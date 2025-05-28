https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/tunceli-ve-bilecik-valileri-degisti-bulent-tekbiyikoglu-vali-mulkiye-basmufettisi-oldu-1096573385.html

Tunceli ve Bilecik Valileri değişti: Bülent Tekbıyıkoğlu Vali-Mülkiye Başmüfettişi oldu

Tunceli ve Bilecik Valileri değişti: Bülent Tekbıyıkoğlu Vali-Mülkiye Başmüfettişi oldu

Sputnik Türkiye

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu yerine Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Valiliği’ne ise İstanbul Beykoz... 28.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-28T00:16+0300

2025-05-28T00:16+0300

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bilecik valiliği

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Tunceli ve Bilecik valiliklerine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu yerine Bilecik Valisi Şefik Aygöl atandı. Aygöl yerine de Beykoz Kaymakamı Faik Oktay Sözer atanırken. Eski Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu Vali-Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirildi.

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