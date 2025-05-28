Zaharova'dan Merz'e yanıt: Batı'nın stratejik belirsizliği, 'saldırgan kifayetsizliğe' yol açtı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Muharrem Baki: “Mahremiyetinize sahip çıkmak sizin elinizde”
07:12
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye’de evler küçülüyor
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
12 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gazeteci Fethi Yılmaz: 'Türkiye’de yaklaşık 120 bin insan cezaevinde yatacak yer bulamıyor'
12:06
98 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:44
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:46
19 dk
FUTBOL SAATİ
Futbolcular son maçlarda kaç paralık motivasyon kaybediyorlar?
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
TESK Başkanı Palandöken: Ortalama esnaf ömrü 5 yılın altına düştü
15:02
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
‘Suriye’de gidişat federalizme doğru gidiyor gibi gözüküyor’
16:06
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Çölde pişen pirincin zorluğu
17:36
2 dk
SESLİ HABER
‘Aralıklı oruç’ mercek altında
17:42
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Fethi Yılmaz: ‘Cezaevlerinde 409 bin 617 kişi bulunuyor’
18:18
36 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
20 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Dolaşmanın en kısa hali
19:20
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanlar anlattı: Gizli kameralar nasıl tespit edilir?
19:27
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
TESK Başkanı Palandöken: ‘Esnaf kredilere ulaşamıyor’
19:36
12 dk
SESLİ HABER
Şehirlerin altındaki sessiz tehlike
19:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
9 dk
DEYİM YERİNDEYSE
İncelikli bir davetin hikâyesi
07:09
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Çok sesli bir şiirin yaratıcısı oldu
08:23
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Mehmet Ali Kulat tarih verdi: Kabine'de değişim ne zaman olacak?
09:07
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Mehmet Neşet Gündüz: 'Değer Bilgi Merkezi, gayrimenkul alışverişlerinde şeffaflığı arttıracak'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Bir uygulamayla arabanın tüm tamir ihtiyaçları gideriliyor
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
MOSSAD şefi Washington’a gitti: Konu İran
18:10
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/zaharovadan-merze-yanit-batinin-stratejik-belirsizligi-saldirgan-kifayetsizlige-yol-acti-1096599099.html
Zaharova'dan Merz'e yanıt: Batı'nın stratejik belirsizliği, 'saldırgan kifayetsizliğe' yol açtı
Zaharova'dan Merz'e yanıt: Batı'nın stratejik belirsizliği, 'saldırgan kifayetsizliğe' yol açtı
Sputnik Türkiye
Kısa süre önce göreve gelen Almanya Başbakanı Merz'in Ukrayna'ya verdiği destek Moskova'nın tepkisini çekmeye devam ediyor. 28.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-28T16:02+0300
2025-05-28T16:08+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
batı
moskova
kuzey akım
mariya zaharova
friedrich merz
almanya
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/0d/1059890376_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8874bfce9d517095956351a3fff6d614.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Ukrayna'nın uzun menzilli silahlarla desteklenmesi ve Kuzey Akım 2'nin her ne pahasına olursa olsun engellenmesi yönündeki açıklamalarına verdiği yanıtta, Batı'nın stratejik belirsizliğinin 'saldırgan kifayetsizliğe' yol açtığını vurguladı.Rus basınına demeç veren Zaharova, "Bana öyle geliyor ki, Batı'nın sürdürdüğü stratejik belirsizlik yerini saldırgan kifayetsizliğe bıraktı" dedi.Almanya Başbakanı Friedrich Merz, önceki gün İngiltere, Fransa, ABD ve şimdi de Almanya'nın Ukrayna'ya askeri tedarikler üzerindeki menzil kısıtlamalarını kaldırdığını ve Kiev'in uzun menzilli silahlarla Rus topraklarının derinliklerindeki hedeflere saldırabileceğini belirtmişti.Merz, kısıtlamaları kaldırma kararının birkaç ay önce alındığını da açıklamıştı.Rus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, önceki açıklamasında, Alman bürokratların söz konusu kararına ilişkin açıklamalarındaki çelişkilerin Avrupa'nın kaderiyle oynanan bir oyun olduğunu belirtmişti.Aynı zamanda ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Almanya'dan gelen kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin haber ile ilgili yorum yapmayı reddetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/simonyan-alman-ordusu-moskovayi-vurursa-berlini-vurmaktan-baska-secenegimiz-kalmayacagi-konusuluyor-1096598682.html
batı
moskova
almanya
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/0d/1059890376_5:0:2736:2048_1920x0_80_0_0_df09bc6a521016e03b18aa42bd555e75.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, batı, moskova, kuzey akım, mariya zaharova, friedrich merz, almanya, rusya
abd, batı, moskova, kuzey akım, mariya zaharova, friedrich merz, almanya, rusya

Zaharova'dan Merz'e yanıt: Batı'nın stratejik belirsizliği, 'saldırgan kifayetsizliğe' yol açtı

16:02 28.05.2025 (güncellendi: 16:08 28.05.2025)
© SputnikMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2025
© Sputnik
Abone ol
Kısa süre önce göreve gelen Almanya Başbakanı Merz'in Ukrayna'ya verdiği destek Moskova'nın tepkisini çekmeye devam ediyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Ukrayna'nın uzun menzilli silahlarla desteklenmesi ve Kuzey Akım 2'nin her ne pahasına olursa olsun engellenmesi yönündeki açıklamalarına verdiği yanıtta, Batı'nın stratejik belirsizliğinin 'saldırgan kifayetsizliğe' yol açtığını vurguladı.

Rus basınına demeç veren Zaharova, "Bana öyle geliyor ki, Batı'nın sürdürdüğü stratejik belirsizlik yerini saldırgan kifayetsizliğe bıraktı" dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, önceki gün İngiltere, Fransa, ABD ve şimdi de Almanya'nın Ukrayna'ya askeri tedarikler üzerindeki menzil kısıtlamalarını kaldırdığını ve Kiev'in uzun menzilli silahlarla Rus topraklarının derinliklerindeki hedeflere saldırabileceğini belirtmişti.

Merz, kısıtlamaları kaldırma kararının birkaç ay önce alındığını da açıklamıştı.

Rus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, önceki açıklamasında, Alman bürokratların söz konusu kararına ilişkin açıklamalarındaki çelişkilerin Avrupa'nın kaderiyle oynanan bir oyun olduğunu belirtmişti.

Aynı zamanda ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Almanya'dan gelen kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin haber ile ilgili yorum yapmayı reddetmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Sputnik ve Russia Today Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan’ - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2025
UKRAYNA KRİZİ
Simonyan: Alman ordusu Moskova'yı vurursa, Berlin'i vurmaktan başka seçeneğimiz kalmayacağı konuşuluyor
15:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала