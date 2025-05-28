https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/zaharovadan-merze-yanit-batinin-stratejik-belirsizligi-saldirgan-kifayetsizlige-yol-acti-1096599099.html

Zaharova'dan Merz'e yanıt: Batı'nın stratejik belirsizliği, 'saldırgan kifayetsizliğe' yol açtı

Zaharova'dan Merz'e yanıt: Batı'nın stratejik belirsizliği, 'saldırgan kifayetsizliğe' yol açtı

Sputnik Türkiye

Kısa süre önce göreve gelen Almanya Başbakanı Merz'in Ukrayna'ya verdiği destek Moskova'nın tepkisini çekmeye devam ediyor. 28.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-28T16:02+0300

2025-05-28T16:02+0300

2025-05-28T16:08+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

batı

moskova

kuzey akım

mariya zaharova

friedrich merz

almanya

rusya

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Ukrayna'nın uzun menzilli silahlarla desteklenmesi ve Kuzey Akım 2'nin her ne pahasına olursa olsun engellenmesi yönündeki açıklamalarına verdiği yanıtta, Batı'nın stratejik belirsizliğinin 'saldırgan kifayetsizliğe' yol açtığını vurguladı.Rus basınına demeç veren Zaharova, "Bana öyle geliyor ki, Batı'nın sürdürdüğü stratejik belirsizlik yerini saldırgan kifayetsizliğe bıraktı" dedi.Almanya Başbakanı Friedrich Merz, önceki gün İngiltere, Fransa, ABD ve şimdi de Almanya'nın Ukrayna'ya askeri tedarikler üzerindeki menzil kısıtlamalarını kaldırdığını ve Kiev'in uzun menzilli silahlarla Rus topraklarının derinliklerindeki hedeflere saldırabileceğini belirtmişti.Merz, kısıtlamaları kaldırma kararının birkaç ay önce alındığını da açıklamıştı.Rus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, önceki açıklamasında, Alman bürokratların söz konusu kararına ilişkin açıklamalarındaki çelişkilerin Avrupa'nın kaderiyle oynanan bir oyun olduğunu belirtmişti.Aynı zamanda ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Almanya'dan gelen kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin haber ile ilgili yorum yapmayı reddetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/simonyan-alman-ordusu-moskovayi-vurursa-berlini-vurmaktan-baska-secenegimiz-kalmayacagi-konusuluyor-1096598682.html

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abd, batı, moskova, kuzey akım, mariya zaharova, friedrich merz, almanya, rusya