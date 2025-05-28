https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/rus-ordusu-adim-adim-zafere-dogru-yuruyor-iki-yerlesim-daha-rusyanin-kontrolune-gecti-1096589997.html
Rus ordusu adım adım zafere doğru yürüyor: İki yerleşim daha Rusya’nın kontrolüne geçti
Rus ordusu adım adım zafere doğru yürüyor: İki yerleşim daha Rusya’nın kontrolüne geçti
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordu birliklerinin aktif ve kararlı eylemleri sonucu Sumi Bölgesi’nin Konstantinovka ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Zelenoye Pole... 28.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-28T13:18+0300
2025-05-28T13:18+0300
2025-05-28T13:26+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass topraklarında devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rus ordusu Sumi Bölgesi’nin Konstantinovka ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Zelenoye Pole köylerini kontrol altına aldı.Ukrayna ordusunun kaybı bin 145 asker ve 11 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Ukrayna’nın 144 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna’nın İHA üreten askeri sanayi işletmeleri, hücumbot ve insansız botların park alanları, İHA fırlatma üsleri, mühimmatın depoları ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 6 adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombası ve 339 uçak tipi İHA’sını imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/trump-kararsiz-rusyaya-yeni-yaptirim-uygulayacak-mi-1096588394.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, sumi bölgesi, donetsk halk cumhuriyeti
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, sumi bölgesi, donetsk halk cumhuriyeti
Rus ordusu adım adım zafere doğru yürüyor: İki yerleşim daha Rusya’nın kontrolüne geçti
13:18 28.05.2025 (güncellendi: 13:26 28.05.2025)
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordu birliklerinin aktif ve kararlı eylemleri sonucu Sumi Bölgesi’nin Konstantinovka ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Zelenoye Pole köylerini Ukraynalı silahlı oluşumlarından temizlediğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass topraklarında devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.
Açıklamaya göre, Rus ordusu Sumi Bölgesi’nin Konstantinovka ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Zelenoye Pole köylerini kontrol altına aldı.
Ukrayna ordusunun kaybı bin 145 asker ve 11 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Ukrayna’nın 144 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna’nın İHA üreten askeri sanayi işletmeleri, hücumbot ve insansız botların park alanları, İHA fırlatma üsleri, mühimmatın depoları ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 6 adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombası ve 339 uçak tipi İHA’sını imha etti.