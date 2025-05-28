https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/nato-zirvesi-oncesinde-avrupada-umutsuzluk-havasi-esiyor-trump-yuzunden-dagilabilir-1096586435.html
NATO zirvesi öncesinde Avrupa'da umutsuzluk havası esiyor: ‘Trump yüzünden dağılabilir’
NATO zirvesi öncesinde Avrupa'da umutsuzluk havası esiyor: ‘Trump yüzünden dağılabilir’
Sputnik Türkiye
ABD'nin NATO müttefiklerinin, yaklaşan zirvenin ittifak için son zirve olabileceği korkusuyla karamsarlığa kapıldığı belirtildi. 28.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-28T12:16+0300
2025-05-28T12:16+0300
2025-05-28T12:14+0300
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ABD merkezli The Hill gazetesi, NATO Zirvesi öncesinde Avrupa’da umutsuzluk havasının estiğini yazdı.Gazetenin yazısında, “Bu umutsuzluk, Trump'ın Grönland'ı gerekirse Danimarka'dan zorla alma ya da Kanada'yı ABD'nin 51. eyaleti yapma tehditlerinden kaynaklanmıyor. Bu açıklamalar hiç şüphesiz her iki NATO müttefikini de derinden rencide etmiştir. Aslında Avrupa başkentlerini saran derin tedirginlik, kırılgan bir dönemde büyük ölçüde lidersiz bırakılmış olmalarından kaynaklanıyor” dendi.Washington'un, tüm Batı dış politikasının onlarca yıldır dayandığı ittifakın geleceğini sürekli sorguladığını anımsatan gazete, “Önümüzdeki zirvede NATO müttefiklerinin en büyük korkusu, Başkan Trump'ın, Oval Ofis'te Vladimir Zelenskiy'i aşağıladığı sırada yaşadığına benzer bir öfkeyle jeopolitik satranç tahtasını ters çevirip çekip gitmesi yönünde” ifadesini kullandı.Daha önce New York Times gazetesi, Avrupalı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, 24-25 Haziran'da Lahey'de yapılacak ittifak zirvesi sırasında NATO-Ukrayna Konseyi toplantısının yapılmayabileceğini bildirmişti. Liderlerin yeni savunma harcamaları hedeflerini onaylamak üzere sadece birkaç saatliğine bir araya geleceği belirtilmişti. Vladimir Zelenskiy'in zirvenin başlaması vesilesiyle verilecek akşam yemeğine davet edilip edilmeyeceği belli değilken eşzamanlı olarak düzenlenen savunma sanayi forumuna katılabileceği ifade edilmişti.İsmi açıklanmayan kaynaklar, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin, ittifakın Avrupalı ortakları ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Ukrayna konusunda anlaşmazlık çıkmasını önlemek amacıyla zirvenin kısa ve öz olmasını istediğini söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/putin-avrasyadaki-yeni-guvenlik-mimarisi-esit-olmali-1096585008.html
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abd, batı, avrupa, avrupa birliği, nato, ukrayna, donald trump, vladimir zelenskiy, danimarka, grönland, kanada
abd, batı, avrupa, avrupa birliği, nato, ukrayna, donald trump, vladimir zelenskiy, danimarka, grönland, kanada
NATO zirvesi öncesinde Avrupa'da umutsuzluk havası esiyor: ‘Trump yüzünden dağılabilir’
ABD'nin NATO müttefiklerinin, yaklaşan zirvenin ittifak için son zirve olabileceği korkusuyla karamsarlığa kapıldığı belirtildi.
ABD merkezli The Hill
gazetesi, NATO Zirvesi öncesinde Avrupa’da umutsuzluk havasının
estiğini yazdı.
Gazetenin yazısında, “Bu umutsuzluk, Trump'ın Grönland'ı gerekirse Danimarka'dan zorla alma ya da Kanada'yı ABD'nin 51. eyaleti yapma tehditlerinden kaynaklanmıyor. Bu açıklamalar hiç şüphesiz her iki NATO müttefikini de derinden rencide etmiştir. Aslında Avrupa başkentlerini saran derin tedirginlik, kırılgan bir dönemde büyük ölçüde lidersiz bırakılmış olmalarından kaynaklanıyor” dendi.
Washington'un, tüm Batı dış politikasının onlarca yıldır dayandığı ittifakın geleceğini sürekli sorguladığını anımsatan gazete, “Önümüzdeki zirvede NATO müttefiklerinin en büyük korkusu, Başkan Trump'ın, Oval Ofis'te Vladimir Zelenskiy'i aşağıladığı sırada yaşadığına benzer bir öfkeyle jeopolitik satranç tahtasını ters çevirip çekip gitmesi yönünde” ifadesini kullandı.
Daha önce New York Times gazetesi, Avrupalı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, 24-25 Haziran'da Lahey'de yapılacak ittifak zirvesi sırasında NATO-Ukrayna Konseyi toplantısının yapılmayabileceğini bildirmişti. Liderlerin yeni savunma harcamaları hedeflerini onaylamak üzere sadece birkaç saatliğine bir araya geleceği belirtilmişti. Vladimir Zelenskiy'in zirvenin başlaması vesilesiyle verilecek akşam yemeğine davet edilip edilmeyeceği belli değilken eşzamanlı olarak düzenlenen savunma sanayi forumuna katılabileceği ifade edilmişti.
İsmi açıklanmayan kaynaklar, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin, ittifakın Avrupalı ortakları ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Ukrayna konusunda anlaşmazlık çıkmasını önlemek amacıyla zirvenin kısa ve öz olmasını istediğini söylemişti.