https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/rus-ordusu-adim-adim-zafere-dogru-yuruyor-iki-yerlesim-daha-rusyanin-kontrolune-gecti-1096589997.html

Rus ordusu adım adım zafere doğru yürüyor: İki yerleşim daha Rusya’nın kontrolüne geçti

Rus ordusu adım adım zafere doğru yürüyor: İki yerleşim daha Rusya’nın kontrolüne geçti

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordu birliklerinin aktif ve kararlı eylemleri sonucu Sumi Bölgesi’nin Konstantinovka ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Zelenoye Pole... 28.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-28T13:18+0300

2025-05-28T13:18+0300

2025-05-28T13:26+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

donbass

sumi bölgesi

donetsk halk cumhuriyeti

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass topraklarında devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rus ordusu Sumi Bölgesi’nin Konstantinovka ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Zelenoye Pole köylerini kontrol altına aldı.Ukrayna ordusunun kaybı bin 145 asker ve 11 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Ukrayna’nın 144 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna’nın İHA üreten askeri sanayi işletmeleri, hücumbot ve insansız botların park alanları, İHA fırlatma üsleri, mühimmatın depoları ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 6 adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombası ve 339 uçak tipi İHA’sını imha etti.

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rusya

ukrayna

donbass

sumi bölgesi

donetsk halk cumhuriyeti

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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, sumi bölgesi, donetsk halk cumhuriyeti