https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/utts-uygulamasinda-sure-uzatildi-1095827154.html

Araç sahiplerini ilgilendiriyor: Zorunlu değişiklikte süre uzatıldı

Araç sahiplerini ilgilendiriyor: Zorunlu değişiklikte süre uzatıldı

Sputnik Türkiye

Gelir İdaresi Başkanlığı, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) yükümlülüklerini tamamlayamayanlar için süreleri uzattı. İstasyonlar 2 Haziran’a, taşıt sahipleri ise 30 Haziran’a kadar işlemlerini tamamlayabilecek.

2025-05-01T07:49+0300

2025-05-01T07:49+0300

2025-05-01T07:56+0300

yaşam

gelir i̇daresi başkanlığı

taşıt tanıma birimi (ttb)

ulusal taşıt tanıma sistemi'ne (utts)

uzatma

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Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) uygulamasına ilişkin yükümlülüklerde yeni bir düzenlemeye gitti. Sistemin tam olarak devreye alınabilmesi amacıyla işlemlerini henüz tamamlayamayan mükellefler için süreler uzatıldı. Bu kapsamda, akaryakıt istasyonlarının gerekli başvuru, montaj ve iletişim entegrasyon işlemlerini 2 Haziran 2025 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor. Vergi mükelleflerine ait ticari taşıtlara Taşıt Tanıma Birimi (TTB) taktırılması içinse son tarih 30 Haziran 2025 olarak belirlendi.Vergi mükelleflerinin kiralama yoluyla edindikleri veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtları için sistemin 1 Mayıs itibarıyla kullanılmaya başlanılması gerekiyordu.Bu kapsamda, 31 Ocak'a kadar "utts.gov.tr" internet adresinden gerekli başvuru ve kayıt işlemlerinin yapılması şartıyla, 30 Nisan'a kadar, söz konusu taşıtlara Taşıt Tanıma Birimi (TTB), akaryakıt istasyonlarında pompa tabancılarına Taşıt Tanıma Okuyucu Cihazı (TTO) ve istasyonlara TTB, TTO ve yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar arasındaki iletişimi sağlayan Tabanca İletişim Modülünün (TİM) takılması ve kullanılmaya başlanılması gerekli kılınmıştı.Açıklamaya göre, UTTS uygulamasına ilişkin olarak gerek akaryakıt istasyonlarındaki TTO ve TİM'e yönelik olarak yapılan çalışmalarda gerekse taşıtlara TTB takılması konusunda önemli bir mesafe alındı ve yapılması gereken işlemlerin önemli bir kısmı tamamlandı.Geciken mükellefler dikkate alındıAncak uygulamanın yeni olması ve az sayıda da olsa işlemini tamamlayamamış mükelleflerin bulunmasının dikkate alınmasıyla mükelleflere eksik işlemlerini tamamlamaları için ek süre verildi.Buna göre TTO, TTB ve diğer donanımlara ilişkin olarak 31 Ocak'a kadar "utts.gov.tr" internet sitesinden yapılması gereken başvuru ve kayıt işlemlerine ilişkin süre 2 Haziran'a uzatıldı.Ayrıca TTO, TİM ve TTB'lere yönelik olarak yapılması gereken montaj, kullanım gibi işlemlere ilişkin olarak belirlenmiş olan 30 Nisan tarihi, akaryakıt istasyonu işleten mükelleflere ilişkin işlemler (taktırma/montaj ve kullanma) yönünden 2 Haziran'a taşıt sahiplerine ilişkin işlemler (taktırma/montaj ve kullanma) yönünden 30 Haziran'a uzatıldı.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Bu kapsamda akaryakıt istasyonu işleten mükelleflerin 2 Haziran'a kadar gerekli kayıt ve başvuru işlemlerini yapıp istasyonlarına TTO ve TİM'leri taktırmaları ve bu donanımların yeni nesil ödeme kaydedicilerle iletişimini yaptırarak UTTS üzerinden fiilen akaryakıt satışına başlamaları gerekiyor. Vergi mükelleflerinin ise kiralama yoluyla edindikleri veya işletmelerine dahil olan ve işte kullanılan taşıtları için 2 Haziran'a kadar gerekli kayıt ve başvuru işlemlerini yaparak en geç 30 Haziran'a kadar taşıtlarına TTB taktırarak kullanmaya başlaması gerekiyor."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/utts-ertelendi-mi-2025-utts-montaj-son-gun-ne-zaman-cezasi-ne-kadar-1095767837.html

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