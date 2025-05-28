https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/dujarric-her-turlu-cabayi-memnuniyetle-karsiliyoruz-1096606294.html
Dujarric: Her türlü çabayı memnuniyetle karşılıyoruz
Dujarric: Her türlü çabayı memnuniyetle karşılıyoruz
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Rusya'nın bir sonraki görüşme turunun İstanbul'da yapılması yönündeki önerisini memnuniyetle... 28.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-28T21:24+0300
2025-05-28T21:24+0300
2025-05-28T21:24+0300
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Birleşmiş Milletler (BM), Rusya ile Ukrayna arasında ikinci tur müzakerelerin 2 Haziran’da İstanbul’da başlamasını memnuniyetle karşıladı.BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Rusya'nın bir sonraki görüşme turunun İstanbul'da yapılması yönündeki önerisine ilişkin bir soruya verdiği yanıtta, BM’nin Ukrayna krizini sona erdirmeye yönelik her türlü çabayı desteklediğini ifade etti.Yaptığı açıklamada Dujarric, “Bu çatışmanın, uluslararası hukuk, BM Tüzüğü, ilgili tüm BM kararları ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğü çerçevesinde sona erdirilmesini sağlayacak her türlü çabayı memnuniyetle karşılıyoruz.” dedi.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ile Ukrayna arasındaki ikinci tur görüşmelerin 2 Haziran'da İstanbul'da yapılacağını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/lavrov-rusya-ile-ukrayna-arasindaki-ikinci-tur-gorusmeler-2-haziranda-istanbulda-yapilacak-1096604133.html
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rusya, ukrayna, i̇stanbul, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
rusya, ukrayna, i̇stanbul, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
Dujarric: Her türlü çabayı memnuniyetle karşılıyoruz
Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Rusya'nın bir sonraki görüşme turunun İstanbul'da yapılması yönündeki önerisini memnuniyetle karşıladı.
Birleşmiş Milletler (BM), Rusya ile Ukrayna arasında ikinci tur müzakerelerin 2 Haziran’da İstanbul’da başlamasını memnuniyetle karşıladı.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Rusya'nın bir sonraki görüşme turunun İstanbul'da yapılması yönündeki önerisine ilişkin bir soruya verdiği yanıtta, BM’nin Ukrayna krizini sona erdirmeye yönelik her türlü çabayı desteklediğini ifade etti.
Yaptığı açıklamada Dujarric, “Bu çatışmanın, uluslararası hukuk, BM Tüzüğü, ilgili tüm BM kararları ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğü çerçevesinde sona erdirilmesini sağlayacak her türlü çabayı memnuniyetle karşılıyoruz.” dedi.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ile Ukrayna arasındaki ikinci tur görüşmelerin 2 Haziran'da İstanbul'da yapılacağını belirtmişti.