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ABD basını: Trump Rusya ve Çin ile büyük anlaşma yapmayı planlıyor
ABD basını: Trump Rusya ve Çin ile büyük anlaşma yapmayı planlıyor
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump’ın açıklama ve eylemlerinin dünyayı Rusya ve Çin ile nüfuz alanlarına bölmek istediğine işaret ettiği ileri sürüldü. 28.05.2025, Sputnik Türkiye
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New York Times'ın (NYT) ortaya attığı iddiaya göre ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları ve eylemleri, dünyayı Rusya ve Çin ile nüfuz alanlarına bölmek istediğini gösteriyor.Makalede, “Geçtiğimiz hafta Trump, Rusya ile ticareti normalleştirmek istediğini açıkladı. Belki Trump'ın aklında Rusya ve Çin'i içeren daha kapsamlı bir şey vardır ve bu çok büyük bir anlaşma olur” ifadelerine yer verildi.Yazıda ayrıca ABD Başkanı’nın eylemlerinin ve kamuoyuna yaptığı açıklamaların, üç büyük gücün her birinin dünyanın kendi bölümünde hükmedeceği yeni bir üç kutuplu dünya sistemi oluşturma arzusuna işaret ettiği iddia edildi.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın çok kutuplu dünya oluşumunu en önemli ve temel eğilim olarak gördüğünü belirtmişti.
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ABD basını: Trump Rusya ve Çin ile büyük anlaşma yapmayı planlıyor

13:27 28.05.2025
© AP Photo / PoolDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2025
© AP Photo / Pool
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ABD Başkanı Trump’ın açıklama ve eylemlerinin dünyayı Rusya ve Çin ile nüfuz alanlarına bölmek istediğine işaret ettiği ileri sürüldü.
New York Times'ın (NYT) ortaya attığı iddiaya göre ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları ve eylemleri, dünyayı Rusya ve Çin ile nüfuz alanlarına bölmek istediğini gösteriyor.
Makalede, “Geçtiğimiz hafta Trump, Rusya ile ticareti normalleştirmek istediğini açıkladı. Belki Trump'ın aklında Rusya ve Çin'i içeren daha kapsamlı bir şey vardır ve bu çok büyük bir anlaşma olur” ifadelerine yer verildi.
Yazıda ayrıca ABD Başkanı’nın eylemlerinin ve kamuoyuna yaptığı açıklamaların, üç büyük gücün her birinin dünyanın kendi bölümünde hükmedeceği yeni bir üç kutuplu dünya sistemi oluşturma arzusuna işaret ettiği iddia edildi.

O müttefiklerini eleştiriyordu ve Amerikan birliklerinin dünyanın dört bir yanından çekilmesinden bahsediyordu. Bu, Avrupa ve Asya'da kendi güvenlik alanlarında Amerikan varlığını azaltmaya çalışan Rusya ve Çin'e fayda sağlayabilir. Ancak aynı zamanda Panama Kanalı ve Latin Amerika'ya da odaklandı.

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın çok kutuplu dünya oluşumunu en önemli ve temel eğilim olarak gördüğünü belirtmişti.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2025
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