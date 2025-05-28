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Türk ve Rus Dışişleri Bakanları Ukrayna'daki çatışmaları sona erdirme konusunda görüştü

Türk ve Rus Dışişleri Bakanları Ukrayna'daki çatışmaları sona erdirme konusunda görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 28.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-28T22:06+0300

2025-05-28T22:06+0300

2025-05-28T22:06+0300

ukrayna kri̇zi̇

hakan fidan

sergey lavrov

moskova

rusya federasyonu

ukrayna

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Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak yaptığı açıklamada, Türk ve Rus Dışişleri Bakanları Hakan Fidan ve Sergey Lavrov'un bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek Ukrayna'daki çatışmanın sona erdirilmesine yönelik girişimleri değerlendirdiklerini bildirdi.Haberde, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün (28 Mayıs) Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Rusya-Ukrayna çatışmasının sona erdirilmesine yönelik son çabalar ele alındı." ifadeleri yer aldı.Fidan 25-27 Mayıs tarihlerinde Moskova'yı ziyaret etmiş ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilmişti. Lavrov ile görüşmeleri de Salı günü gerçekleşti.

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moskova

rusya federasyonu

ukrayna

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hakan fidan, sergey lavrov, moskova, rusya federasyonu, ukrayna