https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/fatih-karagumruk-super-lige-yukseldi-1096638976.html

Süper Lig'e yükselen son takım Fatih Karagümrük oldu

Süper Lig'e yükselen son takım Fatih Karagümrük oldu

Sputnik Türkiye

1. Lig play-off final maçında Bandırmaspor'u 3-1 mağlup eden Fatih Karagümrük Süper Lig'e yükseldi. 29.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-29T22:50+0300

2025-05-29T22:50+0300

2025-05-29T23:13+0300

spor

süper lig

fatih karagümrük spor

bandırmaspor

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Solwie Energy Fatih Karagümrük, uzatmalara giden Trendyol 1. Lig play-off final maçında Teksüt Bandırmaspor'u 3-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükseldi.Uzatmalara giden maçta Fatih Karagümrük, Kocaelispor ve Gençlerbirliği'nin ardından Süper Lig'e yükselen son takım oldu.

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