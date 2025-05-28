https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/almanya-savunma-bakanligi-kiev-ilk-uzun-menzilli-sistemleri-birkac-hafta-icinde-alacak-1096607161.html

Almanya Savunma Bakanlığı: Kiev ilk uzun menzilli sistemleri birkaç hafta içinde alacak

Almanya Savunma Bakanlığı: Kiev ilk uzun menzilli sistemleri birkaç hafta içinde alacak

Sputnik Türkiye

Almanya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ilk uzun menzilli sistemlerin birkaç hafta içinde teslim edileceğini duyurdu. 28.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-28T22:52+0300

2025-05-28T22:52+0300

2025-05-28T22:50+0300

ukrayna kri̇zi̇

almanya savunma bakanlığı

ukrayna

kiev

rusya

boris pistorius

rustem umerov

nato

kremlin

vladimir zelenskiy

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Almanya Savunma Bakanlığı tarafından Savunma Bakanı Boris Pistorius ve Ukraynalı mevkidaşı Rustem Umerov arasında gerçekleşen görüşmenin ardından yapılan açıklamada, Ukrayna’nın Almanya tarafından finanse edilen ilk uzun menzilli sistemleri birkaç hafta içinde teslim alacağı belirtildi.Açıklamada, “Silah sistemleri yakında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin hizmetine girecek. İlk sistemler birkaç hafta içinde kullanıma hazır hale gelebilir. Bu sistemler halihazırda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde bulunduğundan, herhangi bir ek eğitim gerekmiyor” denildi.Önceki gün Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Vladimir Zelenskiy ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında Almanya'nın Ukrayna'nın kendi uzun menzilli silahlarını geliştirmesini destekleyeceğini ifade etmişti. Daha sonra Almanya Savunma Bakanlığı, Berlin ve Kiev’in Ukrayna'da uzun menzilli silah üretiminin finansmanına ilişkin anlaşma imzaladığını duyurmuştu.Rusya, Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatının bölgede çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini defalarca vurgularken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren herhangi sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağı konusunda uyarmıştı. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'ya silah pompalamasının müzakerelere katkı sağlamayacağını ve olumsuz etki yaratacağını belirtmişti.

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almanya savunma bakanlığı, ukrayna, kiev, rusya, boris pistorius, rustem umerov, nato, kremlin, vladimir zelenskiy, friedrich merz