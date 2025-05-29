https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/antalya-gazipasayi-hortum-vurdu-catilar-uctu-seralar-yerle-bir-oldu-1096638530.html

Antalya Gazipaşa’yı hortum vurdu: Çatılar uçtu, seralar yerle bir oldu

Antalya Gazipaşa’yı hortum vurdu: Çatılar uçtu, seralar yerle bir oldu

Sputnik Türkiye

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen hortum, evlerin çatılarını uçurdu, seralara ve elektrik hatlarına zarar verdi. Kısa sürede etkili olan fırtına... 29.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-29T22:32+0300

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Gazipaşa’da aniden oluşan hortum, kısa sürede evlerde ve seralarda büyük hasara yol açtı.Hortum nedeniyle evlerin çatıları, seralar ve elektrik iletim hatları kullanılamaz hale gelirken yola savrulan cam ve malzemeler nedeniyle bazı sokaklar trafiğe kapatıldı. Belediye ekipleri bölgede temizlik çalışmalarına başladı. Hortumun ardından etkili olan sağanak ve dolu da yaşamı olumsuz etkilerken Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, sabah saatlerinde hasar tespit çalışmalarına başlanacağını belirtti.Görgü tanığı, "Serada gübre veriyordum, her şey 5 dakika içinde oldu. Denizden gelen ani fırtına evlerin çatılarını uçurdu, evimin camlarını patlattı, çatısını söktü, seraların örtüsünü aldı. Çocukları kucağıma aldım, ev adeta sallandı" diyerek yaşadığı korku dolu anları anlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/meteoroloji-sari-kodlu-alarmla-gunler-once-uyarmisti-antalyada-hortum-bungalovu-20-metre-ucurdu-9-1095065975.html

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