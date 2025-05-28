https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/tuvaletten-sizan-sularin-karistigi-salgamlari--piyasaya-sureceklerdi-denetimlerde-yakalandilar-1096600428.html

Tuvaletten sızan suların karıştığı şalgamları piyasaya süreceklerdi: Denetimlerde yakalandılar

Tuvaletten sızan suların karıştığı şalgamları piyasaya süreceklerdi: Denetimlerde yakalandılar

Sputnik Türkiye

Alanya'da sağlıksız koşullarda şalgam üretimi yapan işletme mühürlendi. 28.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-28T16:34+0300

2025-05-28T16:34+0300

2025-05-28T16:34+0300

türki̇ye

alanya belediyesi

şalgam

denetim

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Alanya'da şalgam üretimi yapan bir işletmeye baskın yapıldı. Denetimde, üretimin yapıldığı alanda tuvaletten sızan suların imalat alanına karıştığı tespit edilirken, tuvalet ve üretim alanının iç içe olduğu ortaya çıktı. İşyeri ruhsatı bile yokAlanya Belediyesi zabıta ekipleri, Saray Mahallesi'nde şalgam üretimi yapan bir işletmede denetim yaptı. Denetimde, üretimin depo olarak kullanılan sağlıksız bir alanda yapıldığı, tuvalet ile üretim alanının iç içe olduğu, tuvaletten sızan suların imalat alanına karıştığı, gıdaya uygun olmayan ekipman kullanıldığı ve iş yeri açma çalıştırma ruhsatının bulunmadığı tespit edildi.Konuyla ilgili yasal işlem başlatan ekipler, gıda mevzuatına aykırı üretim yapan işletmeyi mühürledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/salatalik-yikama-havuzuna-girmisti-tarim-bakanligi-adanadaki-isci-hakkinda-aciklama-yapti-1096589593.html

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alanya belediyesi, şalgam, denetim