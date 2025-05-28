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Rostec’ten MS-21’in önemine vurgu: ‘Yaptırımların üstesinden gelmenin sembolü’
Rostec’ten MS-21’in önemine vurgu: ‘Yaptırımların üstesinden gelmenin sembolü’
Sputnik Türkiye
Rus ileri teknoloji devi Rostec’in İcra Direktörü Yevtuşenko, yeni Rus sistemleri ve aksamlarıyla donatılan MS-21 orta menzilli yolcu uçağının Rusya'nın... 28.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-28T08:43+0300
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Rostec İcra Direktörü Oleg Yevtuşenko, MS-21 çalışmalarının başında yer alan yabancı şirketlerin gitmesine rağmen projenin yaşadığını ve yakında sertifika testlerinin başlayacağını kaydetti.Yevtuşenko, “MS-21, yaptırım baskısının üstesinden gelmenin bir sembolü haline geldi. Uçak geliştirme çalışmalarının başında yer alan yabancı ortakların ayrılmasına rağmen proje hayatta kalmakla kalmadı, hatta Boeing'i geride bırakmaya hazır” ifadesini kullandı.Rostec yetkilisi, "Çok yakında Moskova yakınlarındaki Jukovskiy'de sertifikasyon testleri başlayacak. Uçağı 2026 yılında havayolu şirketlerine teslim etmeye başlamayı planlıyoruz" dedi.Bu uçağın yapımında Rusya'nın dört bir yanından şirketlerin yer aldığına dikkat çeken yetkili, ithal ikamesi programının bir sonucu olarak, yaklaşık 80 ünite ve sistemin Rusya’da üretildiğini anımsattı.Yabancı sistem ve akşamların kullanıldığı MS-21 yolcu uçağı ilk kez 8 yıl önce test uçuşu gerçekleştirmişti.Rus sistem ve aksamlarıyla donatılan MS-21, 29 Nisan günü 'Yakovlev' tasarım bürosuna ait İrkut Havacılık Fabrikası'nın hava meydanından test uçuşu için ilk kez havalanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/malezya-krali-agustosta-rusyayi-ziyaret-edebilir-1096575463.html
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rusya, rostec, ms-21, yakovlev, jukovskiy
rusya, rostec, ms-21, yakovlev, jukovskiy
Rostec’ten MS-21’in önemine vurgu: ‘Yaptırımların üstesinden gelmenin sembolü’
08:43 28.05.2025 (güncellendi: 09:01 28.05.2025)
Rus ileri teknoloji devi Rostec’in İcra Direktörü Yevtuşenko, yeni Rus sistemleri ve aksamlarıyla donatılan MS-21 orta menzilli yolcu uçağının Rusya'nın Batı’nın uyguladığı yaptırımlarını aşmasının sembolü haline geldiğini belirtti.
Rostec İcra Direktörü Oleg Yevtuşenko, MS-21 çalışmalarının başında yer alan yabancı şirketlerin gitmesine rağmen projenin yaşadığını ve yakında sertifika testlerinin başlayacağını kaydetti.
Yevtuşenko, “MS-21, yaptırım baskısının üstesinden gelmenin bir sembolü haline geldi. Uçak geliştirme çalışmalarının başında yer alan yabancı ortakların ayrılmasına rağmen proje hayatta kalmakla kalmadı, hatta Boeing'i geride bırakmaya hazır” ifadesini kullandı.
Rostec yetkilisi, "Çok yakında Moskova yakınlarındaki Jukovskiy'de sertifikasyon testleri başlayacak. Uçağı 2026 yılında havayolu şirketlerine teslim etmeye başlamayı planlıyoruz" dedi.
Bu uçağın yapımında Rusya'nın dört bir yanından şirketlerin yer aldığına dikkat çeken yetkili, ithal ikamesi programının bir sonucu olarak, yaklaşık 80 ünite ve sistemin Rusya’da üretildiğini anımsattı.
Yabancı sistem ve akşamların kullanıldığı MS-21 yolcu uçağı ilk kez 8 yıl önce test uçuşu gerçekleştirmişti.
Rus sistem ve aksamlarıyla donatılan MS-21, 29 Nisan günü 'Yakovlev' tasarım bürosuna ait İrkut Havacılık Fabrikası'nın hava meydanından test uçuşu için ilk kez havalanmıştı.