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Devre mülk dolandırıcılarından milyonluk vurgun
Devre mülk dolandırıcılarından milyonluk vurgun
Sputnik Türkiye
İzmir merkezli devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 13 kişi tutuklandı. 29.05.2025, Sputnik Türkiye
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dolandırıcılık
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Devre mülk sahiplerini yüksek kar vaadiyle kandırarak sözleşme işlemleri sırasında 'masraf ve sigorta' bedeli talep eden dolandırıcılar yakalandı. Dolandırıcıların 9 devre mülk sahibini 6 milyon lira dolandırdıkları ortaya çıktı. Altı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiİzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca devre mülk sahiplerini yüksek kar vaadiyle ikna edip, ofislerine davet ettikleri kişileri, sözleşme işlemleri sırasında "masraf ve sigorta" bedeli talep ederek dolandırdıkları öne sürülen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Dolandırıcılık ve Suç Analiz Merkezi büroları ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin çalışmaları sonucu tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Polis ekiplerince İzmir, İstanbul, Kayseri, Ankara, Muğla ve Kahramanmaraş'ta şüphelilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı baskın düzenlendi.13 kişi tutuklandı.
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dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, devre mülk
dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, devre mülk

Devre mülk dolandırıcılarından milyonluk vurgun

11:55 29.05.2025
© AA / ArşivPolis-gözaltı-tutuklama-yakalama
Polis-gözaltı-tutuklama-yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2025
© AA / Arşiv
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İzmir merkezli devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 13 kişi tutuklandı.
Devre mülk sahiplerini yüksek kar vaadiyle kandırarak sözleşme işlemleri sırasında 'masraf ve sigorta' bedeli talep eden dolandırıcılar yakalandı. Dolandırıcıların 9 devre mülk sahibini 6 milyon lira dolandırdıkları ortaya çıktı.

Altı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca devre mülk sahiplerini yüksek kar vaadiyle ikna edip, ofislerine davet ettikleri kişileri, sözleşme işlemleri sırasında "masraf ve sigorta" bedeli talep ederek dolandırdıkları öne sürülen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Dolandırıcılık ve Suç Analiz Merkezi büroları ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin çalışmaları sonucu tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Polis ekiplerince İzmir, İstanbul, Kayseri, Ankara, Muğla ve Kahramanmaraş'ta şüphelilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı baskın düzenlendi.13 kişi tutuklandı.
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