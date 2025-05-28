https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/yunanistanda-mayolu-vergi-mufettisleri-goreve-basladi-vergi-kaciran-isletme-yandi-1096603524.html

Yunanistan'da mayolu vergi müfettişleri göreve başladı: Vergi kaçıran işletme yandı

Yunanistan'da mayolu vergi müfettişleri göreve başladı: Vergi kaçıran işletme yandı

Sputnik Türkiye

Yunanistan'da mayolu vergi denetçileri sahillerde göreve başladı. Turist kılığında gizlenen memurlar, plaj barları ve restoranlarda fiş kesmeyen işletmeleri... 28.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-28T18:44+0300

2025-05-28T18:44+0300

2025-05-28T18:44+0300

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Yunanistan'da Mikonos, Santorini, Rodos, Girit ve Korfu gibi popüler adalarda gizli vergi müfettişleri devreye girdi.Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte popüler tatil merkezi Yunan adalarında vergi denetimleri de hız kazandı. Yunanistan'da bu yıl vergi müfettişlerinin turist gibi giyinerek sahillere indiği, mayo, güneş gözlüğü ve terliklerle restoran ve plajlarda ödeme sırasında fiş verilmemesi halinde kimliklerini açıklayıp işlem başlattığı öğrenildi. Yunan Vergi Otoritesi'ne (AADE) bağlı ekiplerin bu sezon vergi kaçakçılığına karşı 40 binin üzerinde gizli denetim planladığı, kalabalık işletmelerin dronla takip edileceği bildirildi. Görüntülerden elde edilen doluluk oranıyla beyan edilen cironun karşılaştırılacağı açıklandı. Vergi kaçakçılığı tespit edilen işletmelerin yasa gereği 20 güne kadar kapatılabileceği vurgulandı.

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