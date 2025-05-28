Yeni yargı paketi Meclis yolunda: Detaylar ve tarih belli oldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Muharrem Baki: “Mahremiyetinize sahip çıkmak sizin elinizde”
07:12
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye’de evler küçülüyor
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
12 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gazeteci Fethi Yılmaz: 'Türkiye’de yaklaşık 120 bin insan cezaevinde yatacak yer bulamıyor'
12:06
98 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:44
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:46
19 dk
FUTBOL SAATİ
Futbolcular son maçlarda kaç paralık motivasyon kaybediyorlar?
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Esnaf ne durumda? TESK Başkanı Palandöken anlatıyor
15:02
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Suriye ekseninde Türk-Amerikan ilişkileri
16:06
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Çölde pişen pirincin zorluğu
17:36
2 dk
SESLİ HABER
‘Aralıklı oruç’ mercek altında
17:42
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Fethi Yılmaz: ‘Cezaevlerinde 409 bin 617 kişi bulunuyor’
18:18
36 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
20 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Dolaşmanın en kısa hali
19:20
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanlar anlattı: Gizli kameralar nasıl tespit edilir?
19:27
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
TESK Başkanı Palandöken: ‘Esnaf kredilere ulaşamıyor’
19:36
12 dk
SESLİ HABER
Şehirlerin altındaki sessiz tehlike
19:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
9 dk
DEYİM YERİNDEYSE
İncelikli bir davetin hikâyesi
07:09
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Çok sesli bir şiirin yaratıcısı oldu
08:23
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Yasa dışı bahis sistemi nasıl işliyor?
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/yeni-yargi-paketi-meclis-yolunda-detaylar-ve-tarih-belli-oldu-1096579457.html
Yeni yargı paketi Meclis yolunda: Detaylar ve tarih belli oldu
Yeni yargı paketi Meclis yolunda: Detaylar ve tarih belli oldu
Sputnik Türkiye
İnfaz düzenlemelerini içeren 10. Yargı Paketi için çalışmalar hız kazandı. Covid-19 izni, örgütlü suçlar, FETÖ hükümlüleri ve cinsel istismar suçları gibi... 28.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-28T09:29+0300
2025-05-28T09:29+0300
türki̇ye
fetö
meclis
infaz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1d/1095766415_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_d1deb493d19c6ebf765e819406db82e3.jpg
10. Yargı Paketi kapsamındaki infaz düzenlemeleri için siyasi uzlaşı büyük oranda sağlandı. Edinilen bilgilere göre teklifin bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması ve Kurban Bayramı öncesinde yasalaşması bekleniyor.Kapsam tartışmaları sürüyorNTV'nin haberine göre, düzenleme içerisinde özellikle Covid-19 iznine dair maddenin kapsamı hâlâ netleşmedi. Bu maddenin, örgütlü suçları da kapsayıp kapsamayacağı, özellikle de FETÖ hükümlülerine ilişkin hükümler, kulislerde en çok konuşulan başlıklar arasında yer alıyor.'Ayrıştırma yapılamaz' görüşü öne çıkıyorYetkililer, teklifin mevcut haliyle infazda eşitlik ve Anayasa’ya uygunluk çerçevesinde şekillendiğini belirtiyor. Kaynaklara göre, “Örgütlü suçlar arasında ayrıştırma yapılamayacağı” yönünde bir değerlendirme ağır basıyor. Buna rağmen, "dini duyguları kullanarak işlenen suçlar" ya da "darbe girişiminde bulunan örgütler" gibi ifadelerle, özellikle FETÖ mensuplarının kapsam dışı bırakılması formülleri tartışılıyor.Cinsel suçlar ve kadına şiddet kapsam dışıYeni düzenlemede kadına ve çocuğa yönelik suçlar, cinsel istismar, cinsel taciz ve kasten öldürme gibi ağır suçların kapsam dışında tutulacağı netleşti. Bu karar, kamuoyunun hassasiyetleri doğrultusunda şekillendirildi.AK Parti’den geri adım i̇htimaliAK Parti kurmayları, Anayasa’ya uygun bir çözüm üretilememesi halinde, tartışmalı maddenin tamamen tekliften çıkarılabileceğini belirtiyor. Bu ihtimal, teklifin anayasal güvenceyi ihlal etmeden yasalaşması açısından önemli görülüyor.Tüm bu hazırlıkların ardından gözler Meclis'e çevrildi. 10. Yargı Paketi'nin bu hafta TBMM gündemine gelmesi ve bayram tatili öncesinde yasalaşarak yürürlüğe girmesi planlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/yeni-infaz-duzenlemesi-geliyor-50-bin-tahliye-edilebilir-1096542545.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1d/1095766415_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_f7bd88541466ae2ac610747bd808ed88.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fetö, meclis, infaz
fetö, meclis, infaz

Yeni yargı paketi Meclis yolunda: Detaylar ve tarih belli oldu

09:29 28.05.2025
© AACezaevi
Cezaevi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2025
© AA
Abone ol
İnfaz düzenlemelerini içeren 10. Yargı Paketi için çalışmalar hız kazandı. Covid-19 izni, örgütlü suçlar, FETÖ hükümlüleri ve cinsel istismar suçları gibi kritik başlıkları barındıran düzenlemenin bu hafta içinde Meclis’e sunulması ve bayramdan önce yasalaşması hedefleniyor.
10. Yargı Paketi kapsamındaki infaz düzenlemeleri için siyasi uzlaşı büyük oranda sağlandı. Edinilen bilgilere göre teklifin bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması ve Kurban Bayramı öncesinde yasalaşması bekleniyor.

Kapsam tartışmaları sürüyor

NTV'nin haberine göre, düzenleme içerisinde özellikle Covid-19 iznine dair maddenin kapsamı hâlâ netleşmedi. Bu maddenin, örgütlü suçları da kapsayıp kapsamayacağı, özellikle de FETÖ hükümlülerine ilişkin hükümler, kulislerde en çok konuşulan başlıklar arasında yer alıyor.

'Ayrıştırma yapılamaz' görüşü öne çıkıyor

Yetkililer, teklifin mevcut haliyle infazda eşitlik ve Anayasa’ya uygunluk çerçevesinde şekillendiğini belirtiyor. Kaynaklara göre, “Örgütlü suçlar arasında ayrıştırma yapılamayacağı” yönünde bir değerlendirme ağır basıyor. Buna rağmen, "dini duyguları kullanarak işlenen suçlar" ya da "darbe girişiminde bulunan örgütler" gibi ifadelerle, özellikle FETÖ mensuplarının kapsam dışı bırakılması formülleri tartışılıyor.

Cinsel suçlar ve kadına şiddet kapsam dışı

Yeni düzenlemede kadına ve çocuğa yönelik suçlar, cinsel istismar, cinsel taciz ve kasten öldürme gibi ağır suçların kapsam dışında tutulacağı netleşti. Bu karar, kamuoyunun hassasiyetleri doğrultusunda şekillendirildi.

AK Parti’den geri adım i̇htimali

AK Parti kurmayları, Anayasa’ya uygun bir çözüm üretilememesi halinde, tartışmalı maddenin tamamen tekliften çıkarılabileceğini belirtiyor. Bu ihtimal, teklifin anayasal güvenceyi ihlal etmeden yasalaşması açısından önemli görülüyor.
Tüm bu hazırlıkların ardından gözler Meclis'e çevrildi. 10. Yargı Paketi'nin bu hafta TBMM gündemine gelmesi ve bayram tatili öncesinde yasalaşarak yürürlüğe girmesi planlanıyor.
Cezaevi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2025
TÜRKİYE
Yeni infaz düzenlemesi geliyor: 50 bin mahkum tahliye edilebilir
Dün, 09:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала