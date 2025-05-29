https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/akaryakit-istasyonlarinda-yeni-donem-2-haziranda-basliyor-1096634485.html

Akaryakıt istasyonlarında yeni dönem 2 Haziran'da başlıyor

Akaryakıt istasyonlarında yeni dönem 2 Haziran'da başlıyor

Sputnik Türkiye

Akaryakıt istasyonlarında Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) üzerinden akaryakıt satışları 2 Haziran itibarıyla başlayacak. 29.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-29T17:01+0300

2025-05-29T17:01+0300

2025-05-29T17:01+0300

ekonomi̇

ulusal taşıt tanıma sistemi'ne (utts)

taşıt tanıma birimi (ttb)

akaryakıt

akaryakıt istasyonu

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Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) üzerinden akaryakıt istasyonlarında, akaryakıt satışı 2 Haziran'da başlayacak. Akaryakıt istasyonlarına eksiklerinizi tamamlayın çağrısıAkaryakıt istasyonu işleten mükelleflerin 2 Haziran'a kadar, gerekli kayıt ve başvuru işlemlerini yapıp istasyonlarına taşıt tanıma okuyucu cihazı ve tabanca iletişim modüllerini taktırmaları, bu donanımların yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlara iletişimini yaptırarak UTTS üzerinden fiilen akaryakıt satışına başlamaları gerekiyor.Hak kaybı vurgusu yapıldıTaşıt Tanıma Birimi (TTB) zorunluluğu getirilen taşıtlar için UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeler, vergi kanunları bakımından düzenlenmemiş sayılacak. Taşıt sahiplerinin vergi uygulamaları yönünden hak kayıplarının ortaya çıkmaması için kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtlar için 2 Haziran'a kadar gerekli başvuru ve kayıt işlemlerini yapmaları, 30 Haziran'a kadar TTB taktırmaları gerekiyor.Öte yandan, kanun kapsamında yer almayan ve taşıt tanıma sistemi kullanan taşıtlara 1 Temmuz itibarıyla, benzin veya motorin dışındaki bir yakıt türüyle çalışan taşıtlardaki depolar için 31 Aralık tarihine kadar TTB taktırılması gerekiyor.Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası Genel Başkanı İmran Okumuş, dış satışlara ilişkin yeni düzenleme konusunda da bayileri uyararak, "Dış satışlara sınırlama getiren ve 1 Ocak'ta yürürlüğe giren düzenleme vatandaşlarımızı da yakından ilgilendiriyor. Daha önce dökme yakıt kullanan araçların çok büyük bir kısmı artık istasyonlardan yakıt almak zorunda. Aksi takdirde aldıkları yakıtların bedellerini gider olarak kullanamayacaklar. Meslektaşlarımın bu konuda nihai tüketici olan müşterilerini bilgilendirmeleri, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için önemli." ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/utts-uygulamasinda-sure-uzatildi-1095827154.html

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ulusal taşıt tanıma sistemi'ne (utts) , taşıt tanıma birimi (ttb), akaryakıt, akaryakıt istasyonu