https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/istanbul-havalimani-avrupanin-en-pahali-havalimani-oldu-16-havalimanini-geride-birakti-1092278365.html
İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın 'en pahalı' havalimanı oldu: 16 havalimanını geride bıraktı
İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın 'en pahalı' havalimanı oldu: 16 havalimanını geride bıraktı
Sputnik Türkiye
Avrupa'da 17 havalimanına ilişkin yapılan araştırmada, İstanbul Havalimanı yiyecek ve içecek ortalamasında en pahalı havalimanı oldu. 02.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-02T12:23+0300
2025-01-02T12:23+0300
2025-01-02T12:23+0300
yaşam
istanbul havalimanı
istanbul
fahiş fiyat
enflasyon
su şişesi
kahve
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Türkiye'nin de sık sık konuştuğu havalimanlarındaki yiyecek ve içeceklerdeki yüksek fiyatlar, bir kez daha gözler önüne serildi. Yapılan bir araştırmaya göre, Avrupa'da 17 havalimanı içerisinde İstanbul Havalimanı en pahalı havalimanı oldu. Öyle ki, araştırmaya göre, yarım litre Evian su için İstanbul Havalimanı'nda 6 euro ödenirken, Londra Luton Havalimanı'nda aynı su için 4.5 euro ödeniyor. Portakal suyu fiyatları ise Palermo'da minimum 3,1 euro ile en düşük rakamken, İstanbul'da bu fiyatlar 8 euroya kadar çıkabiliyor.16 havalimanını geride bıraktıİtalyan gazetesi Corriere della Sera'nın, Avrupa'daki 17 havalimanına ilişkin yaptığı araştırmada İstanbul Havalimanı yiyecek ve içecek ortalamasında en pahalı havalimanı oldu. Araştırmada Avrupa havalimanlarındaki rekor fiyat listeleri ortaya çıkarken, ortaya çıkardı. Araştırmada 17 havalimanı ziyaret edildi ve buradaki temel yiyecek ve içeceklerin fotoğrafları da çekilerek euro cinsinden ortalamaları elde edildi.Suda rekor İstanbul Havalimanı'nda Araştırmaya göre yarım litrelik şişeler birçok havalimanında bulunmazken, rekor yarım litre Evian su için ortalama 6 euro ödenen İstanbul Havalimanı'nda görüldü. Ortalama fiyat Berlin'de 5,9 euro, Frankfurt'ta 4,75 euro, Brüksel'de 4,6 euro, Londra Luton'da ise 4,5 euro olarak öne çıktı.Kahvede de benzer fiyatlar dikkat çekiyor. İstanbul Havalimanı'nda espresso için 6 euro veya bir cappucino için 9 euro ortalama fiyat mevcut. Haberde "Kıtalararası uçuş yapanlar için de önemli bir merkez olan Türkiye'deki İstanbul Havalimanı, kırılması zor bir rekora daha imza atıyor" denilirken sade bir kruvasan için 16,5 euro, jambonlu ve peynirli sandviçlerin de 16,5 euro ortalamaya sahip olduğu ifade edildi. Portakal suyu fiyatları ise Palermo'da minimum 3,1 euro ile en düşük rakamken, İstanbul'da bu fiyatlar 8 euroya kadar çıkabiliyor.Uçaklarda daha ucuz hale geldi Araştırmaya göre fiyatlar Avrupa'da o kadar fırladı ki, bazı ürünleri uçakta satın almak neredeyse daha ucuz hale geldi. Örneğin yarım litre suyun fiyatı havalimanlarında yüksek olmasına karşın RyanAir'de 3 euro easyJet'te ise 3,5 euro olarak öne çıkıyor. Yine kahve ve cappucino da 3,15 ila 3,8 euro arasında değişiyor.'Her bütçeye' uygun açıklamasıİstanbul Havalimanı'nı işleten İGA, araştırmaya verdiği yanıtta her müşterinin bütçesine uygun çeşitli ürünlerin olduğunu belirtirken, fiyatlandırma politikasında dünyanın en önemli havalimanlarını temel aldığını kaydetti.Uluslararası Avrupa Havalimanları Konseyi Genel Müdürü Olivier Jankovec de konuya ilişkin açıklamasında "Havalimanlarında yer kiralayanlar kendi fiyatlarını belirleme konusunda ticari özgürlüğe sahip bizim bu konuya müdahale etme yetkimiz yok" diyerek fiyatların yüksek olduğunu doğruladı.
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istanbul havalimanı, istanbul, fahiş fiyat, enflasyon, su şişesi, kahve
istanbul havalimanı, istanbul, fahiş fiyat, enflasyon, su şişesi, kahve
İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın 'en pahalı' havalimanı oldu: 16 havalimanını geride bıraktı
Avrupa'da 17 havalimanına ilişkin yapılan araştırmada, İstanbul Havalimanı yiyecek ve içecek ortalamasında en pahalı havalimanı oldu.
Türkiye'nin de sık sık konuştuğu havalimanlarındaki yiyecek ve içeceklerdeki yüksek fiyatlar, bir kez daha gözler önüne serildi. Yapılan bir araştırmaya göre, Avrupa'da 17 havalimanı içerisinde İstanbul Havalimanı en pahalı havalimanı oldu. Öyle ki, araştırmaya göre, yarım litre Evian su için İstanbul Havalimanı'nda 6 euro ödenirken, Londra Luton Havalimanı'nda aynı su için 4.5 euro ödeniyor. Portakal suyu fiyatları ise Palermo'da minimum 3,1 euro ile en düşük rakamken, İstanbul'da bu fiyatlar 8 euroya kadar çıkabiliyor.
16 havalimanını geride bıraktı
İtalyan gazetesi Corriere della Sera'nın, Avrupa'daki 17 havalimanına ilişkin yaptığı araştırmada İstanbul Havalimanı yiyecek ve içecek ortalamasında en pahalı havalimanı oldu. Araştırmada Avrupa havalimanlarındaki rekor fiyat listeleri ortaya çıkarken, ortaya çıkardı. Araştırmada 17 havalimanı ziyaret edildi ve buradaki temel yiyecek ve içeceklerin fotoğrafları da çekilerek euro cinsinden ortalamaları elde edildi.
Suda rekor İstanbul Havalimanı'nda
Araştırmaya göre yarım litrelik şişeler birçok havalimanında bulunmazken, rekor yarım litre Evian su için ortalama 6 euro ödenen İstanbul Havalimanı'nda görüldü. Ortalama fiyat Berlin'de 5,9 euro, Frankfurt'ta 4,75 euro, Brüksel'de 4,6 euro, Londra Luton'da ise 4,5 euro olarak öne çıktı.
Kahvede de benzer fiyatlar dikkat çekiyor. İstanbul Havalimanı'nda espresso için 6 euro veya bir cappucino için 9 euro ortalama fiyat mevcut. Haberde "Kıtalararası uçuş yapanlar için de önemli bir merkez olan Türkiye'deki İstanbul Havalimanı, kırılması zor bir rekora daha imza atıyor" denilirken sade bir kruvasan için 16,5 euro, jambonlu ve peynirli sandviçlerin de 16,5 euro ortalamaya sahip olduğu ifade edildi.
Portakal suyu fiyatları ise Palermo'da minimum 3,1 euro ile en düşük rakamken, İstanbul'da bu fiyatlar 8 euroya kadar çıkabiliyor.
Uçaklarda daha ucuz hale geldi
Araştırmaya göre fiyatlar Avrupa'da o kadar fırladı ki, bazı ürünleri uçakta satın almak neredeyse daha ucuz hale geldi. Örneğin yarım litre suyun fiyatı havalimanlarında yüksek olmasına karşın RyanAir'de 3 euro easyJet'te ise 3,5 euro olarak öne çıkıyor. Yine kahve ve cappucino da 3,15 ila 3,8 euro arasında değişiyor.
'Her bütçeye' uygun açıklaması
İstanbul Havalimanı'nı işleten İGA, araştırmaya verdiği yanıtta her müşterinin bütçesine uygun çeşitli ürünlerin olduğunu belirtirken, fiyatlandırma politikasında dünyanın en önemli havalimanlarını temel aldığını kaydetti.
Uluslararası Avrupa Havalimanları Konseyi Genel Müdürü Olivier Jankovec de konuya ilişkin açıklamasında "Havalimanlarında yer kiralayanlar kendi fiyatlarını belirleme konusunda ticari özgürlüğe sahip bizim bu konuya müdahale etme yetkimiz yok" diyerek fiyatların yüksek olduğunu doğruladı.