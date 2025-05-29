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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/bugun-istanbulda-otobus-metro-metrobus-bedava-mi-29-mayis-icin-ucretsiz-toplu-tasima-aciklamasi-1096614632.html
Bugün İstanbul’da otobüs, metro, metrobüs bedava mı? 29 Mayıs için ücretsiz toplu taşıma açıklaması
Bugün İstanbul’da otobüs, metro, metrobüs bedava mı? 29 Mayıs için ücretsiz toplu taşıma açıklaması
Sputnik Türkiye
İstanbul’un Fethi’nin 572. yıl dönümü olan 29 Mayıs 2025 Perşembe günü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak... 29.05.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul’un fethi kutlamaları, 29 Mayıs 2025 Perşembe günü tüm şehirde büyük bir coşkuyla gerçekleştirilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), etkinlikler kapsamında toplu ulaşımda uygulanacak ücret politikasını duyurdu.İBB’den yapılan açıklamaya göre, 29 Mayıs günü İBB’ye bağlı tüm toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek.Ücretsiz ulaşım hangi araçlarda geçerli?İstanbullular, kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile 29 Mayıs’ta şu araçları ücretsiz kullanabilecek:Bu uygulama yalnızca kişiselleştirilmiş kartlar için geçerli olacak. Anonim kartlar ve başka kart türleri ücretsiz seyahatten yararlanamayacak.Marmaray ücretsiz mi?29 Mayıs’ta Marmaray’ın ücretsiz olup olmayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından şu ana dek bir açıklama yapılmadı.Geçmiş yıllarda Marmaray, bazı özel günlerde ücretsiz olmuş, bazı yıllarda ise normal tarifeyle hizmet vermişti. Örneğin:İstanbul’un Fethi kutlamalarına ulaşım kolaylığı29 Mayıs, Osmanlı Padişahı II. Mehmet (Fatih Sultan Mehmet) tarafından 1453 yılında İstanbul’un fethedildiği ve Bizans İmparatorluğu'nun sona erdiği tarih olarak kabul ediliyor. Bu önemli gün her yıl İstanbul’da resmi törenler, konserler ve çeşitli etkinliklerle anılıyor.İBB’nin sağladığı ücretsiz ulaşım, hem kutlamalara katılımı artırmayı hem de kent içi ulaşımı kolaylaştırmayı hedefliyor.
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29 mayıs toplu taşıma ücretsiz mi, i̇bb açıklaması, i̇stanbulkart ücretsiz ulaşım, marmaray 29 mayıs 2025, i̇stanbul fethi kutlamaları ulaşım, i̇ett ücretsiz mi, metro metrobüs bedava mı, 29 mayıs i̇bb duyurusu, 29 mayis, istanbulun fethi tarihi, 29 mayis ne gunu, istanbul un fethi, 29 mayıs otobüsler ücretsiz mi, 29 mayis resmi tatil mi, 29 mayıs 1453, bugün otobüsler bedava mı, bugün ne günü, 29 mayıs ne, 29 mayıs iett ücretsiz mi, 29 mayıs toplu taşıma ücretsiz mi

Bugün İstanbul’da otobüs, metro, metrobüs bedava mı? 29 Mayıs için ücretsiz toplu taşıma açıklaması

09:59 29.05.2025 (güncellendi: 10:04 29.05.2025)
© AAİETT
İETT - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2025
© AA
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İstanbul’un Fethi’nin 572. yıl dönümü olan 29 Mayıs 2025 Perşembe günü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. Kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, otobüs, metro, metrobüs, vapur ve tramvaylarda tüm gün boyunca ücretsiz seyahat edebilecek.
İstanbul’un fethi kutlamaları, 29 Mayıs 2025 Perşembe günü tüm şehirde büyük bir coşkuyla gerçekleştirilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), etkinlikler kapsamında toplu ulaşımda uygulanacak ücret politikasını duyurdu.
İBB’den yapılan açıklamaya göre, 29 Mayıs günü İBB’ye bağlı tüm toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek.

Ücretsiz ulaşım hangi araçlarda geçerli?

İstanbullular, kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile 29 Mayıs’ta şu araçları ücretsiz kullanabilecek:
İETT otobüsleri
Metro ve metrobüs
Tramvay ve füniküler
Şehir hatları vapurları
Toplu taşımaya entegre özel deniz motorları
Bu uygulama yalnızca kişiselleştirilmiş kartlar için geçerli olacak. Anonim kartlar ve başka kart türleri ücretsiz seyahatten yararlanamayacak.

Marmaray ücretsiz mi?

29 Mayıs’ta Marmaray’ın ücretsiz olup olmayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından şu ana dek bir açıklama yapılmadı.
Geçmiş yıllarda Marmaray, bazı özel günlerde ücretsiz olmuş, bazı yıllarda ise normal tarifeyle hizmet vermişti. Örneğin:
2023’te ücretsizdi
2024’te ücretliydi

İstanbul’un Fethi kutlamalarına ulaşım kolaylığı

29 Mayıs, Osmanlı Padişahı II. Mehmet (Fatih Sultan Mehmet) tarafından 1453 yılında İstanbul’un fethedildiği ve Bizans İmparatorluğu'nun sona erdiği tarih olarak kabul ediliyor. Bu önemli gün her yıl İstanbul’da resmi törenler, konserler ve çeşitli etkinliklerle anılıyor.
İBB’nin sağladığı ücretsiz ulaşım, hem kutlamalara katılımı artırmayı hem de kent içi ulaşımı kolaylaştırmayı hedefliyor.
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