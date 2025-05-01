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Araç sahiplerini ilgilendiriyor: Zorunlu değişiklikte süre uzatıldı
Araç sahiplerini ilgilendiriyor: Zorunlu değişiklikte süre uzatıldı
Sputnik Türkiye
Gelir İdaresi Başkanlığı, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) yükümlülüklerini tamamlayamayanlar için süreleri uzattı. İstasyonlar 2 Haziran’a, taşıt sahipleri ise 30 Haziran’a kadar işlemlerini tamamlayabilecek.
2025-05-01T07:49+0300
2025-05-01T07:56+0300
yaşam
gelir i̇daresi başkanlığı
taşıt tanıma birimi (ttb)
ulusal taşıt tanıma sistemi'ne (utts)
uzatma
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Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) uygulamasına ilişkin yükümlülüklerde yeni bir düzenlemeye gitti. Sistemin tam olarak devreye alınabilmesi amacıyla işlemlerini henüz tamamlayamayan mükellefler için süreler uzatıldı. Bu kapsamda, akaryakıt istasyonlarının gerekli başvuru, montaj ve iletişim entegrasyon işlemlerini 2 Haziran 2025 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor. Vergi mükelleflerine ait ticari taşıtlara Taşıt Tanıma Birimi (TTB) taktırılması içinse son tarih 30 Haziran 2025 olarak belirlendi.Vergi mükelleflerinin kiralama yoluyla edindikleri veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtları için sistemin 1 Mayıs itibarıyla kullanılmaya başlanılması gerekiyordu.Bu kapsamda, 31 Ocak'a kadar "utts.gov.tr" internet adresinden gerekli başvuru ve kayıt işlemlerinin yapılması şartıyla, 30 Nisan'a kadar, söz konusu taşıtlara Taşıt Tanıma Birimi (TTB), akaryakıt istasyonlarında pompa tabancılarına Taşıt Tanıma Okuyucu Cihazı (TTO) ve istasyonlara TTB, TTO ve yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar arasındaki iletişimi sağlayan Tabanca İletişim Modülünün (TİM) takılması ve kullanılmaya başlanılması gerekli kılınmıştı.Açıklamaya göre, UTTS uygulamasına ilişkin olarak gerek akaryakıt istasyonlarındaki TTO ve TİM'e yönelik olarak yapılan çalışmalarda gerekse taşıtlara TTB takılması konusunda önemli bir mesafe alındı ve yapılması gereken işlemlerin önemli bir kısmı tamamlandı.Geciken mükellefler dikkate alındıAncak uygulamanın yeni olması ve az sayıda da olsa işlemini tamamlayamamış mükelleflerin bulunmasının dikkate alınmasıyla mükelleflere eksik işlemlerini tamamlamaları için ek süre verildi.Buna göre TTO, TTB ve diğer donanımlara ilişkin olarak 31 Ocak'a kadar "utts.gov.tr" internet sitesinden yapılması gereken başvuru ve kayıt işlemlerine ilişkin süre 2 Haziran'a uzatıldı.Ayrıca TTO, TİM ve TTB'lere yönelik olarak yapılması gereken montaj, kullanım gibi işlemlere ilişkin olarak belirlenmiş olan 30 Nisan tarihi, akaryakıt istasyonu işleten mükelleflere ilişkin işlemler (taktırma/montaj ve kullanma) yönünden 2 Haziran'a taşıt sahiplerine ilişkin işlemler (taktırma/montaj ve kullanma) yönünden 30 Haziran'a uzatıldı.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Bu kapsamda akaryakıt istasyonu işleten mükelleflerin 2 Haziran'a kadar gerekli kayıt ve başvuru işlemlerini yapıp istasyonlarına TTO ve TİM'leri taktırmaları ve bu donanımların yeni nesil ödeme kaydedicilerle iletişimini yaptırarak UTTS üzerinden fiilen akaryakıt satışına başlamaları gerekiyor. Vergi mükelleflerinin ise kiralama yoluyla edindikleri veya işletmelerine dahil olan ve işte kullanılan taşıtları için 2 Haziran'a kadar gerekli kayıt ve başvuru işlemlerini yaparak en geç 30 Haziran'a kadar taşıtlarına TTB taktırarak kullanmaya başlaması gerekiyor."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/utts-ertelendi-mi-2025-utts-montaj-son-gun-ne-zaman-cezasi-ne-kadar-1095767837.html
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utts süre uzatımı, ulusal taşıt tanıma sistemi, gi̇b utts açıklaması, taşıt tanıma sistemi son tarih, akaryakıt istasyonu utts, taşıt sahipleri utts, ttb tto ti̇m nedir, utss.gov.tr başvuru, utts kayıt süresi, 2025 utts yükümlülüğü

Araç sahiplerini ilgilendiriyor: Zorunlu değişiklikte süre uzatıldı

07:49 01.05.2025 (güncellendi: 07:56 01.05.2025)
Benzin ve motorin
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2025
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Gelir İdaresi Başkanlığı, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) kapsamındaki yükümlülükler için süre uzattı. Akaryakıt istasyonları için son tarih 2 Haziran, taşıt sahipleri için ise 30 Haziran olarak belirlendi.
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) uygulamasına ilişkin yükümlülüklerde yeni bir düzenlemeye gitti. Sistemin tam olarak devreye alınabilmesi amacıyla işlemlerini henüz tamamlayamayan mükellefler için süreler uzatıldı.
Bu kapsamda, akaryakıt istasyonlarının gerekli başvuru, montaj ve iletişim entegrasyon işlemlerini 2 Haziran 2025 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor. Vergi mükelleflerine ait ticari taşıtlara Taşıt Tanıma Birimi (TTB) taktırılması içinse son tarih 30 Haziran 2025 olarak belirlendi.
Vergi mükelleflerinin kiralama yoluyla edindikleri veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtları için sistemin 1 Mayıs itibarıyla kullanılmaya başlanılması gerekiyordu.
Bu kapsamda, 31 Ocak'a kadar "utts.gov.tr" internet adresinden gerekli başvuru ve kayıt işlemlerinin yapılması şartıyla, 30 Nisan'a kadar, söz konusu taşıtlara Taşıt Tanıma Birimi (TTB), akaryakıt istasyonlarında pompa tabancılarına Taşıt Tanıma Okuyucu Cihazı (TTO) ve istasyonlara TTB, TTO ve yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar arasındaki iletişimi sağlayan Tabanca İletişim Modülünün (TİM) takılması ve kullanılmaya başlanılması gerekli kılınmıştı.
Açıklamaya göre, UTTS uygulamasına ilişkin olarak gerek akaryakıt istasyonlarındaki TTO ve TİM'e yönelik olarak yapılan çalışmalarda gerekse taşıtlara TTB takılması konusunda önemli bir mesafe alındı ve yapılması gereken işlemlerin önemli bir kısmı tamamlandı.

Geciken mükellefler dikkate alındı

Ancak uygulamanın yeni olması ve az sayıda da olsa işlemini tamamlayamamış mükelleflerin bulunmasının dikkate alınmasıyla mükelleflere eksik işlemlerini tamamlamaları için ek süre verildi.
Buna göre TTO, TTB ve diğer donanımlara ilişkin olarak 31 Ocak'a kadar "utts.gov.tr" internet sitesinden yapılması gereken başvuru ve kayıt işlemlerine ilişkin süre 2 Haziran'a uzatıldı.
Ayrıca TTO, TİM ve TTB'lere yönelik olarak yapılması gereken montaj, kullanım gibi işlemlere ilişkin olarak belirlenmiş olan 30 Nisan tarihi, akaryakıt istasyonu işleten mükelleflere ilişkin işlemler (taktırma/montaj ve kullanma) yönünden 2 Haziran'a taşıt sahiplerine ilişkin işlemler (taktırma/montaj ve kullanma) yönünden 30 Haziran'a uzatıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bu kapsamda akaryakıt istasyonu işleten mükelleflerin 2 Haziran'a kadar gerekli kayıt ve başvuru işlemlerini yapıp istasyonlarına TTO ve TİM'leri taktırmaları ve bu donanımların yeni nesil ödeme kaydedicilerle iletişimini yaptırarak UTTS üzerinden fiilen akaryakıt satışına başlamaları gerekiyor. Vergi mükelleflerinin ise kiralama yoluyla edindikleri veya işletmelerine dahil olan ve işte kullanılan taşıtları için 2 Haziran'a kadar gerekli kayıt ve başvuru işlemlerini yaparak en geç 30 Haziran'a kadar taşıtlarına TTB taktırarak kullanmaya başlaması gerekiyor."
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2025
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UTTS ertelendi mi? 2025 UTTS montaj son gün ne zaman, cezası ne kadar?
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