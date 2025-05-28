https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/yunanistanda-mayolu-vergi-mufettisleri-goreve-basladi-vergi-kaciran-isletme-yandi-1096603524.html
Yunanistan'da mayolu vergi müfettişleri göreve başladı: Vergi kaçıran işletme yandı
Yunanistan'da mayolu vergi müfettişleri göreve başladı: Vergi kaçıran işletme yandı
Sputnik Türkiye
Yunanistan'da mayolu vergi denetçileri sahillerde göreve başladı. Turist kılığında gizlenen memurlar, plaj barları ve restoranlarda fiş kesmeyen işletmeleri... 28.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-28T18:44+0300
2025-05-28T18:44+0300
2025-05-28T18:44+0300
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Yunanistan'da Mikonos, Santorini, Rodos, Girit ve Korfu gibi popüler adalarda gizli vergi müfettişleri devreye girdi.Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte popüler tatil merkezi Yunan adalarında vergi denetimleri de hız kazandı. Yunanistan'da bu yıl vergi müfettişlerinin turist gibi giyinerek sahillere indiği, mayo, güneş gözlüğü ve terliklerle restoran ve plajlarda ödeme sırasında fiş verilmemesi halinde kimliklerini açıklayıp işlem başlattığı öğrenildi. Yunan Vergi Otoritesi'ne (AADE) bağlı ekiplerin bu sezon vergi kaçakçılığına karşı 40 binin üzerinde gizli denetim planladığı, kalabalık işletmelerin dronla takip edileceği bildirildi. Görüntülerden elde edilen doluluk oranıyla beyan edilen cironun karşılaştırılacağı açıklandı. Vergi kaçakçılığı tespit edilen işletmelerin yasa gereği 20 güne kadar kapatılabileceği vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/bakan-simsek-duyurdu-vergi-denetiminde-yeni-donem-basliyor-1096298151.html
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yunanistan, yunanistan sahil güvenlik, yunanistan parlamentosu, hazine ve maliye bakanlığı, maliye politikası, maliye bakanı, maliye bakanlığı, fiş , vergi, vergi borcu, vergi dairesi, vergi dolandırıcılığı, vergi kaçırma, vergi beyannemesi, vergi beyanı, vergi cezası, vergi denetim kurulu, vergi beyannamesi
yunanistan, yunanistan sahil güvenlik, yunanistan parlamentosu, hazine ve maliye bakanlığı, maliye politikası, maliye bakanı, maliye bakanlığı, fiş , vergi, vergi borcu, vergi dairesi, vergi dolandırıcılığı, vergi kaçırma, vergi beyannemesi, vergi beyanı, vergi cezası, vergi denetim kurulu, vergi beyannamesi
Yunanistan'da mayolu vergi müfettişleri göreve başladı: Vergi kaçıran işletme yandı
Yunanistan'da mayolu vergi denetçileri sahillerde göreve başladı. Turist kılığında gizlenen memurlar, plaj barları ve restoranlarda fiş kesmeyen işletmeleri tespit ediyor. Drone'lu denetimler ve sıkı cezalarla fiş kesmeyenlere 20 güne kadar kapatma cezası veriliyor.
Yunanistan'da Mikonos, Santorini, Rodos, Girit ve Korfu gibi popüler adalarda gizli vergi müfettişleri devreye girdi.
Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte popüler tatil merkezi Yunan adalarında vergi denetimleri de hız kazandı. Yunanistan'da bu yıl vergi müfettişlerinin turist gibi giyinerek sahillere indiği, mayo, güneş gözlüğü ve terliklerle restoran ve plajlarda ödeme sırasında fiş verilmemesi halinde kimliklerini açıklayıp işlem başlattığı öğrenildi.
Yunan Vergi Otoritesi'ne (AADE) bağlı ekiplerin bu sezon vergi kaçakçılığına karşı 40 binin üzerinde gizli denetim planladığı, kalabalık işletmelerin dronla takip edileceği bildirildi. Görüntülerden elde edilen doluluk oranıyla beyan edilen cironun karşılaştırılacağı açıklandı. Vergi kaçakçılığı tespit edilen işletmelerin yasa gereği 20 güne kadar kapatılabileceği vurgulandı.