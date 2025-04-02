https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/meteoroloji-sari-kodlu-alarmla-gunler-once-uyarmisti-antalyada-hortum-bungalovu-20-metre-ucurdu-9-1095065975.html

Meteoroloji sarı kodlu alarmla günler önce uyarmıştı: Antalya'da hortum, bungalovu 20 metre uçurdu, 9 araç zarar gördü

Meteoroloji sarı kodlu alarmla günler önce uyarmıştı: Antalya'da hortum, bungalovu 20 metre uçurdu, 9 araç zarar gördü

Sputnik Türkiye

Meteoroloji özellikle Akdeniz Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yapmıştı. Antalya'da hortum etkili oldu, yol kenarında bulunan bungalov metrelerce... 02.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-02T15:20+0300

2025-04-02T15:20+0300

2025-04-02T15:47+0300

türki̇ye

antalya

hortum

bungalov

mersin

sağanak

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Akdeniz hortuma telsim oldu. Kısa süreli de olsa hortum birçok bölgede yıkıcı etki yaptı. Antalya'da hortum bungalovu 20 metre sürüklediAntalya'nın Gültepe Mahallesi'nde etkili olan hortum, D400 kara yolu kenarındaki mobilya atölyesine zarar verdi. Atölye bahçesindeki üçgen ev hortumun etkisiyle havalandı ve yaklaşık 20 metre savrularak parçalandı.Karavan da zarar gördüYine aynı bölgede bulunan park halindeki karavan ise hortumda savrulanlardan zarar gördü.Mersin'de hortum seraları yıktıHortumun etkili olduğu bir diğer şehir de Mersin oldu. Anamur ilçesindeki hortum seralara zarar verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/meteorolojiden-6-sehir-icin-sari-kodlu-alarm-saganak-yagis-turkiyeyi-vuracak-1095004201.html

türki̇ye

antalya

mersin

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