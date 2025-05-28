https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/ukraynali-siyasetciye-gore-batinin-uzun-menzilli-fuzelere-iliskin-karari-pek-bir-sey-ifade-etmiyor-1096593052.html

Ukraynalı siyasetçiye göre Batı’nın uzun menzilli füzelere ilişkin kararı pek bir şey ifade etmiyor

Ukraynalı siyasetçiye göre Batı’nın uzun menzilli füzelere ilişkin kararı pek bir şey ifade etmiyor

Sputnik Türkiye

Ukraynalı vekil Merejko, Ukrayna'ya sağlanan silahların menziline yönelik kısıtlamaların kaldırılmasının, Ukrayna ordusunun elindeki füze stoklarının azalması... 28.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-28T13:42+0300

2025-05-28T13:42+0300

2025-05-28T13:42+0300

ukrayna kri̇zi̇

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uzun menzilli füze

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Newsweek dergisinin aktardığına göre, Ukrayna parlamentosu Rada’nın Dış Politika ve Parlamentolararası İşbirliği Komitesi Başkanı Aleksandr Merejko, Ukrayna ordusunun elindeki Batı yapımı uzun menzilli füze stokunun bitmek üzere olduğunu bildirdi.Merejko, "Bu nedenle, Ukrayna'ya sağlanan silahların menziline yönelik kısıtlamaları kaldırma kararı hiçbir şey ifade etmiyor" ifadesini kullandı.Kiev’in, nispeten az miktarda Batı yapımı uzun menzilli silahlar aldığını yazan Newsweek, dolayısıyla şu anda asıl sorunun bu füzelerin kullanımına getirilen yasak ya da yasağın kaldırılması değil, stokların kendisi olduğuna dikkat çekti.Askeri uzman ve Ukrayna Güvenlik Servisi'nin eski çalışanı Ivan Stupak da “dolap tamamen boşsa” uzun menzilli füzelerin fırlatılmasına ‘yeşil ışık’ yakılmasının pek bir anlam ifade etmediğini söyledi.İngiliz düşünce kuruluşu Council on Geostrategy'de araştırmacı olan William Freer, Avrupa'nın da bu tür silah stoklarına sahip olmadığını vurgulayarak, “Avrupa ülkelerinin depolarındaki uzun menzilli saldırı silahı stoklarının düşük olması ciddi bir endişe kaynağı” dedi.Almanya Başbakanı Friedrich Merz, 26 Mayıs’taki açıklamasında, İngiltere, Fransa ve ABD’nin ardından şimdi de Almanya’nın Ukrayna'ya askeri tedarik üzerindeki menzil kısıtlamalarını kaldırdığını, Kiev'in uzun menzilli silahlarla Rus topraklarındaki mevzilere saldırabileceğini açıklamıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu kararın potansiyel olarak tehlikeli olduğunu ve çözüm çabalarıyla çeliştiğini kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/rus-ordusu-adim-adim-zafere-dogru-yuruyor-iki-yerlesim-daha-rusyanin-kontrolune-gecti-1096589997.html

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ukrayna, newsweek, batı, uzun menzilli füze, rusya, ukrayna güvenlik servisi, avrupa, almanya, friedrich merz