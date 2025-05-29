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3 milyon 350 bin kurban kesilecek: Bu yıl kurbanlık kaç TL?
3 milyon 350 bin kurban kesilecek: Bu yıl kurbanlık kaç TL?
Sputnik Türkiye
TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, bu yıl Kurban Bayramı’nda 750 bin büyükbaş, 2 milyon 600 bin küçükbaş olmak üzere yaklaşık 3 milyon 350 bin kurbanlığın... 29.05.2025, Sputnik Türkiye
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2025-05-29T10:42+0300
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kurban fiyatları
türkiye ziraat odaları birliği (tzob)
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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 2025 yılı Kurban Bayramı kapsamında toplam 3 milyon 350 bin kurbanlık hayvanın kesileceğini duyurdu. Bu sayının 750 bininin büyükbaş, 2 milyon 600 bininin ise küçükbaş hayvanlardan oluşması bekleniyor.Bayraktar, bayrama sayılı günler kala üreticilerin satışların yavaş seyrettiğini bildirdiğini aktardı. Özellikle son günlerde pazarlarda hareketlenme beklendiği belirtildi.Kurbanlık fiyatları ne kadar?Kurbanlık fiyatları, illere ve hayvanın ağırlığına göre değişiyor. Bayraktar’ın verdiği bilgilere göre:Türkiye genelinde ortalama canlı kilogram fiyatı:Hisseli satışlar: İstanbul, Ankara, İzmir fiyatlarıBüyükbaş hayvanlarda hisseli satışlar bu yıl da devam ediyor. Hisse başı fiyatlar şehir bazlı şöyle:Kurbanlık harcamaları ne kadar olacak?Kurban Bayramı süresince toplam kurbanlık harcamasının 147 milyar TL'yi aşması bekleniyor:Deriden 602 milyon liralık ekonomik katkıKurban kesiminden elde edilecek deri geliri de ülke ekonomisine katkı sağlayacak:Bayraktar, “Bayram, hayvancılık sektörü için can suyu” diyerek kurbanlığın üreticiye olan etkisine de dikkat çekti.
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kurban bayramı 2025, kurbanlık fiyatları, büyükbaş kurbanlık fiyatları, küçükbaş kurbanlık fiyatları, kurbanlık canlı kilo fiyatı, kurban hissesi fiyatı, kurbanlık kaç lira oldu
kurban bayramı 2025, kurbanlık fiyatları, büyükbaş kurbanlık fiyatları, küçükbaş kurbanlık fiyatları, kurbanlık canlı kilo fiyatı, kurban hissesi fiyatı, kurbanlık kaç lira oldu

3 milyon 350 bin kurban kesilecek: Bu yıl kurbanlık kaç TL?

10:42 29.05.2025
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© AA
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TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, bu yıl Kurban Bayramı’nda 750 bin büyükbaş, 2 milyon 600 bin küçükbaş olmak üzere yaklaşık 3 milyon 350 bin kurbanlığın kesileceğini açıkladı. Bayraktar, kurbanlık fiyatları, hisseli satışlar ve ekonomiye katkı sağlayacak deri gelirine dair detayları da paylaştı.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 2025 yılı Kurban Bayramı kapsamında toplam 3 milyon 350 bin kurbanlık hayvanın kesileceğini duyurdu. Bu sayının 750 bininin büyükbaş, 2 milyon 600 bininin ise küçükbaş hayvanlardan oluşması bekleniyor.
Bayraktar, bayrama sayılı günler kala üreticilerin satışların yavaş seyrettiğini bildirdiğini aktardı. Özellikle son günlerde pazarlarda hareketlenme beklendiği belirtildi.

Kurbanlık fiyatları ne kadar?

Kurbanlık fiyatları, illere ve hayvanın ağırlığına göre değişiyor. Bayraktar’ın verdiği bilgilere göre:
Büyükbaş hayvanlar: 80.000 TL – 350.000 TL
Küçükbaş hayvanlar: 13.000 TL – 40.000 TL
Canlı kilogram fiyatı (büyükbaş): 250 TL – 380 TL
Canlı kilogram fiyatı (küçükbaş): 230 TL – 380 TL
Türkiye genelinde ortalama canlı kilogram fiyatı:
Büyükbaş: 300,38 TL
Küçükbaş: 307,52 TL

Hisseli satışlar: İstanbul, Ankara, İzmir fiyatları

Büyükbaş hayvanlarda hisseli satışlar bu yıl da devam ediyor. Hisse başı fiyatlar şehir bazlı şöyle:
İstanbul: 30.000 TL – 45.000 TL
Ankara: 25.000 TL – 40.000 TL
İzmir: 23.000 TL – 40.000 TL

Kurbanlık harcamaları ne kadar olacak?

Kurban Bayramı süresince toplam kurbanlık harcamasının 147 milyar TL'yi aşması bekleniyor:
Büyükbaş kurbanlıklar için: 90 milyar 114 milyon TL
Küçükbaş kurbanlıklar için: 56 milyar 940 milyon TL

Deriden 602 milyon liralık ekonomik katkı

Kurban kesiminden elde edilecek deri geliri de ülke ekonomisine katkı sağlayacak:
Küçükbaş derisi: Toplam 78 milyon TL
Büyükbaş derisi: Toplam 675 milyon TL
Toplam potansiyel gelir: 753 milyon TL
Gerçekleşmesi beklenen (kayıplarla) gelir: 602 milyon 400 bin TL
Bayraktar, “Bayram, hayvancılık sektörü için can suyu” diyerek kurbanlığın üreticiye olan etkisine de dikkat çekti.
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