Dışişleri Bakanı Fidan: Ateşkes için iyimserim, her iki tarafta istiyor

Orada da aynı Rusya'da yaptığımız gibi, Türkiye'nin pozisyonunu, görüşlerini ve ateşkese olan acil ihtiyacın durumunu bir kez daha konuşacağız. Bizim izlenimlerimiz var, onlardan alacağımız geri beslemeler var. Ben, dediğim gibi müzakere süreci başladığı sürece, konunun daha iyimser bir şekilde şekil almaya başladığını görüyorum. Her iki taraf da normalde ateşkesi istiyor, kimse 'ateşkesi istemiyorum' demez. Çünkü dünya kamuoyuna bunun hesabını vermek kolay olmaz. Çünkü sizi moral olarak yukarıda tutan bir şey değil. Ama diğer taraftan her iki tarafın da ateşkes talepleri farklı. Bu taleplerin uzlaştırılması gerekiyor, müzakere ve arabuluculuk da bunun için var. Bu talepler uzlaştırılırken bir miktar kendileri karşı karşıya olacaklar. Bence hem Ukraynalıların ortaya koyduğu tutumun hem de Rusların tutumu başlangıç itibariyle birbirine uzak olmakla beraber ama işte bizlerin araya girmesi, bir takım konular şey yapması, daha farklı gündeme getirmesi. Tarafları belki yakınlaştırabilir diye umut ediyoruz pozisyonlarına...