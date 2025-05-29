https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/beyaz-saray-israil-gazzede-60-gunluk-ateskes-onerisini-kabul-etti--1096637898.html
Beyaz Saray: İsrail Gazze'de 60 günlük ateşkes önerisini kabul etti
Beyaz Saray: İsrail Gazze'de 60 günlük ateşkes önerisini kabul etti
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray, İsrail'in Gazze'de ABD'nin 60 günlük ateşkes önerisini kabul ettiğini teyit etti. 29.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-29T21:26+0300
2025-05-29T21:26+0300
2025-05-29T21:24+0300
dünya
abd
karoline leavitt
beyaz saray
i̇srail
gazze
ateşkes
hamas
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/11/1094595106_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f4e60ad5f800066bf6c9cc0863774f9f.jpg
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail’in ABD'nin Gazze'de 60 günlük ateşkes önerisini kabul ettiğini söyledi.Leavitt, “Özel Temsilci Witkoff (ABD Başkanının Ortadoğu Özel Temsilcisi) ve Başkanın Hamas'a ateşkes önerisini ilettiğini ve buönerinin İsrail tarafından desteklendiğini teyit edebilirim. İsrail, bu öneri Hamas'a gönderilmeden önce kabul etti” dedi.Leavitt, HAMAS'ın ABD'nin önerisini kabul edip etmediğini bilmediğini de sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/hamas-abdnin-ateskes-teklifini-kabul-etti--70-gunluk-anlasma-neleri-iceriyor-1096531239.html
i̇srail
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/11/1094595106_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_0bf842aed8eefa9cfc4d7138c020ca9d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, karoline leavitt, beyaz saray, i̇srail, gazze, ateşkes, hamas
abd, karoline leavitt, beyaz saray, i̇srail, gazze, ateşkes, hamas
Beyaz Saray: İsrail Gazze'de 60 günlük ateşkes önerisini kabul etti
Beyaz Saray, İsrail'in Gazze'de ABD'nin 60 günlük ateşkes önerisini kabul ettiğini teyit etti.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail’in ABD'nin Gazze'de 60 günlük ateşkes önerisini kabul ettiğini söyledi.
Leavitt, “Özel Temsilci Witkoff (ABD Başkanının Ortadoğu Özel Temsilcisi) ve Başkanın Hamas'a ateşkes önerisini ilettiğini ve buönerinin İsrail tarafından desteklendiğini teyit edebilirim. İsrail, bu öneri Hamas'a gönderilmeden önce kabul etti” dedi.
Leavitt, HAMAS'ın ABD'nin önerisini kabul edip etmediğini bilmediğini de sözlerine ekledi.