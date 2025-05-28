Trump kararsız: Rusya'ya yeni yaptırım uygulayacak mı?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Muharrem Baki: “Mahremiyetinize sahip çıkmak sizin elinizde”
07:12
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye’de evler küçülüyor
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
12 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gazeteci Fethi Yılmaz: 'Türkiye’de yaklaşık 120 bin insan cezaevinde yatacak yer bulamıyor'
12:06
98 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:44
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:46
19 dk
FUTBOL SAATİ
Futbolcular son maçlarda kaç paralık motivasyon kaybediyorlar?
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Esnaf ne durumda? TESK Başkanı Palandöken anlatıyor
15:02
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
‘Suriye’de gidişat federalizme doğru gidiyor gibi gözüküyor’
16:06
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Çölde pişen pirincin zorluğu
17:36
2 dk
SESLİ HABER
‘Aralıklı oruç’ mercek altında
17:42
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Fethi Yılmaz: ‘Cezaevlerinde 409 bin 617 kişi bulunuyor’
18:18
36 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
20 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Dolaşmanın en kısa hali
19:20
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanlar anlattı: Gizli kameralar nasıl tespit edilir?
19:27
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
TESK Başkanı Palandöken: ‘Esnaf kredilere ulaşamıyor’
19:36
12 dk
SESLİ HABER
Şehirlerin altındaki sessiz tehlike
19:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
9 dk
DEYİM YERİNDEYSE
İncelikli bir davetin hikâyesi
07:09
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Çok sesli bir şiirin yaratıcısı oldu
08:23
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Mehmet Ali Kulat tarih verdi: Kabine'de değişim ne zaman olacak?
09:07
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Mehmet Neşet Gündüz: 'Değer Bilgi Merkezi, gayrimenkul alışverişlerinde şeffaflığı arttıracak'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Bir uygulamayla arabanın tüm tamir ihtiyaçları gideriliyor
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/trump-kararsiz-rusyaya-yeni-yaptirim-uygulayacak-mi-1096588394.html
Trump kararsız: Rusya'ya yeni yaptırım uygulayacak mı?
Trump kararsız: Rusya'ya yeni yaptırım uygulayacak mı?
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rusya'ya yaptırım uygulayıp uygulamayacağına henüz karar vermediği belirtildi. 28.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-28T12:52+0300
2025-05-28T12:49+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
donald trump
rusya
politico
fred fleitz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1e/1094999985_0:9:744:427_1920x0_80_0_0_81b32c73ecd3c15fce9a2025ab1e331f.png
Politico gazetesi, ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, Başkan Donald Trump’ın Rusya'ya yaptırım uygulayıp uygulamayacağına henüz karar vermediği yazdı.Yazıda, “Trump, Moskova'ya karşı ek yaptırımlar uygulayıp uygulamayacağına henüz karar vermedi” ifadesine yer verildi.ABD'li bir düşünce kuruluşu olan America First Policy Institue'ün Başkan Yardımcısı Fred Fleitz, Politico’ya açıklamasında, Trump’ın dört ya da altı hafta içinde Rusya ile görüşmeleri sonlandırarak Moskova'ya yaptırım uygulayabileceğini söyledi. Yazıda, Fleitz’in Trump idaresine yakın olduğu kaydedildi.Gazeteye konuşan ABD’li yetkililerden biri, hükümet üyeleri ile Trump’ın yakın çevresindeki kişilerin, Rusya'ya karşı olası yaptırımların ABD şirketlerine zarar vereceğini ve Rusya'yı daha fazla müzakereden vazgeçmeye zorlayacağını söylediğini söyledi.Daha önce Wall Street Journal, Trump’ın bu hafta Rusya’ya yönelik yeni yaptırım kararını alma olasılığını değerlendirdiğini öne sürmüştü.Rusya'nın Ukrayna'daki son eylemlerini onaylamadığını söyleyen Trump, Moskova’ya yönelik ek yaptırımlar olasılığını değerlendirdiğini dile getirmişti.Rusya, Batı'nın birkaç yıl önce uygulamaya başladığı ve yoğunlaştırmaya devam ettiği yaptırım baskısıyla başa çıkacağını defalarca ifade etmişti. Moskova, Batı'nın yaptırımların başarısızlığını kabul etme cesaretinden yoksun olduğunu kaydetmişti. Batılı uzmanlar ve siyasetçiler de Rusya karşı uygulanan yaptırımların etkisiz olduğu görüşünü defalarca dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/nato-zirvesi-oncesinde-avrupada-umutsuzluk-havasi-esiyor-trump-yuzunden-dagilabilir-1096586435.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1e/1094999985_0:0:660:495_1920x0_80_0_0_10ea92fa785efcc9825578954f95ebe9.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, rusya, politico, fred fleitz
abd, donald trump, rusya, politico, fred fleitz

Trump kararsız: Rusya'ya yeni yaptırım uygulayacak mı?

12:52 28.05.2025
© AP Photo / PoolDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2025
© AP Photo / Pool
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rusya'ya yaptırım uygulayıp uygulamayacağına henüz karar vermediği belirtildi.
Politico gazetesi, ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, Başkan Donald Trump’ın Rusya'ya yaptırım uygulayıp uygulamayacağına henüz karar vermediği yazdı.
Yazıda, “Trump, Moskova'ya karşı ek yaptırımlar uygulayıp uygulamayacağına henüz karar vermedi” ifadesine yer verildi.
ABD'li bir düşünce kuruluşu olan America First Policy Institue'ün Başkan Yardımcısı Fred Fleitz, Politico’ya açıklamasında, Trump’ın dört ya da altı hafta içinde Rusya ile görüşmeleri sonlandırarak Moskova'ya yaptırım uygulayabileceğini söyledi. Yazıda, Fleitz’in Trump idaresine yakın olduğu kaydedildi.
Gazeteye konuşan ABD’li yetkililerden biri, hükümet üyeleri ile Trump’ın yakın çevresindeki kişilerin, Rusya'ya karşı olası yaptırımların ABD şirketlerine zarar vereceğini ve Rusya'yı daha fazla müzakereden vazgeçmeye zorlayacağını söylediğini söyledi.
Daha önce Wall Street Journal, Trump’ın bu hafta Rusya’ya yönelik yeni yaptırım kararını alma olasılığını değerlendirdiğini öne sürmüştü.
Rusya'nın Ukrayna'daki son eylemlerini onaylamadığını söyleyen Trump, Moskova’ya yönelik ek yaptırımlar olasılığını değerlendirdiğini dile getirmişti.
Rusya, Batı'nın birkaç yıl önce uygulamaya başladığı ve yoğunlaştırmaya devam ettiği yaptırım baskısıyla başa çıkacağını defalarca ifade etmişti. Moskova, Batı'nın yaptırımların başarısızlığını kabul etme cesaretinden yoksun olduğunu kaydetmişti. Batılı uzmanlar ve siyasetçiler de Rusya karşı uygulanan yaptırımların etkisiz olduğu görüşünü defalarca dile getirmişti.
ABD NATO Zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2025
DÜNYA
NATO zirvesi öncesinde Avrupa'da umutsuzluk havası esiyor: ‘Trump yüzünden dağılabilir’
12:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала