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Yavru kedi yanlışlıkla betonun altında kaldı: Şanlıurfa itfaiyesi sıkışan kediyi kurtardı
Yavru kedi yanlışlıkla betonun altında kaldı: Şanlıurfa itfaiyesi sıkışan kediyi kurtardı
Sputnik Türkiye
Şanlıurfa'da bir inşaatta tahta kalıba giren kedi yavrusunun üzerine fark edilmeden beton döküldü. Kalıp sökülürken fark edilen kedi için itfaiye ekipleri... 25.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-25T18:48+0300
2025-05-25T18:48+0300
türki̇ye
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yavru kedi
kedi yavrusu
duvar
beton
beton mikseri
beton bariyer
beton yığını
inşaat
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Şanlıurfa’da inşaatta beton kalıbına sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarılarak tedavi sonrası annesine teslim edildi.Halilliye ilçesinde bir inşaatta tahta kalıba giren kedi yavrusunun üzerine fark edilmeden beton döküldü. Kalıp sökümü sırasında beton kolon altında sıkışmış halde bulunan kedi için itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine gelen ekipler, beton kolonu kırarak yavru kediyi kurtardı. Kurtarılan kedi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait hayvan ambulansıyla tedaviye alındı. Tedavisi tamamlanan yavru kedi, annesinin yanına bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/kedi-hapishaneye-uyusturucu-sokarken-yakalandi-1096360934.html
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Yavru kedi yanlışlıkla betonun altında kaldı: Şanlıurfa itfaiyesi sıkışan kediyi kurtardı

18:48 25.05.2025
© AA / Büyükşehir Belediye İtfaiyesiKedi
Kedi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2025
© AA / Büyükşehir Belediye İtfaiyesi
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Şanlıurfa'da bir inşaatta tahta kalıba giren kedi yavrusunun üzerine fark edilmeden beton döküldü. Kalıp sökülürken fark edilen kedi için itfaiye ekipleri çağrıldı. Beton kolon kırılarak kurtarılan yavru, hayvan ambulansıyla tedavi altına alındı. Tedavinin ardından kedi annesine kavuştu.
Şanlıurfa’da inşaatta beton kalıbına sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarılarak tedavi sonrası annesine teslim edildi.
Halilliye ilçesinde bir inşaatta tahta kalıba giren kedi yavrusunun üzerine fark edilmeden beton döküldü. Kalıp sökümü sırasında beton kolon altında sıkışmış halde bulunan kedi için itfaiyeden yardım istendi.
Olay yerine gelen ekipler, beton kolonu kırarak yavru kediyi kurtardı. Kurtarılan kedi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait hayvan ambulansıyla tedaviye alındı. Tedavisi tamamlanan yavru kedi, annesinin yanına bırakıldı.
Kedi hapishaneye uyuşturucu sokarken yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2025
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Kedi hapishaneye uyuşturucu sokarken yakalandı
20 Mayıs, 12:41
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