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Tuvaletten sızan suların karıştığı şalgamları piyasaya süreceklerdi: Denetimlerde yakalandılar
Tuvaletten sızan suların karıştığı şalgamları piyasaya süreceklerdi: Denetimlerde yakalandılar
Sputnik Türkiye
Alanya'da sağlıksız koşullarda şalgam üretimi yapan işletme mühürlendi. 28.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-28T16:34+0300
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Alanya'da şalgam üretimi yapan bir işletmeye baskın yapıldı. Denetimde, üretimin yapıldığı alanda tuvaletten sızan suların imalat alanına karıştığı tespit edilirken, tuvalet ve üretim alanının iç içe olduğu ortaya çıktı. İşyeri ruhsatı bile yokAlanya Belediyesi zabıta ekipleri, Saray Mahallesi'nde şalgam üretimi yapan bir işletmede denetim yaptı. Denetimde, üretimin depo olarak kullanılan sağlıksız bir alanda yapıldığı, tuvalet ile üretim alanının iç içe olduğu, tuvaletten sızan suların imalat alanına karıştığı, gıdaya uygun olmayan ekipman kullanıldığı ve iş yeri açma çalıştırma ruhsatının bulunmadığı tespit edildi.Konuyla ilgili yasal işlem başlatan ekipler, gıda mevzuatına aykırı üretim yapan işletmeyi mühürledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/salatalik-yikama-havuzuna-girmisti-tarim-bakanligi-adanadaki-isci-hakkinda-aciklama-yapti-1096589593.html
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alanya belediyesi, şalgam, denetim
alanya belediyesi, şalgam, denetim

Tuvaletten sızan suların karıştığı şalgamları piyasaya süreceklerdi: Denetimlerde yakalandılar

16:34 28.05.2025
© Alanya BelediyesiAntalya
Antalya - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2025
© Alanya Belediyesi
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Alanya'da sağlıksız koşullarda şalgam üretimi yapan işletme mühürlendi.
Alanya'da şalgam üretimi yapan bir işletmeye baskın yapıldı. Denetimde, üretimin yapıldığı alanda tuvaletten sızan suların imalat alanına karıştığı tespit edilirken, tuvalet ve üretim alanının iç içe olduğu ortaya çıktı.

İşyeri ruhsatı bile yok

Alanya Belediyesi zabıta ekipleri, Saray Mahallesi'nde şalgam üretimi yapan bir işletmede denetim yaptı. Denetimde, üretimin depo olarak kullanılan sağlıksız bir alanda yapıldığı, tuvalet ile üretim alanının iç içe olduğu, tuvaletten sızan suların imalat alanına karıştığı, gıdaya uygun olmayan ekipman kullanıldığı ve iş yeri açma çalıştırma ruhsatının bulunmadığı tespit edildi.

Konuyla ilgili yasal işlem başlatan ekipler, gıda mevzuatına aykırı üretim yapan işletmeyi mühürledi.
Salatalık - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2025
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