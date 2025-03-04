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Elektronik sigara cebinde patladı: Genç kadın ölümden döndü
Elektronik sigara cebinde patladı: Genç kadın ölümden döndü
Sputnik Türkiye
İngiltere’de 35 yaşındaki Kerri Absolom, cebinde taşıdığı elektronik sigaranın patlaması sonucu ağır yaralandı. Bir anda havai fişek gibi kıvılcımlar saçan... 04.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-04T08:36+0300
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İngiltere’nin Dorset kentinde yaşayan Kerri Absolom, sabah işe gitmek için hazırlanırken pantolonundan duman çıktığını fark etti. Önce anlam veremeyen genç kadın, birkaç saniye içinde cebinden kıvılcımlar saçıldığını gördü. Elektronik sigaranın lityum pilinin cebindeki anahtarla temas etmesi, cihazın kısa devre yaparak patlamasına neden oldu."Cebimde küçük bir alev gördüm ve elimle söndürmeye çalıştım" diyen Absolom, o an yaşadığı panikle elindeki acıya odaklandığını, ancak bacağının çok daha kötü bir durumda olduğunu fark edemediğini söyledi.Eşi hemen yardıma koştuPatlama sonrası eşi Christopher, hızla yardıma koşarak genç kadının pantolonunu çıkarmaya çalıştı. Ancak alevler bir anda büyüdü ve bacağı ciddi şekilde yandı. Christopher hemen ambulansı aradı, olay yerine gelen itfaiye ekipleri, genç kadını bahçeye çıkararak hortumla bacağını soğuttu.Hastaneye kaldırıldı, deri nakli yapıldıAğır yanıklarla hastaneye kaldırılan Absolom’a morfin verildi ve bir hafta boyunca yanık ünitesinde tedavi gördü. Cildi sürekli sıvı sızdırdığı için iyileşme süreci oldukça acılı geçti. Doktorlar, iz kalmasını önlemek amacıyla deri nakli uyguladı, ancak günlük aktiviteler bile genç kadına büyük acı vermeye devam etti.'Ya oğlum kollarımda olsaydı?'Olayın şokunu hâlâ atlatamadığını söyleyen Absolom, "Yangın çıktığında oğlum kollarımda olsaydı ne olurdu? Onun benim gibi yaralanma ihtimali bile beni korkutuyor" diyerek yaşadığı travmayı dile getirdi.Yetkililer, elektronik sigara kullanıcılarını lityum pillerin metal nesnelerle temas etmemesi konusunda uyardı. Uzmanlar, bu tür cihazların ceplerde taşınmaması ve muhafaza edilirken dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/sigaraya-yeni-zam-geliyor-sigara-fiyatlari-ne-zaman-ve-ne-kadar-artacak-erol-dundar-duyurdu-1093957011.html
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Elektronik sigara cebinde patladı: Genç kadın ölümden döndü

08:36 04.03.2025
© AFP 2023 / JOEL SAGETElektronik sigara
Elektronik sigara - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2025
© AFP 2023 / JOEL SAGET
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İngiltere’de 35 yaşındaki Kerri Absolom, cebinde taşıdığı elektronik sigaranın patlaması sonucu ağır yaralandı. Bir anda havai fişek gibi kıvılcımlar saçan cihaz, genç kadının bacağında üçüncü derece yanıklara neden oldu. Yanık ünitesinde günlerce tedavi gören Absolom, yaşadığı korku dolu anları anlattı.
İngiltere’nin Dorset kentinde yaşayan Kerri Absolom, sabah işe gitmek için hazırlanırken pantolonundan duman çıktığını fark etti. Önce anlam veremeyen genç kadın, birkaç saniye içinde cebinden kıvılcımlar saçıldığını gördü. Elektronik sigaranın lityum pilinin cebindeki anahtarla temas etmesi, cihazın kısa devre yaparak patlamasına neden oldu.
"Cebimde küçük bir alev gördüm ve elimle söndürmeye çalıştım" diyen Absolom, o an yaşadığı panikle elindeki acıya odaklandığını, ancak bacağının çok daha kötü bir durumda olduğunu fark edemediğini söyledi.

Eşi hemen yardıma koştu

Patlama sonrası eşi Christopher, hızla yardıma koşarak genç kadının pantolonunu çıkarmaya çalıştı. Ancak alevler bir anda büyüdü ve bacağı ciddi şekilde yandı. Christopher hemen ambulansı aradı, olay yerine gelen itfaiye ekipleri, genç kadını bahçeye çıkararak hortumla bacağını soğuttu.

Hastaneye kaldırıldı, deri nakli yapıldı

Ağır yanıklarla hastaneye kaldırılan Absolom’a morfin verildi ve bir hafta boyunca yanık ünitesinde tedavi gördü. Cildi sürekli sıvı sızdırdığı için iyileşme süreci oldukça acılı geçti. Doktorlar, iz kalmasını önlemek amacıyla deri nakli uyguladı, ancak günlük aktiviteler bile genç kadına büyük acı vermeye devam etti.

'Ya oğlum kollarımda olsaydı?'

Olayın şokunu hâlâ atlatamadığını söyleyen Absolom, "Yangın çıktığında oğlum kollarımda olsaydı ne olurdu? Onun benim gibi yaralanma ihtimali bile beni korkutuyor" diyerek yaşadığı travmayı dile getirdi.
Yetkililer, elektronik sigara kullanıcılarını lityum pillerin metal nesnelerle temas etmemesi konusunda uyardı. Uzmanlar, bu tür cihazların ceplerde taşınmaması ve muhafaza edilirken dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
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