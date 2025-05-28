https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/rusya-disisleri-bakanligi-lavrov-ve-fidan-ukrayna-krizini-gorustu-1096607600.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Lavrov ve Fidan Ukrayna krizini görüştü
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Lavrov ve Fidan Ukrayna krizini görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lavrov’un Fidan ile telefonda Ukrayna krizi ve siyasi çözüm yollarını görüştüğünü bildirdi. 28.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-28T23:42+0300
2025-05-28T23:42+0300
2025-05-28T23:40+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
hakan fidan
telefon görüşmesi
rusya
ukrayna
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile telefonda Ukrayna krizi ve siyasi çözüm yollarını görüştüğü belirtildi.Açıklamada, “Ukrayna ihtilafınınsiyasi çözümüne yönelik girişimler konusu da dahil olmak üzere Ukrayna kriziyle ilgili durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu” denildi.Lavrov daha önce, Rusya ile Ukrayna arasındaki bir sonraki doğrudan müzakere turunun 2 Haziran'da Türkiye'de yapılacağını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/lavrov-rubio-ile-telefonda-gorustu-1096606496.html
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rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, hakan fidan, telefon görüşmesi, rusya, ukrayna, türkiye
rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, hakan fidan, telefon görüşmesi, rusya, ukrayna, türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Lavrov ve Fidan Ukrayna krizini görüştü
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lavrov’un Fidan ile telefonda Ukrayna krizi ve siyasi çözüm yollarını görüştüğünü bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile telefonda Ukrayna krizi ve siyasi çözüm yollarını görüştüğü belirtildi.
Açıklamada, “Ukrayna ihtilafınınsiyasi çözümüne yönelik girişimler konusu da dahil olmak üzere Ukrayna kriziyle ilgili durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu” denildi.
Lavrov daha önce, Rusya ile Ukrayna arasındaki bir sonraki doğrudan müzakere turunun 2 Haziran'da Türkiye'de yapılacağını açıklamıştı.