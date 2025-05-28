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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/almanya-savunma-bakanligi-kiev-ilk-uzun-menzilli-sistemleri-birkac-hafta-icinde-alacak-1096607161.html
Almanya Savunma Bakanlığı: Kiev ilk uzun menzilli sistemleri birkaç hafta içinde alacak
Almanya Savunma Bakanlığı: Kiev ilk uzun menzilli sistemleri birkaç hafta içinde alacak
Sputnik Türkiye
Almanya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ilk uzun menzilli sistemlerin birkaç hafta içinde teslim edileceğini duyurdu. 28.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-28T22:52+0300
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almanya savunma bakanlığı
ukrayna
kiev
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boris pistorius
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Almanya Savunma Bakanlığı tarafından Savunma Bakanı Boris Pistorius ve Ukraynalı mevkidaşı Rustem Umerov arasında gerçekleşen görüşmenin ardından yapılan açıklamada, Ukrayna’nın Almanya tarafından finanse edilen ilk uzun menzilli sistemleri birkaç hafta içinde teslim alacağı belirtildi.Açıklamada, “Silah sistemleri yakında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin hizmetine girecek. İlk sistemler birkaç hafta içinde kullanıma hazır hale gelebilir. Bu sistemler halihazırda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde bulunduğundan, herhangi bir ek eğitim gerekmiyor” denildi.Önceki gün Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Vladimir Zelenskiy ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında Almanya'nın Ukrayna'nın kendi uzun menzilli silahlarını geliştirmesini destekleyeceğini ifade etmişti. Daha sonra Almanya Savunma Bakanlığı, Berlin ve Kiev’in Ukrayna'da uzun menzilli silah üretiminin finansmanına ilişkin anlaşma imzaladığını duyurmuştu.Rusya, Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatının bölgede çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini defalarca vurgularken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren herhangi sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağı konusunda uyarmıştı. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'ya silah pompalamasının müzakerelere katkı sağlamayacağını ve olumsuz etki yaratacağını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/merzten-ukraynaya-uzun-menzilli-saglama-kararina-iliskin-aciklama-aylar-once-alindi-1096546536.html
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almanya savunma bakanlığı, ukrayna, kiev, rusya, boris pistorius, rustem umerov, nato, kremlin, vladimir zelenskiy, friedrich merz
almanya savunma bakanlığı, ukrayna, kiev, rusya, boris pistorius, rustem umerov, nato, kremlin, vladimir zelenskiy, friedrich merz

Almanya Savunma Bakanlığı: Kiev ilk uzun menzilli sistemleri birkaç hafta içinde alacak

22:52 28.05.2025
© AFP 2023 / JUNG YEON-JEAlman Taurus uzun menzilli füze
Alman Taurus uzun menzilli füze - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2025
© AFP 2023 / JUNG YEON-JE
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Almanya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ilk uzun menzilli sistemlerin birkaç hafta içinde teslim edileceğini duyurdu.
Almanya Savunma Bakanlığı tarafından Savunma Bakanı Boris Pistorius ve Ukraynalı mevkidaşı Rustem Umerov arasında gerçekleşen görüşmenin ardından yapılan açıklamada, Ukrayna’nın Almanya tarafından finanse edilen ilk uzun menzilli sistemleri birkaç hafta içinde teslim alacağı belirtildi.
Açıklamada, “Silah sistemleri yakında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin hizmetine girecek. İlk sistemler birkaç hafta içinde kullanıma hazır hale gelebilir. Bu sistemler halihazırda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde bulunduğundan, herhangi bir ek eğitim gerekmiyor” denildi.
Önceki gün Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Vladimir Zelenskiy ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında Almanya'nın Ukrayna'nın kendi uzun menzilli silahlarını geliştirmesini destekleyeceğini ifade etmişti. Daha sonra Almanya Savunma Bakanlığı, Berlin ve Kiev’in Ukrayna'da uzun menzilli silah üretiminin finansmanına ilişkin anlaşma imzaladığını duyurmuştu.
Rusya, Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatının bölgede çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini defalarca vurgularken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren herhangi sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağı konusunda uyarmıştı. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'ya silah pompalamasının müzakerelere katkı sağlamayacağını ve olumsuz etki yaratacağını belirtmişti.
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