Yunanistan'da Strep A bakterisi alarmı: 9 okulda eğitime ara verildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ARAMIZDAN AYRILANLAR
'Kaldırımlar Şairi' olarak tanınan ünlü şairin hayatına yolculuk
10:30
7 dk
ÖZEL HABER
Dünyaya kıyasla Türkiye’de et fiyatları ne durumda?
10:49
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Bilal-i Habeşi'den doğan deyim
12:06
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:37
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek sunan sosyal girişim
12:50
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Emekli Amiral Yaycı: Tatbikat maskesi altında Yunanistan'a askeri yığınak yapılıyor
13:12
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Söz de kısa, aba da
14:22
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Helikopter hayatımıza onunla girdi
14:40
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
55 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Bir taş, bir kuyu, bir karar: Aklın kestiği yer
18:32
2 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
CHP Milletvekili Gürer: 23 milyon insanın icra dosyası bulunuyor
19:06
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Parıltının gerçek yüzü
07:07
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Manşetten Mehmet Şimşek eleştirisi
09:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Zeynep Avcı: 'Kendimi şarkı söylemeye adadım'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Sağlıklı beslenmenin görünmeyen tehdidi: Pestisit
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Yeşilçamın unutulmaz ismi, Harun Kolçak'ın da babasıydı
15:22
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/yunanistanda-strep-a-bakterisi-alarmi-9-okulda-egitime-ara-verildi-1096526654.html
Yunanistan'da Strep A bakterisi alarmı: 9 okulda eğitime ara verildi
Yunanistan'da Strep A bakterisi alarmı: 9 okulda eğitime ara verildi
Sputnik Türkiye
Yunanistan'da Strep-A bakterisinin hızla yayılması nedeniyle 9 okulda eğitim durdu. 26.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-26T15:12+0300
2025-05-26T15:12+0300
sağlik
yunanistan
bulaşıcı
strep-a bakterisi
strep a
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095683635_0:34:1281:754_1920x0_80_0_0_3d2396ab6f89ede950465b13962f897b.jpg
Yunanistan’ın Orta Makedonya bölgesinde Strep-A bakterisinin hızla yayılması nedeniyle 9 okul geçici olarak kapatıldı. Strep A bakteri nedir? Strep A bakterisi nasıl yayılır? Strep A bakterisi belirtileri nelerdir? Çok hızlı bir şekilde yayıldıYunan basınında yer alan haberlere göre, ilk vakalar salgının başlangıç noktası olarak gösterilen Selanik’in Kalamarya bölgesindeki bir okulda tespit edildi. Enfeksiyona neden olan bakterinin kısa sürede yayılması üzerine söz konusu bölgede 3 ilkokul ve 2 anaokulunda eğitime ara verildi.Serez kentinde Strep A bakterisi tespit edilen 4 okul, önlem amacıyla geçici olarak kapatıldı.Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY), Strep A bakterisinin oldukça bulaşıcı olduğunu belirterek, kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Enfekte kişilerin, antibiyotik tedavisine başladıktan sonra en az 24 saat evde kalmalarını tavsiye eden yetkililer, panik yapılmaması gerektiğini ve durumun kontrollü şekilde yönetildiğini ifade etti.Strep enfeksiyonu nedir?Strep enfeksiyonu, çocuklarda üst solunum yollarında yaşanan ve ciltte görülen enfeksiyonlarının yaygın nedenlerinden biridir. Streptococcus pyogenes olarak da adlandırılan bu enfeksiyon, tanı ve tedavide geç kalınması durumunda istenmeyen yan etkilere neden olabilir. Her yaşı etkilese de genellikle 5 ile 15 yaş arasındaki çocuklarda pik yapar.Strep enfeksiyonu nasıl bulaşır?Strep A virüsü Türkiye ve dünya genelinde yakın temas, hapşırma ve öksürük yolu ile bulaşır.Strep A enfeksiyonu belirtileri nelerdir?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/arastirma-sonuclari-ortaya-koydu-melanom-kadin-ve-erkeklerde-farkli-bolgelerde-goruluyor-1096518774.html
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095683635_58:0:1193:851_1920x0_80_0_0_b668ea6b6872f8c4b701f90f2c62d45c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
strep-a bakterisi nedir, strep-a bakterisi nasıl bulaşır, strep-a bakterisi belirtileri
strep-a bakterisi nedir, strep-a bakterisi nasıl bulaşır, strep-a bakterisi belirtileri

Yunanistan'da Strep A bakterisi alarmı: 9 okulda eğitime ara verildi

15:12 26.05.2025
deprem çocuk
deprem çocuk - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2025
Abone ol
Yunanistan'da Strep-A bakterisinin hızla yayılması nedeniyle 9 okulda eğitim durdu.
Yunanistan’ın Orta Makedonya bölgesinde Strep-A bakterisinin hızla yayılması nedeniyle 9 okul geçici olarak kapatıldı. Strep A bakteri nedir? Strep A bakterisi nasıl yayılır? Strep A bakterisi belirtileri nelerdir?

Çok hızlı bir şekilde yayıldı

Yunan basınında yer alan haberlere göre, ilk vakalar salgının başlangıç noktası olarak gösterilen Selanik’in Kalamarya bölgesindeki bir okulda tespit edildi. Enfeksiyona neden olan bakterinin kısa sürede yayılması üzerine söz konusu bölgede 3 ilkokul ve 2 anaokulunda eğitime ara verildi.
Serez kentinde Strep A bakterisi tespit edilen 4 okul, önlem amacıyla geçici olarak kapatıldı.
Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY), Strep A bakterisinin oldukça bulaşıcı olduğunu belirterek, kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Enfekte kişilerin, antibiyotik tedavisine başladıktan sonra en az 24 saat evde kalmalarını tavsiye eden yetkililer, panik yapılmaması gerektiğini ve durumun kontrollü şekilde yönetildiğini ifade etti.

Strep enfeksiyonu nedir?

Strep enfeksiyonu, çocuklarda üst solunum yollarında yaşanan ve ciltte görülen enfeksiyonlarının yaygın nedenlerinden biridir. Streptococcus pyogenes olarak da adlandırılan bu enfeksiyon, tanı ve tedavide geç kalınması durumunda istenmeyen yan etkilere neden olabilir. Her yaşı etkilese de genellikle 5 ile 15 yaş arasındaki çocuklarda pik yapar.

Strep enfeksiyonu nasıl bulaşır?

Strep A virüsü Türkiye ve dünya genelinde yakın temas, hapşırma ve öksürük yolu ile bulaşır.

Strep A enfeksiyonu belirtileri nelerdir?

Ani başlayan boğaz ağrısı ve yutkunma güçlüğü,
Bademciklerde irin çizgileri ve beyaz lekelenmeler,
Bademciklerde kızarma ve şişme,
Baş ağrısı,
Boyunda lenf bezlerinde şişme,
Bulantı veya kusma,
Vücutta ağrı,
Vücutta döküntü,
Yumuşak veya sert damakta küçük kırmızı lekeler,
Yüksek ateş (38°C veya üstü).
NASA, Güneş patlamasını görüntüledi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2025
SAĞLIK
Araştırma sonuçları ortaya koydu: Melanom kadın ve erkeklerde farklı bölgelerde görülüyor
12:17

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала