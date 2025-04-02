https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/meteoroloji-sari-kodlu-alarmla-gunler-once-uyarmisti-antalyada-hortum-bungalovu-20-metre-ucurdu-9-1095065975.html
Meteoroloji sarı kodlu alarmla günler önce uyarmıştı: Antalya'da hortum, bungalovu 20 metre uçurdu, 9 araç zarar gördü
Meteoroloji sarı kodlu alarmla günler önce uyarmıştı: Antalya'da hortum, bungalovu 20 metre uçurdu, 9 araç zarar gördü
Sputnik Türkiye
Meteoroloji özellikle Akdeniz Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yapmıştı. Antalya'da hortum etkili oldu, yol kenarında bulunan bungalov metrelerce... 02.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-02T15:20+0300
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bungalov
mersin
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Akdeniz hortuma telsim oldu. Kısa süreli de olsa hortum birçok bölgede yıkıcı etki yaptı. Antalya'da hortum bungalovu 20 metre sürüklediAntalya'nın Gültepe Mahallesi'nde etkili olan hortum, D400 kara yolu kenarındaki mobilya atölyesine zarar verdi. Atölye bahçesindeki üçgen ev hortumun etkisiyle havalandı ve yaklaşık 20 metre savrularak parçalandı.Karavan da zarar gördüYine aynı bölgede bulunan park halindeki karavan ise hortumda savrulanlardan zarar gördü.Mersin'de hortum seraları yıktıHortumun etkili olduğu bir diğer şehir de Mersin oldu. Anamur ilçesindeki hortum seralara zarar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/meteorolojiden-6-sehir-icin-sari-kodlu-alarm-saganak-yagis-turkiyeyi-vuracak-1095004201.html
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Meteoroloji sarı kodlu alarmla günler önce uyarmıştı: Antalya'da hortum, bungalovu 20 metre uçurdu, 9 araç zarar gördü
15:20 02.04.2025 (güncellendi: 15:47 02.04.2025)
Meteoroloji özellikle Akdeniz Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yapmıştı. Antalya'da hortum etkili oldu, yol kenarında bulunan bungalov metrelerce sürüklendi, 9 araç hasar gördü. Kentte denizin rengi de kahverengiye döndü. Mersin'de ise hortum seraları yıktı geçti.
Akdeniz hortuma telsim oldu. Kısa süreli de olsa hortum birçok bölgede yıkıcı etki yaptı.
Antalya'da hortum bungalovu 20 metre sürükledi
Antalya'nın Gültepe Mahallesi'nde etkili olan hortum, D400 kara yolu kenarındaki mobilya atölyesine zarar verdi.
Atölye bahçesindeki üçgen ev hortumun etkisiyle havalandı ve yaklaşık 20 metre savrularak parçalandı.
Yine aynı bölgede bulunan park halindeki karavan ise hortumda savrulanlardan zarar gördü.
Mersin'de hortum seraları yıktı
Hortumun etkili olduğu bir diğer şehir de Mersin oldu. Anamur ilçesindeki hortum seralara zarar verdi.