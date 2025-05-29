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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/alman-milletvekili-almanya-ulkedeki-krize-ragmen-ukraynanin-savunmasina-yatirim-yapiyor-1096635391.html
Alman milletvekili: Almanya, ülkedeki krize rağmen Ukrayna'nın savunmasına yatırım yapıyor
Alman milletvekili: Almanya, ülkedeki krize rağmen Ukrayna'nın savunmasına yatırım yapıyor
Sputnik Türkiye
Alman milletvekili Gerold Otten, Friedrich Merz liderliğindeki Alman hükümetinin ülkedeki krize rağmen Ukrayna'nın savunmasına yatırım yaptığını belirtti. 29.05.2025, Sputnik Türkiye
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Almanya İçin Alternatif Partisi (AfD) Milletvekili Gerold Otten, Sputnik’e yaptığı açıklamada Başbakan Friedrich Merz yönetimindeki Alman hükümetinin Almanya beşinci resesyon yılında olmasına ragmen, Ukrayna'nın savunma sanayisine cömertçe yatırım yapmaya karar verdiğini ve Almanya İçin Alternatif’in (AfD) bu kararın koşullarını araştıracağını söyledi.Otten, “Ukrayna savunma sanayisini geliştirmeye ne gibi birikimler katabileceğini ve beş yıldır resesyonda olan, sosyal güvenlik sistemi çöküşün eşiğinde olan ve iç birliği parçalanmakta olan bir devletin vergilerden toplanan veya borç alınan paraları dağıtmakta neden bu kadar cömert davrandığını bilmiyorum” dedi.Amaç Alman teknolojilerinin güçlendirilmesi ise, İsrail veya Amerikan savunma sanayisiyle işbirliği yapmanın daha mantıklı olacağını vurgulayan Otten, “Bu nedenle, asıl amacın Ukrayna savunma sanayisini desteklemek olduğunu varsaymak zorundayım. Tüm bu konuları titizlikle ele alacağız” diye konuştu.Otten ayrıca, Merz'i, Ukrayna'ya tedarik edilen veya tedarik edilmiş olan uzun menzilli silahlar üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması konusunda ne parlamentoyla ne de kamuoyuyla önceden görüşmemiş olması nedeniyle eleştirdi.Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Vladimir Zelenskiy ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında Almanya'nın Ukrayna'nın kendi uzun menzilli silahlarını geliştirmesini destekleyeceğini ifade etmişti. Daha sonra Almanya Savunma Bakanlığı, Berlin ve Kiev’in Ukrayna'da uzun menzilli silah üretiminin finansmanına ilişkin anlaşma imzaladığını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/soygudan-merzin-kiev-icin-menzil-yasaginin-kaldirildigi-sozlerine-yanit-bizim-de-kaldirilacak-1096631013.html
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almanya için alternatif (afd), friedrich merz, almanya, ukrayna, avrupa, i̇srail, savunma sanayi, berlin, kiev, vladimir zelenskiy, almanya savunma bakanlığı

Alman milletvekili: Almanya, ülkedeki krize rağmen Ukrayna'nın savunmasına yatırım yapıyor

17:44 29.05.2025
© AAAlmanya bayrağı
Almanya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2025
© AA
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Alman milletvekili Gerold Otten, Friedrich Merz liderliğindeki Alman hükümetinin ülkedeki krize rağmen Ukrayna'nın savunmasına yatırım yaptığını belirtti.
Almanya İçin Alternatif Partisi (AfD) Milletvekili Gerold Otten, Sputnik’e yaptığı açıklamada Başbakan Friedrich Merz yönetimindeki Alman hükümetinin Almanya beşinci resesyon yılında olmasına ragmen, Ukrayna'nın savunma sanayisine cömertçe yatırım yapmaya karar verdiğini ve Almanya İçin Alternatif’in (AfD) bu kararın koşullarını araştıracağını söyledi.
Otten, “Ukrayna savunma sanayisini geliştirmeye ne gibi birikimler katabileceğini ve beş yıldır resesyonda olan, sosyal güvenlik sistemi çöküşün eşiğinde olan ve iç birliği parçalanmakta olan bir devletin vergilerden toplanan veya borç alınan paraları dağıtmakta neden bu kadar cömert davrandığını bilmiyorum” dedi.
Amaç Alman teknolojilerinin güçlendirilmesi ise, İsrail veya Amerikan savunma sanayisiyle işbirliği yapmanın daha mantıklı olacağını vurgulayan Otten, “Bu nedenle, asıl amacın Ukrayna savunma sanayisini desteklemek olduğunu varsaymak zorundayım. Tüm bu konuları titizlikle ele alacağız” diye konuştu.
Otten ayrıca, Merz'i, Ukrayna'ya tedarik edilen veya tedarik edilmiş olan uzun menzilli silahlar üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması konusunda ne parlamentoyla ne de kamuoyuyla önceden görüşmemiş olması nedeniyle eleştirdi.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Vladimir Zelenskiy ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında Almanya'nın Ukrayna'nın kendi uzun menzilli silahlarını geliştirmesini destekleyeceğini ifade etmişti. Daha sonra Almanya Savunma Bakanlığı, Berlin ve Kiev’in Ukrayna'da uzun menzilli silah üretiminin finansmanına ilişkin anlaşma imzaladığını duyurmuştu.
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