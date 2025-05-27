https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/bakanlik-duyurdu-11-il-icin-sari-kod-verildi-1096573259.html
Bakanlık duyurdu: 11 il için sarı kod verildi
Bakanlık duyurdu: 11 il için sarı kod verildi
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığı, yarın 11 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldığını duyurdu. Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Sivas, Malatya, Artvin... 27.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-27T23:59+0300
2025-05-27T23:59+0300
2025-05-28T00:02+0300
türki̇ye
i̇çişleri bakanlığı
meteoroloji genel müdürlüğü
osmaniye
mersin
adana
yağmur
yağmur suyu
hava
sıcak hava
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İçişleri Bakanlığı, yarın bazı illerde şiddetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğini açıkladı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerini paylaşan İçişleri Bakanlığı yarın Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Sivas, Malatya, Artvin, Erzurum, Ardahan ve Kars'ta şiddetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğini duyurdu.Bölgede yaşayan halka sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği hatırlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/meteorolojiden-5-bolge-icin-toz-tasinimi-alarmi-saganak-yagis-ve-kuvvetli-ruzgar-icin-saat-verildi--1096539173.html
türki̇ye
osmaniye
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i̇çişleri bakanlığı, meteoroloji genel müdürlüğü, osmaniye, mersin, adana, yağmur, yağmur suyu, hava, sıcak hava, hava kirliliği, hava saldırısı, hava sıcaklığı
i̇çişleri bakanlığı, meteoroloji genel müdürlüğü, osmaniye, mersin, adana, yağmur, yağmur suyu, hava, sıcak hava, hava kirliliği, hava saldırısı, hava sıcaklığı
Bakanlık duyurdu: 11 il için sarı kod verildi
23:59 27.05.2025 (güncellendi: 00:02 28.05.2025)
İçişleri Bakanlığı, yarın 11 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldığını duyurdu. Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Sivas, Malatya, Artvin, Erzurum, Ardahan ve Kars’ta yerel olarak kuvvetli sağanak yağış beklendiği, afetlere karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.
İçişleri Bakanlığı, yarın bazı illerde şiddetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğini açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerini paylaşan İçişleri Bakanlığı yarın Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Sivas, Malatya, Artvin, Erzurum, Ardahan ve Kars'ta şiddetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğini duyurdu.
Bölgede yaşayan halka sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği hatırlatıldı.