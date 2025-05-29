Bağımlılığa ve felce yol açıyor: 'Gülme gazı' nasıl sessiz bir tehlikeye dönüştü?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
9 dk
DEYİM YERİNDEYSE
İncelikli bir davetin hikâyesi
07:09
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Çok sesli bir şiirin yaratıcısı oldu
08:23
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Mehmet Ali Kulat tarih verdi: Kabine'de değişim ne zaman olacak?
09:07
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Mehmet Neşet Gündüz: 'Değer Bilgi Merkezi, gayrimenkul alışverişlerinde şeffaflığı arttıracak'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapıların sağlığını ölçen yerli teknoloji
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
'Putin olmadan Kafkasya'da barış sağlanması zor'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
MOSSAD şefi Washington’a gitti: Konu İran
18:17
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:11
78 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Aksi Yusuf ve peynir gemisi
07:07
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
İnfaz paketinde "son dakika değişikliği"
09:07
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
14 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Ayakkabının yönü ile misafirlikte ince mesaj
16:05
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/bagimliliga-ve-felce-yol-aciyor-gulme-gazi-nasil-sessiz-bir-tehlikeye-donustu-1096615201.html
Bağımlılığa ve felce yol açıyor: 'Gülme gazı' nasıl sessiz bir tehlikeye dönüştü?
Bağımlılığa ve felce yol açıyor: 'Gülme gazı' nasıl sessiz bir tehlikeye dönüştü?
Sputnik Türkiye
ABD’de gençler arasında yaygınlaşan gülme gazı kullanımı, felce ve ölüme yol açabiliyor. Bazı yasal dükkanlarda satılması, tehlikeyi gizliyor. Uzmanlar sessiz salgına karşı uyarıyor.
2025-05-29T10:57+0300
2025-05-29T11:00+0300
yaşam
nitro oksit
azot protoksit
azot protoksit
gülme gazı
bağımlılık
vape
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1d/1096615752_0:75:2650:1566_1920x0_80_0_0_035fbef650f55abe14399b781811a95d.png
Diş tedavilerinde ağrı kesici olarak kullanılan nitro oksit (azot protoksit), yani halk arasında bilinen adıyla gülme gazı, son yıllarda eğlence amaçlı kullanılmaya başlandı ve gençler arasında giderek artan bir yoğunlukta tüketilmeye başladı. Öfori yaratan yan etkileri uzun zamandır bilinmesine rağmen, vaping ile yaygınlaştı ve bağımlılığa dönüştü. Yasal olarak satılması tehlikesini gizliyorSigara ve elektronik sigara ürünleri gibi yasal dükkanlarda satılması, gazın kullanımının risklerini gölgede bırakıyor. Gençler, “puff” ve "aromalı vape" ürünleri gibi satılan bu maddeyi zararsız sanıyor ama sonuç ölümcül olabiliyor.Florida’da bir üniversite öğrencisi, sekiz yıl önce bu maddeyle tanıştı. Giderek daha fazla bu maddeyi kullanan genç, bir süre sonra bacaklarını kullanamaz ve idrarını tutamaz hale geldi. Buna rağmen kullanmayı bırakmadı çünkü artık bağımlısı olmuştu. Tütün dükkanlarından kolayca ulaşılabilen gazı sürekli alıyor, bitince yeniden gidip satın alıyordu. Gaza bağımlı olan genç, Kasım ayında bir vape dükkanının önündeki otoparkta hayatını kaybetti. Ailesi, “Yasal olarak satıldığı için zararsız olduğunu sandı” açıklamasını yaptı.Felç ediyorUzmanlar, gazın etkilerine karşı şiddetle uyarıyor. ABD Zehir Merkezleri 2023-2024 raporuna göre, bu maddeye bağlı zehirlenme vakaları bir yılda yüzde 58 arttı. Yasal ama ölümcül bu bağımlılık, sessizce yayılmaya devam ediyor. Bazı ülkelerde yasaklanma kararı alınmaya başladı. Kokusuz, renksiz olan azot protoksit solunması beyine yeterli oksijen gitmemesine neden olan hipoksiye yol açabilir. Bu durum ölümle sonuçlanabilir. Düzenli solunması ise ayrıca sinir hasarına, omurganın bozulmasına ve hatta felce neden olabilecek B12 vitamini eksikliğine yol açabilir.ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne göre, azot protoksit zehirlenmelerine bağlı ölümlerin sayısı 2019 ile 2023 arasında yüzde 110'dan fazla arttı. Bazı ABD eyaletleri ürünleri yasaklamaya başladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/elektronik-sigara-cebinde-patladi-genc-kadin-olumden-dondu-1094162793.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1d/1096615752_0:0:2650:1988_1920x0_80_0_0_28e39fba04c025da962b459a054916c7.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
nitro oksit bağımlılığı, azot protoksit etkileri, gülme gazı felç, vape dükkanlarında satılan tehlikeli ürünler, gençlerde nitro oksit kullanımı, gülme gazı neden tehlikeli, gülme gazı ölüm vakası, gülme gazı zehirlenmesi, nitro oksit felç yapar mı, nitro oksit hipoksi, b12 eksikliği ve sinir hasarı, amerika gülme gazı ölümleri
nitro oksit bağımlılığı, azot protoksit etkileri, gülme gazı felç, vape dükkanlarında satılan tehlikeli ürünler, gençlerde nitro oksit kullanımı, gülme gazı neden tehlikeli, gülme gazı ölüm vakası, gülme gazı zehirlenmesi, nitro oksit felç yapar mı, nitro oksit hipoksi, b12 eksikliği ve sinir hasarı, amerika gülme gazı ölümleri

Bağımlılığa ve felce yol açıyor: 'Gülme gazı' nasıl sessiz bir tehlikeye dönüştü?

10:57 29.05.2025 (güncellendi: 11:00 29.05.2025)
© FotoğrafBağımlılık haline geldi: 'Gülme gazı' nasıl sessiz bir tehlikeye dönüştü?
Bağımlılık haline geldi: 'Gülme gazı' nasıl sessiz bir tehlikeye dönüştü? - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2025
© Fotoğraf
Abone ol
Halk arasında 'gülme gazı' olarak bilinen nitro oksit, ABD’de gençler arasında giderek bağımlılığa dönüştü.Sigara satılan dükkanlardan 'vape, puff gibi aromalı elektronik sigara' ürünleri gibi satıldığı için ölümcül tehlikesi ve bağımlılık yanı dikkat çekmiyor, sessiz bir tehlike olarak ilerliyor.
Diş tedavilerinde ağrı kesici olarak kullanılan nitro oksit (azot protoksit), yani halk arasında bilinen adıyla gülme gazı, son yıllarda eğlence amaçlı kullanılmaya başlandı ve gençler arasında giderek artan bir yoğunlukta tüketilmeye başladı.
Öfori yaratan yan etkileri uzun zamandır bilinmesine rağmen, vaping ile yaygınlaştı ve bağımlılığa dönüştü.

Yasal olarak satılması tehlikesini gizliyor

Sigara ve elektronik sigara ürünleri gibi yasal dükkanlarda satılması, gazın kullanımının risklerini gölgede bırakıyor. Gençler, “puff” ve "aromalı vape" ürünleri gibi satılan bu maddeyi zararsız sanıyor ama sonuç ölümcül olabiliyor.
Florida’da bir üniversite öğrencisi, sekiz yıl önce bu maddeyle tanıştı. Giderek daha fazla bu maddeyi kullanan genç, bir süre sonra bacaklarını kullanamaz ve idrarını tutamaz hale geldi. Buna rağmen kullanmayı bırakmadı çünkü artık bağımlısı olmuştu.
Tütün dükkanlarından kolayca ulaşılabilen gazı sürekli alıyor, bitince yeniden gidip satın alıyordu. Gaza bağımlı olan genç, Kasım ayında bir vape dükkanının önündeki otoparkta hayatını kaybetti. Ailesi, “Yasal olarak satıldığı için zararsız olduğunu sandı” açıklamasını yaptı.

Felç ediyor

Uzmanlar, gazın etkilerine karşı şiddetle uyarıyor. ABD Zehir Merkezleri 2023-2024 raporuna göre, bu maddeye bağlı zehirlenme vakaları bir yılda yüzde 58 arttı. Yasal ama ölümcül bu bağımlılık, sessizce yayılmaya devam ediyor. Bazı ülkelerde yasaklanma kararı alınmaya başladı.
Kokusuz, renksiz olan azot protoksit solunması beyine yeterli oksijen gitmemesine neden olan hipoksiye yol açabilir. Bu durum ölümle sonuçlanabilir. Düzenli solunması ise ayrıca sinir hasarına, omurganın bozulmasına ve hatta felce neden olabilecek B12 vitamini eksikliğine yol açabilir.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne göre, azot protoksit zehirlenmelerine bağlı ölümlerin sayısı 2019 ile 2023 arasında yüzde 110'dan fazla arttı. Bazı ABD eyaletleri ürünleri yasaklamaya başladı.
Elektronik sigara - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2025
SAĞLIK
Elektronik sigara cebinde patladı: Genç kadın ölümden döndü
4 Mart, 08:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала