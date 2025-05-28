https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/trump-kararsiz-rusyaya-yeni-yaptirim-uygulayacak-mi-1096588394.html
Trump kararsız: Rusya'ya yeni yaptırım uygulayacak mı?
Trump kararsız: Rusya'ya yeni yaptırım uygulayacak mı?
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rusya'ya yaptırım uygulayıp uygulamayacağına henüz karar vermediği belirtildi. 28.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-28T12:52+0300
2025-05-28T12:52+0300
2025-05-28T12:49+0300
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donald trump
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fred fleitz
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Politico gazetesi, ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, Başkan Donald Trump’ın Rusya'ya yaptırım uygulayıp uygulamayacağına henüz karar vermediği yazdı.Yazıda, “Trump, Moskova'ya karşı ek yaptırımlar uygulayıp uygulamayacağına henüz karar vermedi” ifadesine yer verildi.ABD'li bir düşünce kuruluşu olan America First Policy Institue'ün Başkan Yardımcısı Fred Fleitz, Politico’ya açıklamasında, Trump’ın dört ya da altı hafta içinde Rusya ile görüşmeleri sonlandırarak Moskova'ya yaptırım uygulayabileceğini söyledi. Yazıda, Fleitz’in Trump idaresine yakın olduğu kaydedildi.Gazeteye konuşan ABD’li yetkililerden biri, hükümet üyeleri ile Trump’ın yakın çevresindeki kişilerin, Rusya'ya karşı olası yaptırımların ABD şirketlerine zarar vereceğini ve Rusya'yı daha fazla müzakereden vazgeçmeye zorlayacağını söylediğini söyledi.Daha önce Wall Street Journal, Trump’ın bu hafta Rusya’ya yönelik yeni yaptırım kararını alma olasılığını değerlendirdiğini öne sürmüştü.Rusya'nın Ukrayna'daki son eylemlerini onaylamadığını söyleyen Trump, Moskova’ya yönelik ek yaptırımlar olasılığını değerlendirdiğini dile getirmişti.Rusya, Batı'nın birkaç yıl önce uygulamaya başladığı ve yoğunlaştırmaya devam ettiği yaptırım baskısıyla başa çıkacağını defalarca ifade etmişti. Moskova, Batı'nın yaptırımların başarısızlığını kabul etme cesaretinden yoksun olduğunu kaydetmişti. Batılı uzmanlar ve siyasetçiler de Rusya karşı uygulanan yaptırımların etkisiz olduğu görüşünü defalarca dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/nato-zirvesi-oncesinde-avrupada-umutsuzluk-havasi-esiyor-trump-yuzunden-dagilabilir-1096586435.html
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abd, donald trump, rusya, politico, fred fleitz
abd, donald trump, rusya, politico, fred fleitz
Trump kararsız: Rusya'ya yeni yaptırım uygulayacak mı?
ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rusya'ya yaptırım uygulayıp uygulamayacağına henüz karar vermediği belirtildi.
Politico gazetesi, ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, Başkan Donald Trump’ın Rusya'ya yaptırım uygulayıp uygulamayacağına henüz karar vermediği yazdı.
Yazıda, “Trump, Moskova'ya karşı ek yaptırımlar uygulayıp uygulamayacağına henüz karar vermedi” ifadesine yer verildi.
ABD'li bir düşünce kuruluşu olan America First Policy Institue'ün Başkan Yardımcısı Fred Fleitz, Politico’ya açıklamasında, Trump’ın dört ya da altı hafta içinde Rusya ile görüşmeleri sonlandırarak Moskova'ya yaptırım uygulayabileceğini söyledi. Yazıda, Fleitz’in Trump idaresine yakın olduğu kaydedildi.
Gazeteye konuşan ABD’li yetkililerden biri, hükümet üyeleri ile Trump’ın yakın çevresindeki kişilerin, Rusya'ya karşı olası yaptırımların ABD şirketlerine zarar vereceğini ve Rusya'yı daha fazla müzakereden vazgeçmeye zorlayacağını söylediğini söyledi.
Daha önce Wall Street Journal, Trump’ın bu hafta Rusya’ya yönelik yeni yaptırım kararını alma olasılığını değerlendirdiğini öne sürmüştü.
Rusya'nın Ukrayna'daki son eylemlerini onaylamadığını söyleyen Trump, Moskova’ya yönelik ek yaptırımlar olasılığını değerlendirdiğini dile getirmişti.
Rusya, Batı'nın birkaç yıl önce uygulamaya başladığı ve yoğunlaştırmaya devam ettiği yaptırım baskısıyla başa çıkacağını defalarca ifade etmişti. Moskova, Batı'nın yaptırımların başarısızlığını kabul etme cesaretinden yoksun olduğunu kaydetmişti. Batılı uzmanlar ve siyasetçiler de Rusya karşı uygulanan yaptırımların etkisiz olduğu görüşünü defalarca dile getirmişti.