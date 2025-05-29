https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/3-milyon-350-bin-kurban-kesilecek-bu-yil-kurbanlik-kac-tl-1096615654.html

3 milyon 350 bin kurban kesilecek: Bu yıl kurbanlık kaç TL?

3 milyon 350 bin kurban kesilecek: Bu yıl kurbanlık kaç TL?

Sputnik Türkiye

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, bu yıl Kurban Bayramı’nda 750 bin büyükbaş, 2 milyon 600 bin küçükbaş olmak üzere yaklaşık 3 milyon 350 bin kurbanlığın... 29.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-29T10:42+0300

2025-05-29T10:42+0300

2025-05-29T10:42+0300

ekonomi̇

kurban bayramı

kurban

kurban fiyatları

türkiye ziraat odaları birliği (tzob)

bayraktar

şemsi bayraktar

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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 2025 yılı Kurban Bayramı kapsamında toplam 3 milyon 350 bin kurbanlık hayvanın kesileceğini duyurdu. Bu sayının 750 bininin büyükbaş, 2 milyon 600 bininin ise küçükbaş hayvanlardan oluşması bekleniyor.Bayraktar, bayrama sayılı günler kala üreticilerin satışların yavaş seyrettiğini bildirdiğini aktardı. Özellikle son günlerde pazarlarda hareketlenme beklendiği belirtildi.Kurbanlık fiyatları ne kadar?Kurbanlık fiyatları, illere ve hayvanın ağırlığına göre değişiyor. Bayraktar’ın verdiği bilgilere göre:Türkiye genelinde ortalama canlı kilogram fiyatı:Hisseli satışlar: İstanbul, Ankara, İzmir fiyatlarıBüyükbaş hayvanlarda hisseli satışlar bu yıl da devam ediyor. Hisse başı fiyatlar şehir bazlı şöyle:Kurbanlık harcamaları ne kadar olacak?Kurban Bayramı süresince toplam kurbanlık harcamasının 147 milyar TL'yi aşması bekleniyor:Deriden 602 milyon liralık ekonomik katkıKurban kesiminden elde edilecek deri geliri de ülke ekonomisine katkı sağlayacak:Bayraktar, “Bayram, hayvancılık sektörü için can suyu” diyerek kurbanlığın üreticiye olan etkisine de dikkat çekti.

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