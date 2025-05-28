https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/salatalik-yikama-havuzuna-girmisti-tarim-bakanligi-adanadaki-isci-hakkinda-aciklama-yapti-1096589593.html
Salatalık yıkama havuzuna girmişti: Tarım Bakanlığı Adana'daki işçi hakkında açıklama yaptı
Salatalık yıkama havuzuna girmişti: Tarım Bakanlığı Adana'daki işçi hakkında açıklama yaptı
Sputnik Türkiye
Adana'da salatalık havuzuna girip paketlemeye yardımcı olan işçiye ilişkin olarak Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü açıklamada bulundu. 28.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-28T13:29+0300
2025-05-28T13:29+0300
2025-05-28T13:29+0300
türki̇ye
salatalık
tarım ve orman bakanlığı
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Adana'da salatalık yıkayan işçilere dair bir görüntü sosyal medya üzerinden yayıldı. Görüntülerde bir işçi kıyafetleriyle salatalık yıkama havuzuna giriyor. İşçinin bu esnada ayakları da çıplak.Bu görüntülerin yayılmasının ardından tepkiler de hızla çoğaldı.Video geçmiş tarihliMide bulandıran görüntülere ilişkin olarak Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü açıklama yaptı.Açıklamanın ayrıntılarında görüntülerin Adana'nın Yüreğir İlçesinin Çatalpınar Mahallesi'nde köylü üreticilerin ortak kullandığı salatalık yıkama havuzuna hijyenik olmayan koşullarda yıkama yapıldığı ve görüntülerin sosyal medyada yer aldığı belirtildi.Bakanlık açıklamasının devamında tesiste hijyen esaslarına uyulduğu, videonun geçmiş bir tarihte çekildiği ve videodaki işçinin işten çıkarıldığı vurgusunda bulunuldu.İdari işlem de başlatıldıİşçiye ilişkin olarak adli ve idari işlemlerin de başlatıldığı açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/hijyen-kurallarina-uymayan-salca-fabrikasinin-faaliyetleri-durduruldu-1088556905.html
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salatalık, tarım ve orman bakanlığı, denetim
salatalık, tarım ve orman bakanlığı, denetim
Salatalık yıkama havuzuna girmişti: Tarım Bakanlığı Adana'daki işçi hakkında açıklama yaptı
Adana'da salatalık havuzuna girip paketlemeye yardımcı olan işçiye ilişkin olarak Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü açıklamada bulundu.
Adana'da salatalık yıkayan işçilere dair bir görüntü sosyal medya üzerinden yayıldı. Görüntülerde bir işçi kıyafetleriyle salatalık yıkama havuzuna giriyor. İşçinin bu esnada ayakları da çıplak.
Bu görüntülerin yayılmasının ardından tepkiler de hızla çoğaldı.
Mide bulandıran görüntülere ilişkin olarak Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü açıklama yaptı.
Açıklamanın ayrıntılarında görüntülerin Adana'nın Yüreğir İlçesinin Çatalpınar Mahallesi'nde köylü üreticilerin ortak kullandığı salatalık yıkama havuzuna hijyenik olmayan koşullarda yıkama yapıldığı ve görüntülerin sosyal medyada yer aldığı belirtildi.
Bakanlık açıklamasının devamında tesiste hijyen esaslarına uyulduğu, videonun geçmiş bir tarihte çekildiği ve videodaki işçinin işten çıkarıldığı vurgusunda bulunuldu.
İdari işlem de başlatıldı
İşçiye ilişkin olarak adli ve idari işlemlerin de başlatıldığı açıklandı.