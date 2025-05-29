https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/fatih-karagumruk-super-lige-yukseldi-1096638976.html
Süper Lig'e yükselen son takım Fatih Karagümrük oldu
Süper Lig'e yükselen son takım Fatih Karagümrük oldu
Sputnik Türkiye
1. Lig play-off final maçında Bandırmaspor'u 3-1 mağlup eden Fatih Karagümrük Süper Lig'e yükseldi. 29.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-29T22:50+0300
2025-05-29T22:50+0300
2025-05-29T23:13+0300
spor
süper lig
fatih karagümrük spor
bandırmaspor
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Solwie Energy Fatih Karagümrük, uzatmalara giden Trendyol 1. Lig play-off final maçında Teksüt Bandırmaspor'u 3-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükseldi.Uzatmalara giden maçta Fatih Karagümrük, Kocaelispor ve Gençlerbirliği'nin ardından Süper Lig'e yükselen son takım oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/aziz-yildirim-fenerbahce-baskan-adayligi-icin-sartini-acikladi-1096637172.html
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Süper Lig'e yükselen son takım Fatih Karagümrük oldu
22:50 29.05.2025 (güncellendi: 23:13 29.05.2025)
1. Lig play-off final maçında Bandırmaspor'u 3-1 mağlup eden Fatih Karagümrük Süper Lig'e yükseldi.
Solwie Energy Fatih Karagümrük, uzatmalara giden Trendyol 1. Lig play-off final maçında Teksüt Bandırmaspor'u 3-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükseldi.
Uzatmalara giden maçta Fatih Karagümrük, Kocaelispor ve Gençlerbirliği'nin ardından Süper Lig'e yükselen son takım oldu.