizli-kamera-iddiasi-hakkinda-iki-kisi-gozaltina-alindi-bungalov-muhurlendi-1095414571.html

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