https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/yunanistanda-strep-a-bakterisi-alarmi-9-okulda-egitime-ara-verildi-1096526654.html

Yunanistan'da Strep A bakterisi alarmı: 9 okulda eğitime ara verildi

Yunanistan'da Strep A bakterisi alarmı: 9 okulda eğitime ara verildi

Sputnik Türkiye

Yunanistan'da Strep-A bakterisinin hızla yayılması nedeniyle 9 okulda eğitim durdu. 26.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-26T15:12+0300

2025-05-26T15:12+0300

2025-05-26T15:12+0300

sağlik

yunanistan

bulaşıcı

strep-a bakterisi

strep a

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Yunanistan’ın Orta Makedonya bölgesinde Strep-A bakterisinin hızla yayılması nedeniyle 9 okul geçici olarak kapatıldı. Strep A bakteri nedir? Strep A bakterisi nasıl yayılır? Strep A bakterisi belirtileri nelerdir? Çok hızlı bir şekilde yayıldıYunan basınında yer alan haberlere göre, ilk vakalar salgının başlangıç noktası olarak gösterilen Selanik’in Kalamarya bölgesindeki bir okulda tespit edildi. Enfeksiyona neden olan bakterinin kısa sürede yayılması üzerine söz konusu bölgede 3 ilkokul ve 2 anaokulunda eğitime ara verildi.Serez kentinde Strep A bakterisi tespit edilen 4 okul, önlem amacıyla geçici olarak kapatıldı.Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY), Strep A bakterisinin oldukça bulaşıcı olduğunu belirterek, kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Enfekte kişilerin, antibiyotik tedavisine başladıktan sonra en az 24 saat evde kalmalarını tavsiye eden yetkililer, panik yapılmaması gerektiğini ve durumun kontrollü şekilde yönetildiğini ifade etti.Strep enfeksiyonu nedir?Strep enfeksiyonu, çocuklarda üst solunum yollarında yaşanan ve ciltte görülen enfeksiyonlarının yaygın nedenlerinden biridir. Streptococcus pyogenes olarak da adlandırılan bu enfeksiyon, tanı ve tedavide geç kalınması durumunda istenmeyen yan etkilere neden olabilir. Her yaşı etkilese de genellikle 5 ile 15 yaş arasındaki çocuklarda pik yapar.Strep enfeksiyonu nasıl bulaşır?Strep A virüsü Türkiye ve dünya genelinde yakın temas, hapşırma ve öksürük yolu ile bulaşır.Strep A enfeksiyonu belirtileri nelerdir?

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strep-a bakterisi nedir, strep-a bakterisi nasıl bulaşır, strep-a bakterisi belirtileri