https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/ukrayna-terore-devam-ediyor-rusya-bolgelerinde-gece-296-iha-dusuruldu-1096579615.html
Ukrayna teröre devam ediyor: Rusya bölgelerinde gece 296 İHA düşürüldü
Ukrayna teröre devam ediyor: Rusya bölgelerinde gece 296 İHA düşürüldü
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, başta Moskova Bölgesi olmak üzere ülkenin 13 bölgesinde gece boyunca Ukrayna ordusuna ait 296 insansız hava aracının (İHA)... 28.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-28T09:34+0300
2025-05-28T09:34+0300
2025-05-28T09:34+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya savunma bakanlığı
moskova
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Kiev rejimi, uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör girişimlerine devam ediyor.Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, geçen gece saat 21.00 ilâ 07.00 arasında, görev başındaki hava savunma sistemlerinin Moskova, Bryansk, Belgorod, Vladimir, Voronej, İvanovo, Kaluga, Kursk, Oryol, Ryazan, Smolensk, Tver ve Tula bölgelerinde 296 Ukrayna İHA’sını imha ettiği ifade edildi.‘Hedefte siviller var’Bölge yetkililerinin yaptığı açıklamalarda, Kiev rejiminin sivil binaları hedef aldığı kaydedildi.Moskova Valisi Andrey Vorobyov, Moskova Bölgesi’nde gece 42 İHA’nın vurulduğunu bildirdi.Vorobyov, saldırı sonucu bölgedeki bazı müstakil evlerde hasarın meydana geldiğini belirtti.Güvenliği sağlamak amacıyla Moskova’nın Vnukovo, Domodedovo, Şeremetyevo ve Jukovsky havalimanları uçuşlara geçici olarak kapatılmıştı.‘Ukrayna terörü artırıyor’Ukrayna ordusu son günlerde Rus bölgelerine yönelik saldırılarını arttırdı. Rusya Savunma Bakanlığı, dünkü açıklamada, Ukrayna ordusunun sivil ve sosyal altyapı tesislerini hedef aldığını açıkladı. Bakanlık, Kiev rejiminin barış sürecini baltalamak amacıyla Avrupa ülkelerinin desteğiyle bu tür provokatif eylemlerde bulunduğunu belirtti.Öte yandan Rusya ordusu misilleme olarak Ukrayna’daki askeri hedeflere ve askeri sanayi tesislerine yönelik hassas silahlarla füze ve hava saldırıları düzenledi.Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin her türlü terör saldırıları ve provokasyonlarına karşı ordunun misilleme saldırılarına devam edeceğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/rostecten-ms-21in-onemine-vurgu-yaptirimlarin-ustesinden-gelmenin-sembolu-1096578397.html
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rusya, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rusya savunma bakanlığı, moskova
rusya, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rusya savunma bakanlığı, moskova
Ukrayna teröre devam ediyor: Rusya bölgelerinde gece 296 İHA düşürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı, başta Moskova Bölgesi olmak üzere ülkenin 13 bölgesinde gece boyunca Ukrayna ordusuna ait 296 insansız hava aracının (İHA) engellendiğini belirtti.
Kiev rejimi, uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör girişimlerine devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, geçen gece saat 21.00 ilâ 07.00 arasında, görev başındaki hava savunma sistemlerinin Moskova, Bryansk, Belgorod, Vladimir, Voronej, İvanovo, Kaluga, Kursk, Oryol, Ryazan, Smolensk, Tver ve Tula bölgelerinde 296 Ukrayna İHA’sını imha ettiği ifade edildi.
Bölge yetkililerinin yaptığı açıklamalarda, Kiev rejiminin sivil binaları hedef aldığı kaydedildi.
Moskova Valisi Andrey Vorobyov, Moskova Bölgesi’nde gece 42 İHA’nın vurulduğunu bildirdi.
Vorobyov, saldırı sonucu bölgedeki bazı müstakil evlerde hasarın meydana geldiğini belirtti.
Güvenliği sağlamak amacıyla Moskova’nın Vnukovo, Domodedovo, Şeremetyevo ve Jukovsky havalimanları uçuşlara geçici olarak kapatılmıştı.
‘Ukrayna terörü artırıyor’
Ukrayna ordusu son günlerde Rus bölgelerine yönelik saldırılarını arttırdı. Rusya Savunma Bakanlığı, dünkü açıklamada, Ukrayna ordusunun sivil ve sosyal altyapı tesislerini hedef aldığını açıkladı. Bakanlık, Kiev rejiminin barış sürecini baltalamak amacıyla Avrupa ülkelerinin desteğiyle bu tür provokatif eylemlerde bulunduğunu belirtti.
Öte yandan Rusya ordusu misilleme olarak Ukrayna’daki askeri hedeflere ve askeri sanayi tesislerine yönelik hassas silahlarla füze ve hava saldırıları düzenledi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin her türlü terör saldırıları ve provokasyonlarına karşı ordunun misilleme saldırılarına devam edeceğini kaydetti.