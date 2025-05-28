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Türk ve Rus Dışişleri Bakanları Ukrayna'daki çatışmaları sona erdirme konusunda görüştü
Türk ve Rus Dışişleri Bakanları Ukrayna'daki çatışmaları sona erdirme konusunda görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 28.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-28T22:06+0300
2025-05-28T22:06+0300
2025-05-28T22:06+0300
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hakan fidan
sergey lavrov
moskova
rusya federasyonu
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Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak yaptığı açıklamada, Türk ve Rus Dışişleri Bakanları Hakan Fidan ve Sergey Lavrov'un bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek Ukrayna'daki çatışmanın sona erdirilmesine yönelik girişimleri değerlendirdiklerini bildirdi.Haberde, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün (28 Mayıs) Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Rusya-Ukrayna çatışmasının sona erdirilmesine yönelik son çabalar ele alındı." ifadeleri yer aldı.Fidan 25-27 Mayıs tarihlerinde Moskova'yı ziyaret etmiş ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilmişti. Lavrov ile görüşmeleri de Salı günü gerçekleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/dujarric-her-turlu-cabayi-memnuniyetle-karsiliyoruz-1096606294.html
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hakan fidan, sergey lavrov, moskova, rusya federasyonu, ukrayna
hakan fidan, sergey lavrov, moskova, rusya federasyonu, ukrayna
Türk ve Rus Dışişleri Bakanları Ukrayna'daki çatışmaları sona erdirme konusunda görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak yaptığı açıklamada, Türk ve Rus Dışişleri Bakanları Hakan Fidan ve Sergey Lavrov'un bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek Ukrayna'daki çatışmanın sona erdirilmesine yönelik girişimleri değerlendirdiklerini bildirdi.
Haberde, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün (28 Mayıs) Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Rusya-Ukrayna çatışmasının sona erdirilmesine yönelik son çabalar ele alındı." ifadeleri yer aldı.
Fidan 25-27 Mayıs tarihlerinde Moskova'yı ziyaret etmiş ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilmişti. Lavrov ile görüşmeleri de Salı günü gerçekleşti.