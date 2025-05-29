https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/erdogan-ermenistan-ile-dikkatli-bir-normallesme-surecini-yasiyoruz-1096623026.html
Erdoğan: Ermenistan ile dikkatli bir normalleşme sürecini yaşıyoruz
Erdoğan: Ermenistan ile dikkatli bir normalleşme sürecini yaşıyoruz
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Azerbaycan dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan-Ermenistan arasındaki görüşmelere değinerek "Sağlanacak barış... 29.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-29T12:59+0300
2025-05-29T12:59+0300
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Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan, Bakü dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Laçın Havalimanı’nın lojistik önemi hakkında gelen soruyu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Havalimanı bölgenin ulaşım altyapısını da bir başka seviyeye taşıyacaktır” diyerek iki ülke arasındaki “Türkiye ve Azerbaycan olarak birçok alanda iş birlikleri geliştiriyoruz özellikle savunma, enerji tarım ve hayvancılık alanlarını stratejik görüyoruz. Gıdada tam bağımsızlık bir milli güvenlik konusudur. Gerek salgın gerek su savaşları ve bölgesel krizler, arz güvenliğinin önemini bir kez daha tüm dünyaya gösterdi. Biz de Türkiye’yi bir üretim üssü yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi. ‘Ermenistan ile dikkatli bir normalleşme sürecini yaşıyoruz’ Laçın Koridoru ile ilgili gelen soru üzerine Erdoğan şu açıklamaları yaptı: Rusya ve Ukrayna’nın İstanbul’dki görüşmeleri konusunda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamaları yaptı: “Suriye'nin toprak bütünlüğü üniter yapısı ve milli birliğinin mutlaka korunması lazım” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan “Varılan mutabakatı olumlu karşıladığımızı daha önce ifade etmiştik. Ama görüyoruz ki Suriye Demokratik Güçleri hala oyalama taktiklerine devam ediyor. Bundan vazgeçmeleri şart. Alınan kararların uygulamasını çok yakından takip ediyoruz. Aslolan sözlerin mutabakattaki takvime uygun şekilde hayata geçirilmesidir. ifadelerini kullandı. Erdoğan şu değerlendirmeyi yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/cumhurbaskani-erdogan-hskya-4-yeni-uye-atadi--1096606423.html
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azerbaycan, ermenistan, türkiye, suriye, recep tayyip erdoğan
azerbaycan, ermenistan, türkiye, suriye, recep tayyip erdoğan
Erdoğan: Ermenistan ile dikkatli bir normalleşme sürecini yaşıyoruz
12:59 29.05.2025 (güncellendi: 13:21 29.05.2025)
Azerbaycan dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan-Ermenistan arasındaki görüşmelere değinerek "Sağlanacak barış Azerbaycan-Ermenistan ve ülkemiz için de değerli olacaktır. Biz de Ermenistan ile dikkatli bir normalleşme sürecini yaşıyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan, Bakü dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Laçın Havalimanı’nın lojistik önemi hakkında gelen soruyu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Havalimanı bölgenin ulaşım altyapısını da bir başka seviyeye taşıyacaktır” diyerek iki ülke arasındaki “Türkiye ve Azerbaycan olarak birçok alanda iş birlikleri geliştiriyoruz özellikle savunma, enerji tarım ve hayvancılık alanlarını stratejik görüyoruz. Gıdada tam bağımsızlık bir milli güvenlik konusudur. Gerek salgın gerek su savaşları ve bölgesel krizler, arz güvenliğinin önemini bir kez daha tüm dünyaya gösterdi. Biz de Türkiye’yi bir üretim üssü yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.
‘Ermenistan ile dikkatli bir normalleşme sürecini yaşıyoruz’
Laçın Koridoru ile ilgili gelen soru üzerine Erdoğan şu açıklamaları yaptı:
“Sağlanacak barış Azerbaycan-Ermenistan ve ülkemiz için de değerli olacaktır. Biz de Ermenistan ile dikkatli bir normalleşme sürecini yaşıyoruz. Hem barış hem normalleşme sağlandığında ülkelerimizin bundan kazançlı çıktığını da göreceğiz.”
Rusya ve Ukrayna’nın İstanbul’dki görüşmeleri konusunda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamaları yaptı:
“Lavrov, Rusya ve Ukrayna arasında ikinci tur görüşmelerin İstanbul’da yapılmasını istediklerini söyledi. Bu sayede İstanbul barışı süreci inşallah yeniden başlayacak. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un bu açıklaması hafife alınmamalı. Bu açıklama bizim barış umudumuzu daha da artırmıştır.”
“Suriye'nin toprak bütünlüğü üniter yapısı ve milli birliğinin mutlaka korunması lazım” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan “Varılan mutabakatı olumlu karşıladığımızı daha önce ifade etmiştik. Ama görüyoruz ki Suriye Demokratik Güçleri hala oyalama taktiklerine devam ediyor. Bundan vazgeçmeleri şart. Alınan kararların uygulamasını çok yakından takip ediyoruz. Aslolan sözlerin mutabakattaki takvime uygun şekilde hayata geçirilmesidir. ifadelerini kullandı.
Erdoğan şu değerlendirmeyi yaptı:
“Ne yapıyorsak, ülkemiz Türkiye için yapıyoruz. Ne yapıyorsak, milletimizin huzuru ve selameti için yapıyoruz. Milletimizi rahatsız edecek bir pazarlığın içinde asla olmayız.”