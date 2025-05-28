https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/zelenskiyden-dilenmeye-devam-batidan-yil-sonuna-kadar-30-milyar-dolar-istedi-1096595374.html

Zelenskiy’den dilenmeye devam: Batı’dan yıl sonuna kadar 30 milyar dolar istedi

Zelenskiy’den dilenmeye devam: Batı’dan yıl sonuna kadar 30 milyar dolar istedi

Sputnik Türkiye

Kiev rejimi lideri Zelenskiy’in, Batılı ülkelere bir kez daha Ukrayna’ya yaklaşık 30 milyar dolar finansman sağlamaları çağrısında bulunduğu belirtildi. 28.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-28T14:29+0300

2025-05-28T14:29+0300

2025-05-28T14:27+0300

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askeri yardım

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Bloomberg’in aktardığına göre, Vladimir Zelenskiy Batı ülkelerinden silah açığını kapatma amacıyla 30 milyar dolar finansman sağlamalarını istedi.Ajansın haberinde, “Zelenskiy, Batılı müttefikleri, yerli silah üretimini artırmak ve Rus saldırısını caydırmak için yıl sonuna kadar yaklaşık 30 milyar dolar tahsis etmeye çağırdı” ifadesi kullanıldı.ABD’nin, Başkan Donald Trump yönetiminde desteğini azaltması ve barış görüşmeleri çabalarının durmasıyla birlikte “Ukrayna’nın giderek daha fazla kendi kaynaklarına güvenmeye odaklandığı” ifade edildi.Daha önce Washington Post gazetesi, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde Kiev'e onaylanan askeri yardım dilimlerinin önümüzdeki aylarda tükeneceğini, mevcut Başkan Donald Trump'ın da Ukrayna'ya desteğin uzatılması konusunda herhangi bir söz vermediğini yazmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/rusya-devlet-baskan-yardimcisi-usakov-trumpin-elestirilerini-degerlendirdi-takip-ediyor-1096594325.html

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ukrayna, vladimir zelenskiy, batı, askeri yardım, finansman, abd, joe biden, donald trump, avrupa, bloomberg, washington post