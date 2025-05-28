https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/yeni-yargi-paketi-meclis-yolunda-detaylar-ve-tarih-belli-oldu-1096579457.html
Yeni yargı paketi Meclis yolunda: Detaylar ve tarih belli oldu
Yeni yargı paketi Meclis yolunda: Detaylar ve tarih belli oldu
Sputnik Türkiye
İnfaz düzenlemelerini içeren 10. Yargı Paketi için çalışmalar hız kazandı. Covid-19 izni, örgütlü suçlar, FETÖ hükümlüleri ve cinsel istismar suçları gibi... 28.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-28T09:29+0300
2025-05-28T09:29+0300
2025-05-28T09:29+0300
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10. Yargı Paketi kapsamındaki infaz düzenlemeleri için siyasi uzlaşı büyük oranda sağlandı. Edinilen bilgilere göre teklifin bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması ve Kurban Bayramı öncesinde yasalaşması bekleniyor.Kapsam tartışmaları sürüyorNTV'nin haberine göre, düzenleme içerisinde özellikle Covid-19 iznine dair maddenin kapsamı hâlâ netleşmedi. Bu maddenin, örgütlü suçları da kapsayıp kapsamayacağı, özellikle de FETÖ hükümlülerine ilişkin hükümler, kulislerde en çok konuşulan başlıklar arasında yer alıyor.'Ayrıştırma yapılamaz' görüşü öne çıkıyorYetkililer, teklifin mevcut haliyle infazda eşitlik ve Anayasa’ya uygunluk çerçevesinde şekillendiğini belirtiyor. Kaynaklara göre, “Örgütlü suçlar arasında ayrıştırma yapılamayacağı” yönünde bir değerlendirme ağır basıyor. Buna rağmen, "dini duyguları kullanarak işlenen suçlar" ya da "darbe girişiminde bulunan örgütler" gibi ifadelerle, özellikle FETÖ mensuplarının kapsam dışı bırakılması formülleri tartışılıyor.Cinsel suçlar ve kadına şiddet kapsam dışıYeni düzenlemede kadına ve çocuğa yönelik suçlar, cinsel istismar, cinsel taciz ve kasten öldürme gibi ağır suçların kapsam dışında tutulacağı netleşti. Bu karar, kamuoyunun hassasiyetleri doğrultusunda şekillendirildi.AK Parti’den geri adım i̇htimaliAK Parti kurmayları, Anayasa’ya uygun bir çözüm üretilememesi halinde, tartışmalı maddenin tamamen tekliften çıkarılabileceğini belirtiyor. Bu ihtimal, teklifin anayasal güvenceyi ihlal etmeden yasalaşması açısından önemli görülüyor.Tüm bu hazırlıkların ardından gözler Meclis'e çevrildi. 10. Yargı Paketi'nin bu hafta TBMM gündemine gelmesi ve bayram tatili öncesinde yasalaşarak yürürlüğe girmesi planlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/yeni-infaz-duzenlemesi-geliyor-50-bin-tahliye-edilebilir-1096542545.html
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fetö, meclis, infaz
Yeni yargı paketi Meclis yolunda: Detaylar ve tarih belli oldu
İnfaz düzenlemelerini içeren 10. Yargı Paketi için çalışmalar hız kazandı. Covid-19 izni, örgütlü suçlar, FETÖ hükümlüleri ve cinsel istismar suçları gibi kritik başlıkları barındıran düzenlemenin bu hafta içinde Meclis’e sunulması ve bayramdan önce yasalaşması hedefleniyor.
10. Yargı Paketi kapsamındaki infaz düzenlemeleri için siyasi uzlaşı büyük oranda sağlandı. Edinilen bilgilere göre teklifin bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması ve Kurban Bayramı öncesinde yasalaşması bekleniyor.
Kapsam tartışmaları sürüyor
NTV'nin haberine göre, düzenleme içerisinde özellikle Covid-19 iznine dair maddenin kapsamı hâlâ netleşmedi. Bu maddenin, örgütlü suçları da kapsayıp kapsamayacağı, özellikle de FETÖ hükümlülerine ilişkin hükümler, kulislerde en çok konuşulan başlıklar arasında yer alıyor.
'Ayrıştırma yapılamaz' görüşü öne çıkıyor
Yetkililer, teklifin mevcut haliyle infazda eşitlik ve Anayasa’ya uygunluk çerçevesinde şekillendiğini belirtiyor. Kaynaklara göre, “Örgütlü suçlar arasında ayrıştırma yapılamayacağı” yönünde bir değerlendirme ağır basıyor. Buna rağmen, "dini duyguları kullanarak işlenen suçlar" ya da "darbe girişiminde bulunan örgütler" gibi ifadelerle, özellikle FETÖ mensuplarının kapsam dışı bırakılması formülleri tartışılıyor.
Cinsel suçlar ve kadına şiddet kapsam dışı
Yeni düzenlemede kadına ve çocuğa yönelik suçlar, cinsel istismar, cinsel taciz ve kasten öldürme gibi ağır suçların kapsam dışında tutulacağı netleşti. Bu karar, kamuoyunun hassasiyetleri doğrultusunda şekillendirildi.
AK Parti’den geri adım i̇htimali
AK Parti kurmayları, Anayasa’ya uygun bir çözüm üretilememesi halinde, tartışmalı maddenin tamamen tekliften çıkarılabileceğini belirtiyor. Bu ihtimal, teklifin anayasal güvenceyi ihlal etmeden yasalaşması açısından önemli görülüyor.
Tüm bu hazırlıkların ardından gözler Meclis'e çevrildi. 10. Yargı Paketi'nin bu hafta TBMM gündemine gelmesi ve bayram tatili öncesinde yasalaşarak yürürlüğe girmesi planlanıyor.