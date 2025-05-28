https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/zelenskiyden-dilenmeye-devam-batidan-yil-sonuna-kadar-30-milyar-dolar-istedi-1096595374.html
Zelenskiy’den dilenmeye devam: Batı’dan yıl sonuna kadar 30 milyar dolar istedi
Zelenskiy’den dilenmeye devam: Batı’dan yıl sonuna kadar 30 milyar dolar istedi
Sputnik Türkiye
Kiev rejimi lideri Zelenskiy’in, Batılı ülkelere bir kez daha Ukrayna’ya yaklaşık 30 milyar dolar finansman sağlamaları çağrısında bulunduğu belirtildi. 28.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-28T14:29+0300
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2025-05-28T14:27+0300
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Bloomberg’in aktardığına göre, Vladimir Zelenskiy Batı ülkelerinden silah açığını kapatma amacıyla 30 milyar dolar finansman sağlamalarını istedi.Ajansın haberinde, “Zelenskiy, Batılı müttefikleri, yerli silah üretimini artırmak ve Rus saldırısını caydırmak için yıl sonuna kadar yaklaşık 30 milyar dolar tahsis etmeye çağırdı” ifadesi kullanıldı.ABD’nin, Başkan Donald Trump yönetiminde desteğini azaltması ve barış görüşmeleri çabalarının durmasıyla birlikte “Ukrayna’nın giderek daha fazla kendi kaynaklarına güvenmeye odaklandığı” ifade edildi.Daha önce Washington Post gazetesi, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde Kiev'e onaylanan askeri yardım dilimlerinin önümüzdeki aylarda tükeneceğini, mevcut Başkan Donald Trump'ın da Ukrayna'ya desteğin uzatılması konusunda herhangi bir söz vermediğini yazmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/rusya-devlet-baskan-yardimcisi-usakov-trumpin-elestirilerini-degerlendirdi-takip-ediyor-1096594325.html
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ukrayna, vladimir zelenskiy, batı, askeri yardım, finansman, abd, joe biden, donald trump, avrupa, bloomberg, washington post
ukrayna, vladimir zelenskiy, batı, askeri yardım, finansman, abd, joe biden, donald trump, avrupa, bloomberg, washington post
Zelenskiy’den dilenmeye devam: Batı’dan yıl sonuna kadar 30 milyar dolar istedi
Kiev rejimi lideri Zelenskiy’in, Batılı ülkelere bir kez daha Ukrayna’ya yaklaşık 30 milyar dolar finansman sağlamaları çağrısında bulunduğu belirtildi.
Bloomberg
’in aktardığına göre, Vladimir Zelenskiy Batı ülkelerinden silah açığını kapatma amacıyla 30 milyar dolar finansman sağlamalarını istedi.
Ajansın haberinde, “Zelenskiy, Batılı müttefikleri, yerli silah üretimini artırmak ve Rus saldırısını caydırmak için yıl sonuna kadar yaklaşık 30 milyar dolar tahsis etmeye çağırdı” ifadesi kullanıldı.
ABD’nin, Başkan Donald Trump yönetiminde desteğini azaltması ve barış görüşmeleri çabalarının durmasıyla birlikte “Ukrayna’nın giderek daha fazla kendi kaynaklarına güvenmeye odaklandığı” ifade edildi.
Daha önce Washington Post gazetesi, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde Kiev'e onaylanan askeri yardım dilimlerinin önümüzdeki aylarda tükeneceğini, mevcut Başkan Donald Trump'ın da Ukrayna'ya desteğin uzatılması konusunda herhangi bir söz vermediğini yazmıştı.