https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/tunceli-ve-bilecik-valileri-degisti-valilik-atamalari-resmi-gazetede-1096578562.html

Tunceli ve Bilecik Valileri değişti: Valilik atamaları Resmi Gazete'de

Tunceli ve Bilecik Valileri değişti: Valilik atamaları Resmi Gazete'de

Sputnik Türkiye

valiler kararnamesi

2025-05-28T09:28+0300

2025-05-28T09:28+0300

2025-05-28T10:31+0300

türki̇ye

atama

bülent tekbıyıkoğlu

tunceli

bilecik

ankara

i̇çişleri bakanlığı

türkiye

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Tunceli ve Bilecik valiliklerine ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tunceli Valisi kim oldu?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Tunceli Valiliğine Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Valiliğine İstanbul'un Beykoz Kaymakamı Faik Oktay Sözer atandı. Bülent Tekbıyıkoğlu nereye atandı?Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine getirildi.128 vali yardımcısı ve 224 ilçeye kaymakam atandıResmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 128 vali yardımcısı ve 224 ilçeye kaymakam atandı.Hüseyin Tekin nereye atandı?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, 27 Mayıs 2025 tarihli ve 2025/204 sayılı kararla, İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına Hüseyin Tekin getirildi.Göç İdaresi Başkanlığı Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürlüğüne Ahmet Küçükikiz atandı.Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Harun Başıbüyük, Mülkiye Başmüfettişliğine Mehmet Mut, Göç İdaresi Başkanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığına Zafer Öz, Göç İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcılığına Niyazi Ulugölge getirildi.27 Mayıs 2025 tarihli ve 2025/205 sayılı kararla ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına, Keskin Kaymakamı Tunahan Çil getirilirken, Sur Kaymakamı Asım Solak da İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı olarak atandı.Yine aynı tarih ve sayılı kararla, 128 vali yardımcısı ve 224 ilçeye kaymakam ataması gerçekleştirildi.Bülent Tekbıyıkoğlu kimdir?1976 yılı Ankara doğumlu olan Bülent Tekbıyıkoğlu, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. Tekbıyıkoğlu 2004 yılında İçişleri Bakanlığı'nda kaymakam adayı olarak göreve başladı.Bülent Tekbıyıkoğlu İçişleri Bakanlığı'nda sırasıyla Tonya, Yağlıdere, Bozdoğan, Kiğı, Hassa ve Ahlat Kaymakamlıkları görevinde bulundu.20.08.2017 tarihli ve 2017/345 sayılı İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile İller İdaresi Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı görevine atanan Tekbıyıkoğlu 01.09.2018 tarihli kararname ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı oldu.Bülent Tekbıyıkoğlu 26.10.2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü olarak görev yaptı.Tekbıyıkoğlu, 2 Ekim 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kırıkkale Valisi olarak görev yaptı. Bülent Tekbıyıkoğlu 10 Ağustos 2023 tarihli ve 32275 sayılı resmî gazetede yayımlanan 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile Tunceli Valisi olarak atanmıştı.Şefik Aygöl kimdir? Yeni Tunceli Valisi kimdir?Şefik Aygöl, Batman’da doğmuş ve eğitim hayatını burada tamamlamıştır. İlk ve orta öğrenimini Batman’da, lisans eğitimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İşletme Bölümünde “Yönetim ve Organizasyon” alanında yapmıştır. 2001 yılında Siirt Kaymakam adayı olarak meslek hayatına adım atmış ve kamu yönetimi alanında kendini geliştirmiştir.İngiltere Exeter Üniversitesi'nde bir yıl süreyle mesleki eğitim alarak İngiliz idarî sistemi hakkında bilgi edinmiş ve bu dönemde akademik İngilizce eğitimine de katılmıştır. Kariyerinde pek çok önemli görev üstlenen Aygöl, Türk idaresinin farklı alanlarında önemli katkılarda bulunmuştur.Şefik Aygöl, kaymakamlık kariyerine 2004 yılında başlamış olup, Kütahya'dan Konya'ya, Erzincan'dan Şanlıurfa'ya kadar pek çok ilde görev yapmıştır. Akçakale’deki kaymakamlık görevinde, Suriye iç savaşının başlangıcında, Türkiye'ye sığınan Suriyeli mülteciler için önemli bir rol üstlenmiş ve 30 bin kişilik Akçakale Süleyman Şah Konaklama Merkezini kurarak yönetmiştir. Aygöl, Rize İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevini de yürütmüş ve bu süreçte kültür, sanat ve sosyal projeler alanındaki başarılarıyla takdir edilmiştir. 2015 yılında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü emrine atanarak Daire Başkanlığı görevini üstlenmiş, burada yerel yönetimlerle ilgili çeşitli eğitim ve seminer programları düzenlemiştir. 2020-2023 yılları arasında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü görevini yürütmüş olan Aygöl, 2023 yılında Bilecik Valisi olarak atanmış, son olarak ise Tunceli Valisi olarak göreve başlamıştır.Otlukbeli, Akçakale ve Rize illerinin fahri hemşerisi olarak kabul edilen Aygöl, aynı zamanda Türk İdareciler Derneği tarafından “Yılın İdarecisi” seçilmiş ve üstün başarı belgesi almıştır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/tunceli-ve-bilecik-valileri-degisti-bulent-tekbiyikoglu-vali-mulkiye-basmufettisi-oldu-1096573385.html

türki̇ye

tunceli

bilecik

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