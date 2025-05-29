https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/beyaz-saray-israil-gazzede-60-gunluk-ateskes-onerisini-kabul-etti--1096637898.html

Beyaz Saray: İsrail Gazze'de 60 günlük ateşkes önerisini kabul etti

Beyaz Saray: İsrail Gazze'de 60 günlük ateşkes önerisini kabul etti

Sputnik Türkiye

Beyaz Saray, İsrail'in Gazze'de ABD'nin 60 günlük ateşkes önerisini kabul ettiğini teyit etti. 29.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-29T21:26+0300

2025-05-29T21:26+0300

2025-05-29T21:24+0300

dünya

abd

karoline leavitt

beyaz saray

i̇srail

gazze

ateşkes

hamas

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/11/1094595106_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f4e60ad5f800066bf6c9cc0863774f9f.jpg

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail’in ABD'nin Gazze'de 60 günlük ateşkes önerisini kabul ettiğini söyledi.Leavitt, “Özel Temsilci Witkoff (ABD Başkanının Ortadoğu Özel Temsilcisi) ve Başkanın Hamas'a ateşkes önerisini ilettiğini ve buönerinin İsrail tarafından desteklendiğini teyit edebilirim. İsrail, bu öneri Hamas'a gönderilmeden önce kabul etti” dedi.Leavitt, HAMAS'ın ABD'nin önerisini kabul edip etmediğini bilmediğini de sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/hamas-abdnin-ateskes-teklifini-kabul-etti--70-gunluk-anlasma-neleri-iceriyor-1096531239.html

i̇srail

gazze

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, karoline leavitt, beyaz saray, i̇srail, gazze, ateşkes, hamas