https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/abd-basini-trump-rusya-ve-cin-ile-buyuk-anlasma-yapmayi-planliyor-1096590120.html

ABD basını: Trump Rusya ve Çin ile büyük anlaşma yapmayı planlıyor

ABD basını: Trump Rusya ve Çin ile büyük anlaşma yapmayı planlıyor

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump’ın açıklama ve eylemlerinin dünyayı Rusya ve Çin ile nüfuz alanlarına bölmek istediğine işaret ettiği ileri sürüldü. 28.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-28T13:27+0300

2025-05-28T13:27+0300

2025-05-28T13:27+0300

dünya

abd

abd medyası

donald trump

rusya

çin

new york times

the new york times (nyt)

haberler

panama kanalı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1e/1094999985_0:9:744:427_1920x0_80_0_0_81b32c73ecd3c15fce9a2025ab1e331f.png

New York Times'ın (NYT) ortaya attığı iddiaya göre ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları ve eylemleri, dünyayı Rusya ve Çin ile nüfuz alanlarına bölmek istediğini gösteriyor.Makalede, “Geçtiğimiz hafta Trump, Rusya ile ticareti normalleştirmek istediğini açıkladı. Belki Trump'ın aklında Rusya ve Çin'i içeren daha kapsamlı bir şey vardır ve bu çok büyük bir anlaşma olur” ifadelerine yer verildi.Yazıda ayrıca ABD Başkanı’nın eylemlerinin ve kamuoyuna yaptığı açıklamaların, üç büyük gücün her birinin dünyanın kendi bölümünde hükmedeceği yeni bir üç kutuplu dünya sistemi oluşturma arzusuna işaret ettiği iddia edildi.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın çok kutuplu dünya oluşumunu en önemli ve temel eğilim olarak gördüğünü belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/abd-baskani-trump-rusya-atesle-oynuyor-1096570719.html

rusya

çin

panama kanalı

latin amerika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, abd medyası, donald trump, rusya, çin, new york times, the new york times (nyt), haberler, panama kanalı, sergey lavrov, latin amerika