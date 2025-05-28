https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/rusya-disisleri-bakanligi-lavrov-ve-fidan-ukrayna-krizini-gorustu-1096607600.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Lavrov ve Fidan Ukrayna krizini görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Lavrov ve Fidan Ukrayna krizini görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lavrov’un Fidan ile telefonda Ukrayna krizi ve siyasi çözüm yollarını görüştüğünü bildirdi. 28.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-28T23:42+0300

2025-05-28T23:42+0300

2025-05-28T23:40+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

hakan fidan

telefon görüşmesi

rusya

ukrayna

türkiye

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile telefonda Ukrayna krizi ve siyasi çözüm yollarını görüştüğü belirtildi.Açıklamada, “Ukrayna ihtilafınınsiyasi çözümüne yönelik girişimler konusu da dahil olmak üzere Ukrayna kriziyle ilgili durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu” denildi.Lavrov daha önce, Rusya ile Ukrayna arasındaki bir sonraki doğrudan müzakere turunun 2 Haziran'da Türkiye'de yapılacağını açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/lavrov-rubio-ile-telefonda-gorustu-1096606496.html

rusya

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rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, hakan fidan, telefon görüşmesi, rusya, ukrayna, türkiye