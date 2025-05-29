Dr. Gözde Kılıç Yaşın: Almanya'nın Ukrayna’ya Taurus füzesi vermesi çelişkili bir durum

Rusya açısından, Almanya’nın şimdi Taurus füzelerini Ukrayna'ya göndereceğini açıklaması, Ukrayna artık sadece bir savaş alanı değil; Batı'nın, özellikle Almanya’nın dolaylı yoldan katıldığı bir savaşın sahası olduğu anlamına gelecektir. Çünkü Taurus gibi uzun menzilli, yüksek hassasiyetli füzeler sadece cephe hattını değil, Rusya’nın derinlikteki askerî altyapısını hedefleyebilir. Bu, doğrudan bir kırmızı çizginin ihlalidir. Rusya bu gibi durumlarda genellikle iki şekilde tepki verir: askeri-teknik karşılık veya asimetrik cevap. Bu da yeni hava savunma sistemlerinin bölgeye yerleştirilmesi, elektronik harp yeteneklerinin artırılması veya Ukrayna’daki altyapıya karşı daha yoğun saldırılar olabileceğini düşündürebilir. Asimetrik cevap yoluna giderse de Belarus üzerinden yeni cepheler açması, Karadeniz veya Kuzey Kutbu gibi alanlarda NATO’ya baskı kurması söz konusu olabilir. Barış çağrılarının yapıldığı bir ortamda bu tür bir füze sevkiyatının gündeme gelmesi, Moskova'daki analiz merkezlerinde 'Batı’nın barışı ciddi biçimde istemediği, müzakereleri sadece zaman kazanmak için kullandığı' şeklinde yorumlanacaktır. Bu 2022’deki İstanbul görüşmelerinden sonra imzaya hazır olan mutabakatın Batılı aktörlerce rafa kaldırılmasıyla da örtüşür. Yani, Rusya aynı oyunun yeniden sahnelendiğini düşünerek cevap verecektir. Muhtemelen kendi silah doktrinlerini yeniden tanımlar. Nükleer caydırıcılığın eşiği gözden geçirir. Kaliningrad’dan başlayarak Karadeniz'e kadar olan alanda Batı’ya karşı daha sert pozisyon alır. Nitekim Rusya askeri doktrinine göre, devletin varlığına yönelik varoluşsal tehdit algılandığında, konvansiyonel ile sınırlı kalınmaz. Son söz olarak da şunu söyleyebilirim: Eğer gerçekten barış isteniyorsa, müzakere masasına oturulmalı, güvenlik garantileri üzerinden konuşulmalı, askeri yardım kesilmeli ve taraflar barışa teşvik edilmelidir. Aksi halde bu süreç Ukrayna için daha fazla yıkım, Avrupa için daha fazla istikrarsızlık, dünya için ise daha büyük riskler doğuracaktır.