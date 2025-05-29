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Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem
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Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
AFAD Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 20.14'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 29.05.2025, Sputnik Türkiye
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Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem

20:32 29.05.2025
© Fotoğrafdeprem
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2025
© Fotoğraf
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Ayrıntılar geliyor
AFAD Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 20.14'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
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