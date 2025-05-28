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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/rusya-disisleri-bakanligi-lavrov-ve-fidan-ukrayna-krizini-gorustu-1096607600.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Lavrov ve Fidan Ukrayna krizini görüştü
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Lavrov ve Fidan Ukrayna krizini görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lavrov’un Fidan ile telefonda Ukrayna krizi ve siyasi çözüm yollarını görüştüğünü bildirdi. 28.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-28T23:42+0300
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ukrayna kri̇zi̇
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
hakan fidan
telefon görüşmesi
rusya
ukrayna
türkiye
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile telefonda Ukrayna krizi ve siyasi çözüm yollarını görüştüğü belirtildi.Açıklamada, “Ukrayna ihtilafınınsiyasi çözümüne yönelik girişimler konusu da dahil olmak üzere Ukrayna kriziyle ilgili durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu” denildi.Lavrov daha önce, Rusya ile Ukrayna arasındaki bir sonraki doğrudan müzakere turunun 2 Haziran'da Türkiye'de yapılacağını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/lavrov-rubio-ile-telefonda-gorustu-1096606496.html
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rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, hakan fidan, telefon görüşmesi, rusya, ukrayna, türkiye
rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, hakan fidan, telefon görüşmesi, rusya, ukrayna, türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Lavrov ve Fidan Ukrayna krizini görüştü

23:42 28.05.2025
© Sputnik / Sergey Guneev / Multimedya arşivine gidinВстреча главы МИД РФ и Турции С. Лаврова и Х. Фидана
Встреча главы МИД РФ и Турции С. Лаврова и Х. Фидана - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2025
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lavrov’un Fidan ile telefonda Ukrayna krizi ve siyasi çözüm yollarını görüştüğünü bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile telefonda Ukrayna krizi ve siyasi çözüm yollarını görüştüğü belirtildi.
Açıklamada, “Ukrayna ihtilafınınsiyasi çözümüne yönelik girişimler konusu da dahil olmak üzere Ukrayna kriziyle ilgili durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu” denildi.
Lavrov daha önce, Rusya ile Ukrayna arasındaki bir sonraki doğrudan müzakere turunun 2 Haziran'da Türkiye'de yapılacağını açıklamıştı.
O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2025
UKRAYNA KRİZİ
Lavrov, Rubio ile telefonda görüştü
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