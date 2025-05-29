https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/-bingolde-43-buyuklugunde-deprem-1096637317.html
Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
AFAD Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 20.14'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 29.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-29T20:32+0300
2025-05-29T20:32+0300
2025-05-29T20:32+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095671955_0:279:2650:1770_1920x0_80_0_0_920bf12d9f1969ebcd36047e57ac816b.png
bingöl
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095671955_0:30:2650:2018_1920x0_80_0_0_70ca0399cfa9822977b26f7cdf7d7926.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bingöl, son dakika
Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem
Ayrıntılar geliyor
AFAD Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 20.14'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.