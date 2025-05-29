https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/diyarbakir-havalimani-pistinde-catlak-tespit-edildi-ucak-seferleri-iptal-edildi-1096639345.html

Diyarbakır Havalimanı pistinde çatlak tespit edildi: Uçak seferleri iptal edildi

Diyarbakır Havalimanı pistinde çatlak tespit edildi: Uçak seferleri iptal edildi

Sputnik Türkiye

Diyarbakır Havalimanı pistinde çatlak tespit edildi. Uçuş güvenliği gerekçesiyle pist geçici olarak uçuş trafiğine kapatılırken onarım çalışmalarının 30 Mayıs... 29.05.2025, Sputnik Türkiye

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Diyarbakır Havalimanı pistinde tespit edilen çatlak nedeniyle uçuş trafiği geçici olarak durduruldu.Havalimanı Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 19.30’da 8. Ana Jet Üs Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği rutin denetim sırasında pist yüzeyinde çatlak oluşumu gözlemlendi. Uçuş emniyetini riske atmamak adına, uluslararası havacılık prosedürleri gereği gerekli NOTAM yayımlanarak pist uçuş trafiğine kapatıldı.Yetkililer, tespit edilen sorunun giderilmesi amacıyla bakım ve onarım çalışmalarına hemen başlandığını belirtti. Çalışmaların, 30 Mayıs saat 00.01’e kadar tamamlanması ve ardından havalimanının normal uçuş trafiğine yeniden açılmasının planlandığı, bu süreçte yolcuların mağdur olmaması için gerekli bilgilendirme ve yönlendirmelerin yapılacağı ifade edildi.

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