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Tunceli ve Bilecik Valileri değişti: Bülent Tekbıyıkoğlu Vali-Mülkiye Başmüfettişi oldu
Tunceli ve Bilecik Valileri değişti: Bülent Tekbıyıkoğlu Vali-Mülkiye Başmüfettişi oldu
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu yerine Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Valiliği’ne ise İstanbul Beykoz... 28.05.2025, Sputnik Türkiye
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Tunceli ve Bilecik valiliklerine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu yerine Bilecik Valisi Şefik Aygöl atandı. Aygöl yerine de Beykoz Kaymakamı Faik Oktay Sözer atanırken. Eski Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu Vali-Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirildi.
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tunceli, bilecik valiliği, son dakika, resmi gazete, atama
tunceli, bilecik valiliği, son dakika, resmi gazete, atama

Tunceli ve Bilecik Valileri değişti: Bülent Tekbıyıkoğlu Vali-Mülkiye Başmüfettişi oldu

00:16 28.05.2025 (güncellendi: 00:47 28.05.2025)
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarRecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2025
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
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Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu yerine Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Valiliği’ne ise İstanbul Beykoz Kaymakamı Faik Oktay Sözer atandı. Tekbıyıkoğlu, Vali-Mülkiye Başmüfettişliği’ne getirildi.
Tunceli ve Bilecik valiliklerine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu yerine Bilecik Valisi Şefik Aygöl atandı.
Aygöl yerine de Beykoz Kaymakamı Faik Oktay Sözer atanırken. Eski Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu Vali-Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirildi.
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