https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/bakanlik-duyurdu-11-il-icin-sari-kod-verildi-1096573259.html

Bakanlık duyurdu: 11 il için sarı kod verildi

Bakanlık duyurdu: 11 il için sarı kod verildi

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanlığı, yarın 11 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldığını duyurdu. Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Sivas, Malatya, Artvin... 27.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-27T23:59+0300

2025-05-27T23:59+0300

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türki̇ye

i̇çişleri bakanlığı

meteoroloji genel müdürlüğü

osmaniye

mersin

adana

yağmur

yağmur suyu

hava

sıcak hava

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İçişleri Bakanlığı, yarın bazı illerde şiddetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğini açıkladı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerini paylaşan İçişleri Bakanlığı yarın Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Sivas, Malatya, Artvin, Erzurum, Ardahan ve Kars'ta şiddetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğini duyurdu.Bölgede yaşayan halka sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği hatırlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/meteorolojiden-5-bolge-icin-toz-tasinimi-alarmi-saganak-yagis-ve-kuvvetli-ruzgar-icin-saat-verildi--1096539173.html

türki̇ye

osmaniye

mersin

adana

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