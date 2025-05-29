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Dışişleri Bakanı Fidan: Ateşkes için iyimserim, her iki tarafta istiyor
Dışişleri Bakanı Fidan: Ateşkes için iyimserim, her iki tarafta istiyor
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyareti kapsamında Polonya'dan Kiev'e trenle hareket etti. Trende gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna krizine... 29.05.2025, Sputnik Türkiye
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna’ya gerçekleştireceği ziyaret öncesinde trenle Polonya’dan Kiev’e geçerken gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.İstanbul’da daha önce gerçekleşen müzakerelerin ardından sağlanan 1000 esir değişiminin diplomatik başarı olduğunu hatırlatan Bakan Fidan “Tarafların resmi şekilde ateşkes pozisyonlarını kaleme alıp birbirlerine iletmesi ve müzakereleri bu temel üzerinden sürdürmeleri önemli bir adım” dedi.Tarafların müzakere edebilmeleri için bir araya gelmelerinin gerekliliğine işaret eden Bakan Fidan "Şartlar göz önüne alındığında tarafların karşı karşıya gelip, oturup bir masa etrafında müzakere edebilmeleri için bir yere ihtiyaçları var. Burada tabii ki Türkiye bu noktada aslında ideal bir aktör. Aynı zamanda, önemli bir bölge ülkesi olarak konuyu başından beri, sadece durması için çaba harcayan değil, bütün yönleriyle takip eden ülke olarak, konu ateşkese ulaşmayı mümkün kılacak parametreler, gerçekçi parametreler neler olabilir ona ilişkin görüşlerimizi de ilettik'' şeklinde konuştu.Fidan "Bugün şimdi karşılıklı bazı beyanlar var iki taraftan da. En son Sayın Peskov'un bir açıklaması oldu Kremlin adına. Onlar da deklare ettikleri 2 Haziran için bir cevap beklediklerini ifade ettiler" dedi.'Kimse 'ateşkesi istemiyorum' demez'Tren yolculuğunun ardından Ukraynalı yetkililerle görüşeceğini belirten Fidan, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/rusya-disisleri-bakanligi-lavrov-ve-fidan-ukrayna-krizini-gorustu-1096607600.html
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Dışişleri Bakanı Fidan: Ateşkes için iyimserim, her iki tarafta istiyor

18:33 29.05.2025 (güncellendi: 18:41 29.05.2025)
© AA / Murat GökDışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2025
© AA / Murat Gök
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyareti kapsamında Polonya'dan Kiev'e trenle hareket etti. Trende gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna krizine değinerek 1000 esir takasının önemli bir adım olduğunu vurguladı. Fidan, iki tarafında ateşkes istediğini söyledi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna’ya gerçekleştireceği ziyaret öncesinde trenle Polonya’dan Kiev’e geçerken gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.
İstanbul’da daha önce gerçekleşen müzakerelerin ardından sağlanan 1000 esir değişiminin diplomatik başarı olduğunu hatırlatan Bakan Fidan “Tarafların resmi şekilde ateşkes pozisyonlarını kaleme alıp birbirlerine iletmesi ve müzakereleri bu temel üzerinden sürdürmeleri önemli bir adım” dedi.
Tarafların müzakere edebilmeleri için bir araya gelmelerinin gerekliliğine işaret eden Bakan Fidan "Şartlar göz önüne alındığında tarafların karşı karşıya gelip, oturup bir masa etrafında müzakere edebilmeleri için bir yere ihtiyaçları var. Burada tabii ki Türkiye bu noktada aslında ideal bir aktör. Aynı zamanda, önemli bir bölge ülkesi olarak konuyu başından beri, sadece durması için çaba harcayan değil, bütün yönleriyle takip eden ülke olarak, konu ateşkese ulaşmayı mümkün kılacak parametreler, gerçekçi parametreler neler olabilir ona ilişkin görüşlerimizi de ilettik'' şeklinde konuştu.
Fidan "Bugün şimdi karşılıklı bazı beyanlar var iki taraftan da. En son Sayın Peskov'un bir açıklaması oldu Kremlin adına. Onlar da deklare ettikleri 2 Haziran için bir cevap beklediklerini ifade ettiler" dedi.

'Kimse 'ateşkesi istemiyorum' demez'

Tren yolculuğunun ardından Ukraynalı yetkililerle görüşeceğini belirten Fidan, şunları kaydetti:

Orada da aynı Rusya'da yaptığımız gibi, Türkiye'nin pozisyonunu, görüşlerini ve ateşkese olan acil ihtiyacın durumunu bir kez daha konuşacağız. Bizim izlenimlerimiz var, onlardan alacağımız geri beslemeler var. Ben, dediğim gibi müzakere süreci başladığı sürece, konunun daha iyimser bir şekilde şekil almaya başladığını görüyorum. Her iki taraf da normalde ateşkesi istiyor, kimse 'ateşkesi istemiyorum' demez. Çünkü dünya kamuoyuna bunun hesabını vermek kolay olmaz. Çünkü sizi moral olarak yukarıda tutan bir şey değil. Ama diğer taraftan her iki tarafın da ateşkes talepleri farklı. Bu taleplerin uzlaştırılması gerekiyor, müzakere ve arabuluculuk da bunun için var. Bu talepler uzlaştırılırken bir miktar kendileri karşı karşıya olacaklar. Bence hem Ukraynalıların ortaya koyduğu tutumun hem de Rusların tutumu başlangıç itibariyle birbirine uzak olmakla beraber ama işte bizlerin araya girmesi, bir takım konular şey yapması, daha farklı gündeme getirmesi. Tarafları belki yakınlaştırabilir diye umut ediyoruz pozisyonlarına...

Встреча главы МИД РФ и Турции С. Лаврова и Х. Фидана - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2025
UKRAYNA KRİZİ
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Lavrov ve Fidan Ukrayna krizini görüştü
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