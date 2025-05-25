https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/yavru-kedi-yanlislikla-betonun-altinda-kaldi-sanliurfa-itfaiyesi-sikisan-kediyi-kurtardi-1096502026.html

Yavru kedi yanlışlıkla betonun altında kaldı: Şanlıurfa itfaiyesi sıkışan kediyi kurtardı

Yavru kedi yanlışlıkla betonun altında kaldı: Şanlıurfa itfaiyesi sıkışan kediyi kurtardı

Sputnik Türkiye

Şanlıurfa'da bir inşaatta tahta kalıba giren kedi yavrusunun üzerine fark edilmeden beton döküldü. Kalıp sökülürken fark edilen kedi için itfaiye ekipleri... 25.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-25T18:48+0300

2025-05-25T18:48+0300

2025-05-25T18:48+0300

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Şanlıurfa’da inşaatta beton kalıbına sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarılarak tedavi sonrası annesine teslim edildi.Halilliye ilçesinde bir inşaatta tahta kalıba giren kedi yavrusunun üzerine fark edilmeden beton döküldü. Kalıp sökümü sırasında beton kolon altında sıkışmış halde bulunan kedi için itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine gelen ekipler, beton kolonu kırarak yavru kediyi kurtardı. Kurtarılan kedi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait hayvan ambulansıyla tedaviye alındı. Tedavisi tamamlanan yavru kedi, annesinin yanına bırakıldı.

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