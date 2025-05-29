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Antalya Gazipaşa’yı hortum vurdu: Çatılar uçtu, seralar yerle bir oldu
Antalya Gazipaşa’yı hortum vurdu: Çatılar uçtu, seralar yerle bir oldu
Sputnik Türkiye
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen hortum, evlerin çatılarını uçurdu, seralara ve elektrik hatlarına zarar verdi. Kısa sürede etkili olan fırtına... 29.05.2025, Sputnik Türkiye
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Gazipaşa’da aniden oluşan hortum, kısa sürede evlerde ve seralarda büyük hasara yol açtı.Hortum nedeniyle evlerin çatıları, seralar ve elektrik iletim hatları kullanılamaz hale gelirken yola savrulan cam ve malzemeler nedeniyle bazı sokaklar trafiğe kapatıldı. Belediye ekipleri bölgede temizlik çalışmalarına başladı. Hortumun ardından etkili olan sağanak ve dolu da yaşamı olumsuz etkilerken Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, sabah saatlerinde hasar tespit çalışmalarına başlanacağını belirtti.Görgü tanığı, "Serada gübre veriyordum, her şey 5 dakika içinde oldu. Denizden gelen ani fırtına evlerin çatılarını uçurdu, evimin camlarını patlattı, çatısını söktü, seraların örtüsünü aldı. Çocukları kucağıma aldım, ev adeta sallandı" diyerek yaşadığı korku dolu anları anlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/meteoroloji-sari-kodlu-alarmla-gunler-once-uyarmisti-antalyada-hortum-bungalovu-20-metre-ucurdu-9-1095065975.html
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antalya, hortum, fırtına, denizde fırtına uyarısı, hava, sıcak hava, hava kirliliği, hava saldırısı, hava sıcaklığı, felaket, doğal felaket, sel felaketi
antalya, hortum, fırtına, denizde fırtına uyarısı, hava, sıcak hava, hava kirliliği, hava saldırısı, hava sıcaklığı, felaket, doğal felaket, sel felaketi

Antalya Gazipaşa’yı hortum vurdu: Çatılar uçtu, seralar yerle bir oldu

22:32 29.05.2025
© AAHortum
Hortum - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2025
© AA
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen hortum, evlerin çatılarını uçurdu, seralara ve elektrik hatlarına zarar verdi. Kısa sürede etkili olan fırtına sonrası bazı yollar trafiğe kapatılırken, belediye ekipleri temizlik çalışmalarına başladı. Sabah saatlerinde hasar tespit çalışmalarına başlanacağı açıklandı.
Gazipaşa’da aniden oluşan hortum, kısa sürede evlerde ve seralarda büyük hasara yol açtı.
Hortum nedeniyle evlerin çatıları, seralar ve elektrik iletim hatları kullanılamaz hale gelirken yola savrulan cam ve malzemeler nedeniyle bazı sokaklar trafiğe kapatıldı. Belediye ekipleri bölgede temizlik çalışmalarına başladı.
Hortumun ardından etkili olan sağanak ve dolu da yaşamı olumsuz etkilerken Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, sabah saatlerinde hasar tespit çalışmalarına başlanacağını belirtti.
Görgü tanığı, "Serada gübre veriyordum, her şey 5 dakika içinde oldu. Denizden gelen ani fırtına evlerin çatılarını uçurdu, evimin camlarını patlattı, çatısını söktü, seraların örtüsünü aldı. Çocukları kucağıma aldım, ev adeta sallandı" diyerek yaşadığı korku dolu anları anlattı.
Meteoroloji günler önce uyarmıştı: Antalya'da hortum bungalovu 20 metre uçurdu, 9 araç zarar gördü - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2025
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Meteoroloji sarı kodlu alarmla günler önce uyarmıştı: Antalya'da hortum, bungalovu 20 metre uçurdu, 9 araç zarar gördü
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