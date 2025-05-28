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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/rusya-devlet-baskan-yardimcisi-usakov-trumpin-elestirilerini-degerlendirdi-takip-ediyor-1096594325.html
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov: Trump, Ukrayna’da yaşananlarla ilgili yanlış bilgilendiriliyor
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov: Trump, Ukrayna’da yaşananlarla ilgili yanlış bilgilendiriliyor
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’da yaşananlarla ilgili yanlış bilgilendirildiğini belirtti. 28.05.2025, Sputnik Türkiye
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yuriy uşakov
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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rus medyasına açıklamasında, “Trump pek çok şey söylüyor. Doğal olarak hepsini okuyor ve takip ediyoruz” ifadesini kullandı.Trump'ın, Ukrayna-Rusya çatışması bağlamında gerçekte neler olup bittiği konusunda yeterince bilgi sahibi olmadığı sonucuna vardıklarını kaydeden Uşakov, “Özellikle de Ukrayna'nın barışçıl Rus şehirlerine yönelik artan sayıda büyük terör saldırıları hakkında bilgi sahibi değil” dedi.ABD liderinin sadece Rusya’nın aldığı misilleme tedbirlerini duyduğunu belirten Rus yetkili, “Üstelik sadece askeri altyapıya ya da askeri sanayi tesislerine saldırdığımızı tam olarak anlamıyor” diye kaydetti.Salı günü Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın bazı Avrupalı ülkelerin desteğiyle müzakereleri bozmaya yönelik bir dizi provokatif eylemde bulunduğunu açıklamıştı.Bakanlık, aşağıdaki hususlara özellikle vurgu yapmıştı:- Rusya, Ukrayna'nın topraklarına yönelik gerçekleştirdiği eşi benzeri görülmemiş ve son zamanlarda önemli ölçüde artış gösteren İHA saldırılarına yanıt veriyor. ️- Rusya sadece söz konusu saldırılarla bağlantılı olan hedefleri vuruyor. Bunlar İHA üretim atölyeleri, depolar, füzeler vb. olabilir. ️- Ukrayna ise Rusya'nın aksine sivil hedeflere saldırıyor ve bunun sonucunda siviller zarar görüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/rusya-kiev-bazi-avrupali-ulkelerin-destegiyle-provokatif-adimlar-atiyor-1096551476.html
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rusya, yuriy uşakov, abd, donald trump, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, haberler
rusya, yuriy uşakov, abd, donald trump, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, haberler

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov: Trump, Ukrayna’da yaşananlarla ilgili yanlış bilgilendiriliyor

14:12 28.05.2025 (güncellendi: 15:02 28.05.2025)
© Sputnik / Алексей НикольскийRusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2025
© Sputnik / Алексей Никольский
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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’da yaşananlarla ilgili yanlış bilgilendirildiğini belirtti.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rus medyasına açıklamasında, “Trump pek çok şey söylüyor. Doğal olarak hepsini okuyor ve takip ediyoruz” ifadesini kullandı.
Trump'ın, Ukrayna-Rusya çatışması bağlamında gerçekte neler olup bittiği konusunda yeterince bilgi sahibi olmadığı sonucuna vardıklarını kaydeden Uşakov, “Özellikle de Ukrayna'nın barışçıl Rus şehirlerine yönelik artan sayıda büyük terör saldırıları hakkında bilgi sahibi değil” dedi.
ABD liderinin sadece Rusya’nın aldığı misilleme tedbirlerini duyduğunu belirten Rus yetkili, “Üstelik sadece askeri altyapıya ya da askeri sanayi tesislerine saldırdığımızı tam olarak anlamıyor” diye kaydetti.
Salı günü Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın bazı Avrupalı ülkelerin desteğiyle müzakereleri bozmaya yönelik bir dizi provokatif eylemde bulunduğunu açıklamıştı.
Bakanlık, aşağıdaki hususlara özellikle vurgu yapmıştı:
- Rusya, Ukrayna'nın topraklarına yönelik gerçekleştirdiği eşi benzeri görülmemiş ve son zamanlarda önemli ölçüde artış gösteren İHA saldırılarına yanıt veriyor.
️- Rusya sadece söz konusu saldırılarla bağlantılı olan hedefleri vuruyor. Bunlar İHA üretim atölyeleri, depolar, füzeler vb. olabilir.
️- Ukrayna ise Rusya'nın aksine sivil hedeflere saldırıyor ve bunun sonucunda siviller zarar görüyor.
Rusya'nın Donbass'taki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2025
UKRAYNA KRİZİ
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev, bazı Avrupalı ülkelerin desteğiyle provokatif adımlar atıyor
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